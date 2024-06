El fotógrafo de rock Danny Clifford hablará de la vida detrás de la lente

Es muy probable que haya sido el trabajo de Danny Clifford, uno de los principales fotógrafos de rock del mundo.

Ahora, los fanáticos de la música tienen la oportunidad de escuchar las historias detrás de algunas de sus imágenes más icónicas, desde recorrer el mundo con Bob Dylan y Pink Floyd hasta pasar semanas acompañando a Pete Doherty y a la novia Kate Moss, y la vida en el estudio con Freddie Mercury y Queen.

Danny Clifford (Foto: Lyn Clifford)

El próximo fin de semana Danny llevará a Rock Stars Don’t Smile a las íntimas instalaciones del Barnoldswick Music and Arts Centre por primera vez.

“Ha sido una evolución lenta llegar a este punto”, dijo Danny, quien comenzó a fotografiar bandas en y alrededor de Londres cuando apenas era un adolescente.

“En el pasado he sido reacio a destacar, he pasado toda mi vida haciendo lo que hago y cada vez que me pedían que apareciera en un documental sobre una banda, siempre lo rechazaba.”

Las semillas para el espectáculo unipersonal – el nombre proviene de un altercado con el cantante de Oasis, Liam Gallagher, durante una visita a un hospital infantil – se sembraron cuando Danny fue persuadido de organizar una exposición de su trabajo en Londres en 2018.

En exhibición se encontraban imágenes de una lista de la escena musical de los últimos 50 años, desde Frank Sinatra hasta Amy Winehouse y desde Status Quo hasta Beyoncé.

Amy Winehouse (Foto: Danny Clifford. [email protected])

“Fue enorme y duró meses”, se rió. “Realmente me quedé asombrado por la reacción. Había equipos de televisión y periodistas de todo el mundo.

“No soy tonto, sé que no se trataba de mí, no quieren saber sobre este gordo, calvo tío de Londres. Se trata de dónde he estado, lo que he hecho y la gente que he fotografiado.”