El fervor por One UI 7 alcanza niveles ridículos a medida que los usuarios descargan aplicaciones del sistema filtradas.

Se espera que One UI 7 sea anunciado a principios del próximo año junto con los próximos teléfonos Galaxy S25, pero al parecer algunos usuarios simplemente no pueden esperar tanto. En una muestra notable de ansias por la última actualización de software de Samsung, han surgido aplicaciones del sistema filtradas en internet. Y la gente las está descargando. Estas no son aplicaciones principales del sistema, tampoco. Ciertamente nada que pueda transformar el rendimiento o la experiencia del usuario de tu teléfono. En su lugar, las aplicaciones filtradas incluyen:

Las tres aplicaciones no son propensas a introducir cambios significativos: después de todo, ¿qué tan radicalmente diferente puede ser un reloj? Pero eso no ha impedido que los usuarios compartan archivos APK e instrucciones sobre cómo reemplazar sus aplicaciones actuales con las nuevas. Samsung aún no ha anunciado una beta para One UI 7, aunque probablemente deberíamos obtener una antes de que termine el año. Sin embargo, descargar archivos extraños de internet para probar un poco de One UI 7 puede ser peligroso.

Imagen filtrada de los iconos en One UI 7. | Crédito de la imagen: Android Headlines

No estoy afirmando que las aplicaciones filtradas mencionadas anteriormente sean peligrosas — la cuenta es confiable — pero no me verás descargándolas para verificarlo. Amigos, pueden esperar un par de meses por una nueva aplicación de calculadora. Si esto hubiera sido alguien más, fácilmente podrían haber inyectado software malicioso en esos archivos APK.

Además de las aplicaciones rediseñadas, hay una serie de otros cambios filtrados, argüiblemente más interesantes, que esperar con One UI 7. A saber:

Una nueva pantalla de bloqueoUna gestión más inteligente de notificacionesMejores controles parentalesUna gran cantidad de herramientas de inteligencia artificialMejoras en la fotografía impulsadas por IAY un mejor monitoreo de la salud

Se informa que los teléfonos S25 también se lanzarán con una característica interesante el próximo año: Samsung ha abandonado Exynos en favor de Snapdragon en toda la línea. Incluso hay informes de que la compañía planea dejar en manos de TSMC la producción de Exynos en el futuro, lo que cambiará drásticamente el panorama.

La actualización está claramente lista para ser lanzada, ya que Samsung habló accidentalmente sobre One UI 7 en su sitio web antes de eliminar la página. Los usuarios de Samsung la tendrán en sus manos más temprano que tarde, incluso en los antiguos teléfonos Galaxy económicos.

Por favor, ejercita un poco de precaución al descargar algo de internet y —quizás igual de importante— ejercita un poco de paciencia también.

