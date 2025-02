El filtrador de Apple emite disculpa: ‘Error profundo y costoso’

“

El año pasado, informamos que Apple demandó a su ex ingeniero de software Andrew Aude por proporcionar a los periodistas información confidencial sobre los planes futuros de la empresa, incluidos detalles sobre la aplicación Journal, el auricular Vision Pro, y más.

Según informa 9to5Mac, el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara desestimó la demanda el jueves después de que Apple y Aude alcanzaran un acuerdo para resolver este asunto. El documento judicial para el archivo del caso no proporciona detalles específicos sobre el acuerdo, pero Aude emitió una disculpa pública el mismo día.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, Aude dijo que filtrar información fue un “error profundo y costoso”.

La disculpa completa de Aude:

Pasé casi ocho años como ingeniero de software en Apple. Durante ese tiempo, se me dio acceso a información interna sensible de Apple, incluidos productos y características entonces no lanzados. Pero en lugar de mantener esta información en secreto, cometí el error de compartir esta información con periodistas que cubrían la empresa. En aquel momento no me di cuenta, pero esto resultó ser un error profundo y costoso. Cientos de relaciones profesionales que me había pasado años construyendo se arruinaron. Y mi carrera por lo demás exitosa como ingeniero de software se desvió, y probablemente será muy difícil reconstruirla. Filtrar no valió la pena. Pido sinceras disculpas a mis antiguos colegas que no solo trabajaron incansablemente en proyectos para Apple, sino que trabajan arduamente para mantenerlos en secreto. Se merecían algo mejor.

Aude se unió a Apple en 2016 para trabajar en la optimización del rendimiento de la batería, y la empresa lo despidió en 2023 después de enterarse de sus divulgaciones incorrectas. Para obtener más detalles sobre la situación, lea nuestra cobertura anterior sobre la demanda.

Historias Populares

iOS 18.4 Incluirá Estas Nuevas Funciones para tu iPhone

iOS 18.3 fue lanzado el mes pasado, por lo que el primer beta de iOS 18.4 debería estar llegando pronto. Se espera que iOS 18.4 sea una actualización más sustancial para el iPhone, con varias nuevas funciones y cambios relacionados con Apple Intelligence y más allá.

El sitio web de Apple sugiere que iOS 18.4 se lanzará en abril, después de las pruebas beta. A continuación, describimos lo que se espera de la actualización hasta ahora.

Apple…

Los Usuarios de iPhone que Pagan por Almacenamiento en iCloud Reciben un Nuevo Beneficio

Si pagas por el almacenamiento en iCloud en tu iPhone, Apple tiene un nuevo beneficio para ti, sin costo adicional.

iCloud+ es el nombre oficial de los planes de almacenamiento en iCloud de pago de Apple, que van desde 50GB por $0.99 al mes hasta 12TB por $59.99 al mes en los Estados Unidos. Los planes de iCloud+ ya vienen con varios beneficios de forma gratuita, como Ocultar Mi Correo y HomeKit Secure Video, y ahora hay otro más…

iPhone SE 4 se Lanzará Tan Pronto como la Próxima Semana

Se espera que el próximo iPhone SE de última generación debute tan pronto como la próxima semana, con un lanzamiento a seguir más adelante en febrero, informa Mark Gurman de Bloomberg. No se espera que Apple realice un evento para el iPhone SE 4, y en cambio develará el dispositivo a través de un comunicado de prensa.

Se espera que el iPhone SE 4 tenga un diseño similar al del iPhone 14, con Apple eliminando los marcos gruesos y el botón de inicio de Touch ID…

Actualización iOS 18.3.1 Próximamente para iPhones

Apple está probando internamente iOS 18.3.1 para iPhones, según los registros de análisis de nuestro sitio web, que han sido un indicador consistentemente confiable de las próximas versiones de iOS. La actualización del software debería ser lanzada en las próximas semanas.

iOS 18.3.1 debería ser una actualización menor que aborda errores de software y/o vulnerabilidades de seguridad. Las notificaciones de resúmenes de noticias de Apple Intelligence para…

Una Actualización de Apple TV está Llegando en 2025 – Esto es lo que Debes Saber

Apple no ha actualizado el Apple TV desde 2022, pero los rumores sugieren que finalmente obtendremos una actualización en 2025. Todavía no tenemos una imagen completa de qué esperar, pero tenemos algunas pistas sobre lo que viene.

Suscríbete al canal de YouTube de MacRumors para más videos.

Chip A-Series Actualizado

El Apple TV 4K actual utiliza el chip A15 Bionic que estaba en la alineación del iPhone 13, y ya es hora de…

Reino Unido Ordena a Apple Crear una Puerta Trasera de Cifrado de iCloud a Nivel Mundial

El gobierno británico exigió en secreto que Apple le otorgara acceso completo a todo el contenido de usuario cifrado que se sube a la nube, según informa The Washington Post.

Se dice que la orden no divulgada fue emitida el mes pasado, y requiere que Apple cree una puerta trasera que permita a los funcionarios de seguridad del Reino Unido acceder sin inconvenientes a los datos de usuario cifrados en todo el mundo – una demanda sin precedentes hasta ahora…

Apple Leaker Emeite Disculpas: ‘Error Profundo y Costoso’

El año pasado, informamos que Apple demandó a su ex ingeniero de software Andrew Aude por proporcionar a los periodistas información confidencial sobre los planes futuros de la empresa, incluidos detalles sobre la aplicación Journal, el auricular Vision Pro, y más.

Según informa 9to5Mac, el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara desestimó la demanda el jueves después de que Apple y Aude alcanzaran un acuerdo para resolver…

Licencias de Conducir en iPhone se Expandirán a Estos 7 Estados de EE. UU.

En ciertos estados de EE. UU., los residentes pueden agregar su licencia de conducir o identificación estatal a la app Wallet en el iPhone y Apple Watch, proporcionando una forma conveniente y sin contacto de mostrar pruebas de identidad o edad en ciertos aeropuertos y negocios, y en ciertas aplicaciones.

A continuación, detallamos qué estados y territorios de EE. UU. ofrecen la función, y otros estados que se han comprometido a implementarla en…

“