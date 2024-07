El “friki de los datos” impulsando la implacable campaña electoral del Laborismo.

Morgan McSweeney ya está pensando en las próximas elecciones.

El influyente jefe de campaña de Labour comenzará una revisión cargada de datos del desempeño del partido en los días siguientes a la votación del jueves, ya sea que arrasen con la victoria contundente que sugieren las encuestas o no.

El proyecto, trabajando junto al think-tank Labour Together, tiene como objetivo preparar al partido de Sir Keir Starmer para los desafiantes años de gobierno por delante en caso de ser elegidos, y trazar un curso para ganar una potencial segunda elección, probablemente en 2029.

El influyente “friki de los datos” les ha dicho a sus aliados que los partidos políticos solo analizan sus errores cuando pierden. “Dirá que todo el mundo asume que si ganas una elección es porque hiciste todo correctamente, cuando siempre hay lecciones que aprender”, dice un colega.

Si es elegido, Starmer quiere una “década de renovación” para implementar un conjunto de reformas en el Reino Unido.

Sin embargo, los colegas dicen que McSweeney, un irlandés de voz suave pero intenso, es consciente de los desafíos que enfrentaría un potencial gobierno laborista si gana respaldado por un colapso en el apoyo conservador.

“Él entiende que si Labour gana con fuerza será porque la gente les prestó su voto y que el grado de volatilidad electoral, impulsado por la falta de lealtad partidista, hace que sea un desafío retener a esos votantes”, dice un pensador laborista.

Incluso ahora, las encuestas rivales muestran una amplia disparidad potencial, entre una modesta mayoría laborista y una victoria aplastante récord. Hay montones de escaños que se decidirán por solo un puñado de votos.

McSweeney está “obsesionado” con la cuestión del cabildeo de votos y si el partido está haciéndolo en los lugares correctos.

“Él mira gráficos de cada elección para ver si la gente fue desplegada en escaños laboristas seguros o en escaños seguros de la oposición cuando podrían haber sido enviados a marginales reales… los lugares que son más útiles”, dice una figura laborista.

La ascensión de McSweeney a la cabeza de las campañas corona una carrera trabajando para o alrededor del partido.

Trabajó para Labour a principios de los años 2000 y en 2006 se convirtió en asistente de campaña de Steve Reed, un líder del partido local en Lambeth en el sur de Londres.