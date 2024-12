El fondo de vivienda de Londres de Sadiq Khan puede necesitar rescate, advierten los auditores.

Manténgase informado con actualizaciones gratuitas

El fondo de viviendas emblemático de Sadiq Khan en Londres puede requerir un rescate después de incumplir repetidamente los pagos de un préstamo estatal de £300 millones y no llevar registros sobre la deuda, han advertido sus auditores.

GLA Land and Property (GLAP) Limited, el vehículo de desarrollo inmobiliario del alcalde de Londres, ha incumplido repetidamente los plazos de pago del préstamo en los últimos seis años y solo realizó su primer pago este año.

La empresa, que es propiedad de la Autoridad del Gran Londres, puede requerir “apoyo” financiero del presupuesto del contribuyente del alcalde para pagar completamente el préstamo, según un informe interno de auditores este mes.

GLAP fue creado en 2012, cuando Boris Johnson era alcalde, y posee 635 hectáreas de terreno en la capital, principalmente en el área de desarrollo de London Docklands. Khan ha sido alcalde desde 2016.

El vehículo comercial se creó a partir de la fusión de organismos de desarrollo público anteriores e heredó la responsabilidad de £300 millones que se adeudaba a la Autoridad del Gran Londres cuando se formó.

Se esperaba que el dinero se devolviera a partir de 2018, pero GLAP no realizó ningún pago durante los años siguientes.

GLAP está integrado por funcionarios de la GLA, mientras que el jefe de gabinete de Khan, David Bellamy, y Tom Copley, vicealcalde de Londres para vivienda, forman parte de su grupo directivo que toma decisiones ejecutivas sobre el fondo.

Los auditores internos de la GLA expresaron preocupaciones el año pasado sobre una mala gestión y toma de decisiones en la empresa, y dijeron que “no se les proporcionó evidencia” por qué se incumplieron repetidamente los pagos, según un informe de auditoría de diciembre de 2023.

“No se proporcionó documentación de respaldo para acordar formalmente la no devolución del préstamo”, dijo el informe. Añadió que “no se toman actas de las reuniones mostrando decisiones tomadas”.

El informe de 2023 advirtió: “Existe el riesgo de que las decisiones tomadas sobre el préstamo no se hayan acordado formalmente, documentado y que no se hayan establecido procesos para la gestión de riesgos”.

Las copias redactadas de los documentos de 2023 y 2024, no informados previamente, están publicados en el sitio web del alcalde de Londres. Las versiones completas y no redactadas de los informes fueron compartidas con el Financial Times por el sitio web London Centric.

El abandonado Millennium Mills en Londres. El Reino Unido necesita duplicar su suministro anual de viviendas para alcanzar sus objetivos oficiales de vivienda Ⓒ Brave Heart/Alamy

GLAP dijo que pagó £33.3 millones hacia sus préstamos pendientes en marzo de este año, y el informe de los auditores de este año dijo que se habían realizado algunas mejoras de gestión, incluida la toma de actas.

El fondo, que es uno de los mayores propietarios de terrenos del sector público en el Reino Unido, tiene como objetivo entregar miles de nuevas viviendas en los terrenos del alcalde. Es la filial comercial de la GLA.

Londres necesita duplicar su suministro anual de viviendas para alcanzar sus objetivos oficiales de vivienda, incluso después de que el nuevo gobierno laborista del Reino Unido redujera el objetivo de la capital en un 10 por ciento.

El gobierno del Reino Unido quiere aumentar la construcción de viviendas al nivel más alto en décadas, construyendo 1.5 millones de viviendas en cinco años. El número de viviendas nuevas en Inglaterra cayó un 6 por ciento a 221,070 en el año hasta marzo.

La GLA dijo que se completaron 13,460 viviendas dentro de la cartera de GLAP desde 2016 hasta marzo de este año.

Agregó que el calendario de pagos del préstamo fue revisado “debido a la prolongada desaceleración económica nacional que afectó severamente a las industrias de la propiedad y la construcción en todo el Reino Unido”.

Los años entre 2018, cuando los préstamos debían comenzar a pagarse, y la pandemia de Covid-19 vieron el nivel más alto de entrega de viviendas nuevas en Inglaterra desde la crisis financiera en 2008.