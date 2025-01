El fundador de Pebble, Eric Migicovsky, está recuperándolo.

El miércoles, 29 de enero de 2025

David Pierce, escribiendo en The Verge, “El reloj inteligente Pebble está haciendo un regreso”:

En lugar de comprar otro reloj inteligente, Migicovsky decidió intentar revivir Pebble. Vendió su última startup, una aplicación de mensajería llamada Beeper, a Automattic el año pasado y dejó la compañía en otoño. Desde entonces, había pensado en comenzar un producto similar a Pebble desde cero, pensando que sería más fácil hacer lo mismo una segunda vez. “Pero luego pensé, ¿y si simplemente le pido a Google que ponga el sistema operativo en código abierto?” dice. Se sintió como una apuesta, pero sabía que el código estaba simplemente durmiendo en alguna parte de Mountain View. Así que preguntó. Varias veces.

Para sorpresa de Migicovsky, Google accedió a liberar Pebble OS al público. A partir del lunes, todo el firmware de Pebble está disponible en GitHub, y Migicovsky está comenzando una compañía para retomar donde lo dejó.

La compañía, que no puede llamarse Pebble porque Google todavía posee ese nombre, todavía no tiene un nombre.

Mi primera idea para un nuevo nombre: Rebble, un regreso rebelde de Pebble. Mi segunda idea: Quixote, porque esta vez tampoco va a ser un éxito. (Quixote también hubiera sido un buen nombre para el intento de Beeper Mini de ingeniar el acceso como un cliente no autorizado de iMessage para Android). Pero, afortunadamente, no parece que el objetivo de Migicovsky sea abarcarlo todo. (Actualización: Resulta que Rebble es el nombre de un proyecto comunitario para escribir nuevo firmware que mantenga funcionando los antiguos relojes Pebble.)

Migicovsky, en su blog:

Uno podría imaginar que los relojes inteligentes han evolucionado considerablemente desde 2012. He probado todos y cada uno de los relojes inteligentes que existen, pero ninguno me convence. Nadie hace un reloj inteligente con el conjunto básico de funciones que deseo:

Pantalla de tinta electrónica siempre activa (es reflectante en lugar de emisiva. Legible a la luz solar. Echable. No distrae a otros como una muñequera brillante)

Larga duración de la batería (una cosa menos que cargar. Es molesto necesitar cables adicionales cuando viajas)

Una experiencia de usuario simple y hermosa en torno a un conjunto básico de funciones que utilizo regularmente (ver la hora, notificaciones, control de música, alarmas, clima, calendario, seguimiento de sueño/pasos)

¡Botones! (para reproducir/pausar/saltar música en mi teléfono sin necesidad de mirar la pantalla)

Hackeable (¡aparentemente ni siquiera puedes escribir tus propias esferas de reloj para el Apple Watch? ¡Eso es increíble! ¡Había más de 16 mil esferas de reloj en la tienda de aplicaciones de Pebble!)

Si su objetivo es ser para los relojes inteligentes lo que Playdate es para los juegos portátiles, eso es definitivamente alcanzable, y si tienen éxito, por definición será muy divertido.

Todo el mundo tecnológico necesita más proyectos que no intenten convertirse en ideas de miles de millones (o incluso de billones), sino que busquen felizmente el éxito como ideas de millones (¡o menos!). Muchas de las mejores y más queridas películas jamás hechas no fueron superproducciones de Hollywood. Si tu lista de películas favoritas de todos los tiempos no incluye algunas que se hicieron con presupuestos ajustados, entonces tu lista probablemente es mala, porque no tienes buen gusto. Lo mismo es cierto para la música, los juegos y todo lo demás. El arte independiente a menudo es gran arte, imbuido por las almas y obsesiones de sus creadores, y el arte de gran presupuesto a menudo es basura, imbuido solo por burocracias corporativas sin alma.

El hardware y el software de computadora pueden ser, y deben ser, intentos de crear arte.