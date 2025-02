El expresidente de fútbol de España, Luis Rubiales, va a juicio por un beso forzado en la Copa del Mundo.

Jennifer Hermoso, la estrella del fútbol español que fue besada a la fuerza por Luis Rubiales, ex alto funcionario de fútbol de su país, testificó al abrir su juicio el lunes que él había “arruinado uno de los días más felices de mi vida” – la victoria de su equipo en la Copa Mundial de la Mujer 2023.

La Sra. Hermoso describió su horror por el beso inesperado de Rubiales, quien está acusado de agresión sexual y coerción. También testificó sobre la angustia que sintió después de que Rubiales y otros líderes del fútbol español llevaran a cabo lo que ella llamó una intensa campaña para que ella lo apoyara públicamente después de que el beso desencadenara una tormenta en las redes sociales.

“Me sentí irrespetada”, dijo la Sra. Hermoso, de 34 años, en su testimonio televisado en el juicio fuera de Madrid, agregando, “Yo no busqué ese acto, ni lo esperaba”.

El beso desencadenó un escándalo nacional, profundizó los debates sobre el machismo arraigado en el fútbol español y se convirtió en un momento crucial en el movimiento #MeToo de España. Ahora, menos de un año y medio después, Rubiales es uno de los cuatro ex funcionarios del fútbol español en juicio.

Rubiales, de 47 años, enfrenta dos años y medio de prisión si es declarado culpable. Los otros tres hombres, que incluyen a Jorge Vilda, el entrenador del equipo en la Copa del Mundo de 2023, están acusados de coerción. Cada uno podría enfrentar 18 meses.

La Sra. Hermoso ha dicho desde hace tiempo que el beso no fue consensuado, lo cual Rubiales ha disputado.

“No pude reaccionar – fue una milésima de segundo”, testificó.

Rubiales amenazó con enviar personas para hablar con su familia, testificó, y le rogó que hiciera un video minimizándolo. También habló de lo que veía como un posible castigo por su negativa: Un mes después del beso, fue brevemente excluida de la lista del equipo nacional.

“Me negué a hacer algo que mi jefe quería hacer “, dijo, añadiendo que recibió amenazas de muerte. “Tenía miedo de salir a la calle por si alguien me perseguía”.

Pero durante la ceremonia de medallas después de la final, Rubiales agarró y besó a Hermoso, la máxima goleadora del equipo nacional, en los labios. En un video tomado después del partido, dijo: “¡Eso no me gustó!”.

La reacción pública fue rápida y furiosa.

Para muchos, el beso fue un recordatorio de los repetidos escándalos de sexismo que habían sacudido el fútbol español. Algunos pidieron la renuncia de Rubiales. Irene Montero, quien era ministra de Igualdad de España y ahora es miembro del Parlamento Europeo, describió el beso como “violencia sexual” en una publicación en redes sociales.

Inicialmente, Rubiales ofreció una disculpa tibia y se resistió a renunciar. La federación española de fútbol emitió un comunicado que citaba a Hermoso diciendo que fue “un gesto mutuo totalmente espontáneo”.

Pero en el juicio del lunes, Hermoso dijo que nunca había aprobado la declaración, añadiendo que supo de inmediato que el acto no era normal. “Mi jefe me estaba besando”, dijo. “Esto no debería suceder”.

Después del beso, docenas de jugadoras de fútbol españolas dijeron que se negarían a jugar por su país hasta que los “actuales directivos” dimitieran, lo cual muchos vieron como una referencia a Rubiales y Vilda.

Hermoso presentó una denuncia penal por agresión sexual contra Rubiales. “En ningún momento consintió el beso que me dio”, dijo.

A medida que la presión pública aumentaba, el apoyo a Rubiales se debilitaba. La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, lo suspendió y luego lo prohibió en el deporte por tres años. Vilda fue despedido. Menos de un mes después del beso, Rubiales renunció como presidente de la federación de fútbol de España y también como vicepresidente de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo.

Rubiales también fue brevemente arrestado el año pasado en una amplia investigación sobre acusaciones de corrupción y lavado de dinero mientras dirigía el fútbol en España. Esas investigaciones continúan, aunque no se han presentado cargos en su contra. Ha negado cualquier irregularidad.

Rubiales podría no enfrentar tiempo de prisión, incluso si es condenado. En España, si alguien sin antecedentes penales es condenado a dos años o menos, generalmente no va a prisión.

Hermoso, sin embargo, describió el beso y la reacción pública como un trauma duradero. “Mi vida ha estado en espera”, dijo. “Y, sinceramente, no he podido vivir libremente”.

Aritz Parra y Nader Ibrahim contribuyeron con la investigación.