El Festival de Lytham, un punto culminante del verano, dicen los líderes de James.

“Para nosotros tomar lo que está emergiendo como una forma realmente genial para que una banda se muestre en lo que se ha convertido en un festival icónico es increíble”, dijo el guitarrista de la banda. “Realmente va a ser uno de los puntos destacados de nuestro verano”.

Saul Davies de James (Foto: Mariano Regidor / Redferns)

La fecha de Lytham será una de las dos únicas presentaciones en las que James tocará con una orquesta y coro, brindando una dimensión adicional a un catálogo musical que ha formado parte de la banda sonora de la vida de muchas personas.

“A nosotros se nos da la oportunidad de tocar al aire libre con nuestra orquesta, realmente no son nuestros, pero nos gusta pensar que sí lo son”, dijo.

“Hicimos un show el año pasado en Latitude y ni siquiera estábamos seguros de si funcionaría técnicamente, pero creo que todos se sorprendieron de lo bien que salió”.

La combinación de una banda de rock en el pico de su poderío – el álbum de James “Yummy” lanzado en abril se colocó directamente en la cima de la lista de álbumes – con una orquesta no es una combinación obvia. Pero a Saul le encanta el resultado, o al menos ahora lo hace.

“Para ser honesto, siempre me opuse a la idea”, dijo. “Cuando se planteó por primera vez que hiciéramos algo así alrededor de 2010-2011, no quería hacerlo. Simplemente sentía que había algo débil para nosotros como banda al traer a todos estos músicos adicionales al escenario”.

“Pero hicimos algunos shows y fueron muy buenos”.

“Se trata de aprender a confiar en las personas que te rodean y confiamos en Joe Duddell, quien ha reunido la orquesta implícitamente”.

“Él ha hecho todas las partituras y conduce y está muy al tanto de todo. Tienes que estar cómodo para dar esa cantidad de control a otra persona, de lo contrario simplemente se convierte en un desastre, lo que nos perjudicaría a nosotros y al público”.

“Pero nunca ha fallado. Y porque Joe elige las canciones, evita que discutamos como gatos en una bolsa sobre lo que vamos a tocar”.

“Eso puede ser un gran problema para nosotros cuando piensas que acabamos de lanzar nuestro decimoctavo álbum de estudio. Eso es un gran catálogo para elegir”.

Aunque muchos de los mayores éxitos de James estarán presentes en el espectáculo de Lytham, los fans pueden esperar algunas sorpresas.

“Joe elegirá una o dos canciones realmente inesperadas y hará arreglos mágicos para ellas”, dijo Saul. “Hay una canción llamada ‘The Lake’ en la que trabajamos con Brian Eno en la época del álbum ‘Laid’. No apareció en el álbum pero fue el lado B del single. Joe ha hecho un arreglo de esa canción y es majestuoso”.

Los músicos clásicos trabajando con una banda de rock pueden parecer compañeros improbables, pero Saul está lleno de elogios para sus nuevos ‘compañeros de banda’.

“Es un privilegio increíble estar sentado con estos grandes músicos”, dijo. “Debes ser mucho más disciplinado al trabajar con tantos músicos juntos pero eso no significa que no podamos improvisar en el escenario”.

“Joe sabe que inevitablemente nos saldremos del camino durante un espectáculo y hay margen para hacerlo”.

“Todos los músicos tienen auriculares y puede hablar con ellos durante un espectáculo. Lo he escuchado decir ‘los idiotas se están desviando de nuevo’ y los músicos simplemente seguirán nuestro liderazgo”.

“Esa capacidad se desarrolló cuando hicimos algunos shows teatrales con una orquesta el año pasado. Todos aprendimos que todavía podemos explorar cosas de la manera en que lo hacemos como banda en vivo, lo cual es realmente especial. Normalmente, cuando hay una orquesta, todo está tan ajustado que no puedes hacer eso, pero Joe encontró una manera de hacerlo”.

No importa cómo se presenten, el espectáculo no funcionaría si las canciones mismas no fueran lo suficientemente buenas.

“La gente a menudo olvida lo profundo y amplio que es nuestro catálogo”, dijo Saul. “A veces conocen las canciones pero no saben que somos nosotros, así que es agradable recordárselo”.

“Afortunadamente, ganamos un premio icono en los premios Ivor Novello (el máximo galardón de composición de canciones) y no le entregan ese premio a cualquiera. Bueno, obviamente lo hicieron en nuestro caso, pero aún no han venido a mi casa a reclamar el premio”.

Durante el espectáculo, Saul a veces dejará su guitarra y tomará el violín, el instrumento que inicialmente fue traído a la banda para tocar.

“Ha sido divertido ver a los músicos de la orquesta relajarse durante el tiempo que hemos trabajado con ellos”, dijo. “La violinista principal es brillante, es mucho más talentosa que yo, pero en una o dos canciones tengo un solo de violín y ella diría ‘¿cómo sabes qué hacer sin leerlo?'”

“Yo le diría que simplemente lo inventé y al principio me miraba como si eso no fuera posible. Pero con el tiempo se dio cuenta de que lo estaba improvisando sobre la marcha, eso es lo que hace una banda y ella llegó a apreciarlo y entenderlo”.

“En realidad, es una tradición también en la música clásica. Compositores como Bach escribirían pasajes en piezas donde se le diría al solista que improvisara, así que solo nos remontamos a esa idea”.

Tocar frente a una multitud en un festival en Lytham es algo que Saul espera con especial interés.

“No hay nada mejor que reunirse detrás del escenario antes de salir y decir ‘bueno, hagámoslo'”, dijo. “No todos en un festival serán fans, así que es nuestro trabajo ir y convencerlos, algo que nos encanta hacer”.

“Estoy muy orgulloso de que después de casi 43 años como banda, habiendo tenido un álbum número uno este año y haber recibido un premio Ivor Novello, tengamos estos increíbles espectáculos por delante este verano. Honestamente siento que nunca hemos estado en mejor forma”.

James Orchestral encabeza la última noche del Festival de Lytham el domingo 7 de julio. Los apoyarán Johnny Marr e Inspiral Carpets. El festival se lleva a cabo desde el miércoles 3 de julio y los cabezas de cartel son Hozier, Shania Twain, Courteeners y Madness. Detalles en www.lythamfestival.com”