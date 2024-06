El fracaso sobrevalorado, según estudio dirigido por profesor de Kellogg de Northwestern.

“

Has oído los axiomas: el éxito se construye sobre el fracaso; el fracaso es una característica de la innovación; el único fracaso absoluto es rendirse. Las personas objetivamente exitosas han ofrecido durante mucho tiempo consejos para navegar por la derrota, desde el cofundador de Microsoft, Bill Gates, que dijo: “es bueno celebrar el éxito, pero es más importante atender a las lecciones del fracaso”, hasta el empresario Mark Cuban, que escribió: “Nadie sabrá o se preocupará por tus fracasos, y tú tampoco deberías hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es aprender de ellos…”. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que los beneficios percibidos del fracaso están sobrevalorados.

Vincular el fracaso con el éxito puede ser no solo inexacto, sino también perjudicial para la sociedad, según un estudio publicado la semana pasada en el Journal of Experimental Psychology: General. Investigadores de las universidades de Northwestern, Cornell, Yale y Columbia llevaron a cabo 11 estudios con más de 1,800 participantes, y descubrieron que las personas sobreestiman las tasas a las que el fracaso engendra éxito. Lauren Eskreis-Winkler, PhD, profesora asistente en la Kellogg School of Management de Northwestern, lideró el equipo.

“Solo estamos tratando de entender qué impide a las personas ser verdaderamente resilientes”, le dice a Fortune. “A los líderes empresariales les gusta hablar del fracaso como combustible. Mientras [esta perspectiva] podría hacerte tener un poco menos de miedo al fracaso, cuando ocurre el fracaso te hace menos propenso a tomar las medidas activas que realmente generan la resiliencia”.

El fracaso se presenta en incontables formas, pero aquí Eskreis-Winkler y sus colegas lo definieron como cualquier evento que no logró un objetivo deseado. Consideraron el éxito como una acción correctiva que logró o progresó hacia el objetivo previamente fallido.

En una parte del estudio, se pidió a los participantes pronosticar la probabilidad de que una enfermera, abogado o maestro aprobara un examen de licencia después de haber fracasado. Las personas sobreestimaron las tasas de éxito en cada profesión. Por ejemplo, predijeron una tasa de éxito del 58% para los abogados que volvieron a tomar el examen de abogacía, mientras que la tasa real era del 35%. De manera similar, los participantes sobreestimaron el porcentaje de estudiantes que volvieron a hacer y aprobaron el examen de Educación General.

“Podrías ver todo este fenómeno como una forma de sesgo de optimismo”, dice Eskreis-Winkler, “una tendencia a ser excesivamente optimista sobre muchas cosas en la vida, incluida, en este caso particular, la probabilidad de que nos recuperemos del fracaso.

Fracasos en los negocios y la salud

Los beneficios del fracaso no están tan sobrevalorados como mal entendidos, según Rick Hunt, PhD, director de estudios doctorales en gestión en el Pamplin College of Business de Virginia Tech.

“No importa en qué lado estés con respecto a los beneficios del fracaso, probablemente estés equivocado”, Hunt le dice a Fortune por correo electrónico. “Ningún lugar ha abrazado más entusiastamente los beneficios del fracaso que en el estudio y la práctica del emprendimiento. El fracaso es una faceta inevitable del viaje emprendedor y es mucho más común que el éxito comercial, por lo que los académicos han trabajado arduamente para entender las causas y consecuencias del fracaso”.

La creencia de que el fracaso es crucial para el crecimiento empresarial se ha exagerado hasta el punto del romanticismo, dice Hunt, señalando que muchos de los empresarios celebridades que usan el fracaso como una insignia de honor no tuvieron que arriesgar el techo sobre su cabeza para lanzar un negocio. Por otro lado, el fracaso se ha desestigmatizado.

