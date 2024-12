El fondo del multimillonario Paul Tudor Jones acaba de vender Boeing y compró en su lugar esta criptomoneda popular.

No hay muchos inversores mejores que el multimillonario gestor de fondos de cobertura Paul Tudor Jones. Jones lanzó Tudor Investment Corp en 1980. En 1987, Jones predijo correctamente el colapso del mercado de valores en el Lunes Negro cuando el índice Dow Jones cayó increíblemente un 22%. Más de cuatro décadas después de lanzar Tudor Investment Corp, Jones sigue siendo el director de inversiones de la empresa, que ha generado un rendimiento anual promedio del 19%, según Hedge Fund Alpha. Estos logros han convertido a Jones y a su firma en una referencia obligada para ideas de acciones. Recientemente, Tudor Investment Corp vendió Boeing (NYSE: BA) y compró en su lugar esta criptomoneda popular.

Tudor Investment Corp vendió su posición de renta variable en Boeing en el tercer trimestre y posee muchas más opciones de venta que de compra. Las opciones de venta generan ganancias cuando una acción cae en cierta cantidad, por lo que Tudor parece ser bajista en Boeing. Tudor Investment Corp posee más de 2,600 posiciones, por lo que no sabemos si Jones tuvo algo que ver con esta venta.

Si has estado siguiendo las noticias este año, es probable que hayas visto a Boeing en los titulares. En enero, un vuelo de Alaska Airlines que utilizaba un avión Boeing se vio interrumpido después de que una de las puertas del avión se arrancara de sus bisagras. Otras aerolíneas encontraron más piezas sueltas en los aviones Boeing 737 MAX 9, lo que llevó a la supervisión de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Esta no es la primera vez que Boeing experimenta problemas con su avión 737 MAX. Dos accidentes con víctimas mortales en 2018 y 2019 llevaron a la paralización global del avión 737 MAX, y el MAX de Boeing falló en un 37% de las auditorías realizadas por la FAA. Después del incidente de la puerta en enero, la FAA permitió que el 737 MAX 9 reanudara los vuelos pero detuvo la producción del MAX 9 hasta que Boeing mejorara su proceso de inspección.

Recientemente, Boeing reanudó la producción del avión 737 MAX después de una huelga laboral, que terminó con Boeing otorgando a sus trabajadores un aumento salarial del 38% durante los próximos cuatro años. Las dificultades se han traducido en más de $8 mil millones en pérdidas este año y flujo de efectivo operativo negativo, una tendencia que se espera continúe en 2025. Boeing probablemente seguirá siendo una parte importante de la economía estadounidense, pero llevará tiempo enderezar esta empresa.

Jones ha expresado públicamente su apoyo a Bitcoin (CRYPTO: BTC), la criptomoneda más grande del mundo, y Tudor Investment Corp respaldó esta opinión en el tercer trimestre del año, aumentando su posición en el iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ: IBIT) en más del 400%.

Jones ha manifestado su preocupación por la situación fiscal del gobierno de EE. UU., incluidos decenas de trillones de deuda y un déficit fiscal en el que el gobierno gasta anualmente más de lo que genera en ingresos. Jones cree que la inflación es el resultado inevitable de todo este gasto gubernamental, y dijo a principios de este año en CNBC que “todos los caminos llevan a la inflación”.

Jones ha considerado desde hace tiempo a Bitcoin como una forma de oro digital y, por lo tanto, como una protección contra la inflación. Algunos también ven a Bitcoin como un refugio seguro en momentos de incertidumbre cuando el riesgo geopolítico es alto. Jones no está solo. El precio de Bitcoin recientemente superó los $107,000. Si bien Bitcoin a menudo ha sido objeto de negociación como una acción de alto crecimiento, también ha sobrevivido y se ha recuperado durante entornos de inflación extremadamente alta y tasas de interés crecientes. Solo se pueden extraer 21 millones de tokens, y el suministro de Bitcoin actualmente se sitúa en 19.8 millones. Hasta ahora, los defensores de Bitcoin como Jones han acertado en su tesis, y el token parece ser aceptado cada vez más por el público en general cada día.

Bram Berkowitz tiene posiciones en Bitcoin. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Bitcoin. The Motley Fool recomienda Alaska Air Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

El Fondo del multimillonario Paul Tudor Jones acaba de vender Boeing y compró en su lugar esta criptomoneda popular fue publicado originalmente por The Motley Fool