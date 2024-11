El FBI alega que su pasión es el diseño gráfico para ISIS

Hacer diseño gráfico para ISIS era la pasión de un hombre de 28 años de Houston que fue arrestado la semana pasada, según un informe legal del Departamento de Justicia.

Anas Said fue arrestado la semana pasada en una escena caótica en Houston después de supuestamente decirle a un agente encubierto del FBI que quería llevar a cabo una “operación como la del 11 de septiembre”. Pero el informe legal contiene algunos pasajes increíblemente interesantes sobre el flujo de trabajo de propaganda de ISIS en la presunta comunicación de Said con un diseñador de ISIS apodado “La Pesadilla”.

Según el informe, que fue reportado por primera vez por nuestros amigos en Court Watch, Said era un aspirante a diseñador gráfico de ISIS que estaba trabajando con el diseñador gráfico subalterno de ISIS. Esa persona le dijo a Said que el diseñador jefe de ISIS le dio el apodo La Pesadilla debido a las extensas notas y revisiones que se requerían antes de que se lanzara cualquier pieza de propaganda en la que trabajaba. El documento del DOJ sugirió que La Pesadilla mismo tenía muchas revisiones para el trabajo de diseño gráfico de Said.