“Ni una valorización ni una vilificación del fracaso es precisa o útil, en el emprendimiento o cualquier otro esfuerzo humano. La pregunta es dónde cae el dolor del fracaso en comparación con los beneficios del fracaso”, dice Hunt. “En el emprendimiento, el dolor generalmente recae en los individuos, mientras que los beneficios son capturados por la sociedad en general. Es decir, los individuos obtienen lecciones valiosas de sus fracasos, pero rara vez comparten los beneficios de esas lecciones”.

Sobreestimar los beneficios del fracaso también podría tener consecuencias devastadoras para la salud, encontró la investigación de Eskreis-Winkler.

Un segmento del estudio pidió a los participantes que evaluaran la probabilidad de que alguien con un trastorno de abuso de opioides en curso ingresara a un programa de tratamiento después de experimentar una sobredosis. Predijeron un 51%, en comparación con la tasa real del 17%. Otro grupo recibió la misma tarea pero no se le informó sobre el “fracaso” de la sobredosis. Estimaron un 33% más preciso, lo que llevó a los investigadores a concluir que mencionar el fracaso en lugar del sesgo de optimismo es lo que hace que las personas sobreestimen el éxito.

Cuando se les preguntó a los participantes cuál sería el porcentaje de pacientes de ataque al corazón que implementan cambios en el estilo de vida saludables, una vez más sobreestimaron: 62% en comparación con el 47% real. Esto se traduce en que los participantes creían incorrectamente que 32,000 sobrevivientes de ataques cardíacos en EE. UU. mejorarían su salud, señalaron los investigadores.

“Creo que todos quieren ser resilientes”, dice Eskreis-Winkler a Fortune. “Este mensaje común de ‘el fracaso es combustible; es un escalón hacia el éxito’ es tan bien intencionado. La meta realmente es fomentar la resiliencia”.

De vuelta: la inspiración no equivale a la motivación

Parte de la razón por la que la gente tiende a sobreestimar la capacidad de recuperación de otros es porque también inflan cuánto prestan atención a sus errores, encontró la investigación.

“Lo que realmente obstaculiza la resiliencia es que cuando las personas fracasan, se desconectan y dejan de prestar atención y se desvinculan”, dice Eskreis-Winkler. “No importa si te desconectas porque tienes miedo al fracaso, o si te desconectas porque eres demasiado optimista sobre el fracaso. Realmente, lo que necesitas es una visión clara de la probabilidad real de lo que va a suceder en las secuelas del fracaso”.

Templar tus expectativas implica comprender la diferencia entre la inspiración y la motivación, dice. Con la temporada de graduaciones en pleno apogeo, por ejemplo, es posible que recientemente hayas sido inspirado por un discurso de graduación. Pero al terminar la ceremonia, ¿los sentimientos de inspiración duradera realmente te motivaron a tomar acciones positivas?

La última fase de la investigación de Eskreis-Winkler arroja luz sobre las implicaciones de políticas para corregir percepciones equivocadas sobre el fracaso. Los participantes informados sobre las estadísticas de reincidencia tenían más probabilidades de apoyar la financiación con impuestos para la rehabilitación de personas anteriormente encarceladas.

“Simplemente les dices a las personas la tasa real a la que se produce la recuperación del fracaso. En el momento en que corriges este punto de vista excesivamente optimista, es como si la gente tuviera un llamado de alerta revelador”, dice. “Te das cuenta de que no es tan probable que simplemente suceda y ocurra por sí solo”.

Por dolorosa que sea la píldora del fracaso para tragar, los empresarios en particular deberían dejar que los mantenga firmemente en tierra, dice Hunt.

“El ‘Efecto Fénix’ es una idea agradable —y es una noción quintessentially estadounidense, a lo Alger—, pero rara vez se llega a materializar”, dice Hunt. “Las personas tienen recursos para uno, y tal vez dos intentos de hacer algo correctamente, pero luego se convierten en parte del suelo fértil para esfuerzos futuros de otros”.

