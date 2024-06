El fundador de Affirm, Max Levchin, quiere eliminar las tarjetas de crédito.

“

Max Levchin acababa de hacer pública su empresa y también estaba buscando darse un gusto. Tras un acuerdo de PayPal que rápidamente lo convirtió en multimillonario, Levchin quería cumplir con esa clásica compra de “hacerse grande” con la que muchos sueñan: un coche. Sin embargo, su deuda con tarjeta de crédito frenó ligeramente su objetivo.

“Pedir prestado era realmente difícil”, dice Levchin a Fortune, señalando que le dijeron que pagara en efectivo porque su puntaje de crédito era demasiado bajo. “Pensé que había una mejor manera de hacer pagos y préstamos”, dice acerca de su empresa que llegaría más adelante.

Nacido en Ucrania, Levchin emigró a Chicago en su adolescencia y compró su primera tarjeta de crédito cuando fue a la universidad. Admite que operaba sin educación financiera personal, “pronto acumuló una gran deuda y pagó muchas multas por pagos tardíos”, hundiendo su puntaje de crédito. La compra “se quedó conmigo”, explica, diciendo que incluso después de pagar todas las facturas atrasadas, su puntaje de crédito “no se recuperaría durante una década”.

Pasaron décadas más y el ex cofundador de PayPal decidió que era hora de probar un sistema diferente que creía ser menos perjudicial. Fundando el servicio en línea de compra ahora, pago después, Affirm en 2014, Levchin tenía su propia experiencia en mente. “Debería ir y construir una mejor plataforma de pagos que tuviera alojamientos para personas que no entendieran cómo funcionaba el préstamo”, dice sobre su proceso de pensamiento. El servicio, tal como lo imaginaba, disuadiría a los usuarios de cometer errores pero no se aprovecharía de ellos si lo hicieran.

Afirmar que “Affirm es mejor para el consumidor que usar una tarjeta de crédito”, dice que el servicio no tiene cargos por pagos atrasados, aunque el sitio web señala que pueden cobrar préstamos si un pago está “60 días vencido”. Hablando de “mantenerse alineado” con el éxito financiero del cliente, describe una relación mutuamente beneficiosa en la que Affirm está motivado por el usuario para completar fácilmente los pagos.

Un mundo completamente nuevo, o el mismo con BNPL

De hecho, a pesar de sus aspiraciones de reinventar el sistema, aún no se ha realizado si Levchin ha copiado simplemente en él. Affirm y sus pares de compra ahora, pago después (BNPL), que incluyen a Klarna, Afterpay y (breve) Apple, ellos mismos han sido acusados de reproducir el mismo problema que afirman solucionar.

Más de la mitad (56%) de los usuarios de BNPL informan que han experimentado al menos un problema con el servicio, incluyendo “gastar en exceso, no pagar a tiempo y arrepentirse de compras”, según una encuesta de Bankrate a más de 2,200 adultos. Y ese gasto podría causar un efecto dominó, ya que una encuesta separada realizada por Harris Poll para Bloomberg News encuentra que el 28% de los usuarios de BNPL estaban atrasados en otros pagos debido a sus gastos.

“[BNPL] se comercializa como sin interés, pero los consumidores pueden descubrir que terminan siendo cobrados más de lo que piensan”, dijo la consejera sénior de políticas y litigios del Center for Responsible Lending, Nadine Chabrier, a Vox el año pasado. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor parece estar de acuerdo, dictaminando a principios de este mes que los planes de BNPL deben ser regulados como tarjetas de crédito.

“Desde una perspectiva regulatoria, y realmente desde una perspectiva intelectual, no hay mucha diferencia entre un producto de tarjeta de crédito y un producto ‘compre ahora, pague después'”, dijo Gil Luria, director gerente de la firma de gestión de patrimonio D.A. Davidson, a Michael del Castillo de Fortune. “En términos de percepción del consumidor, son productos diferentes.”

Pero Levchin lo ve de manera diferente. “Tengo una convicción infinita de que si los consumidores de los Estados Unidos simplemente cambiaran por completo… a usar productos binarios de afiliación en lugar de tarjetas de crédito, estaríamos en una posición financiera más saludable como nación”, dijo.

“La razón por la que los consumidores de Estados Unidos tienen $1.1 billones en deuda actual de tarjetas de crédito es porque no hay una verdadera motivación por parte de los emisores de tarjetas de crédito para decirte, ‘oye, tienes que pagar esto'”, dice.

