El expresidente brasileño Lula dice que está bien después de cirugía por derrame cerebral

Los médicos realizaron una craneotomía en el presidente, un procedimiento en el que parte del hueso se extrae quirúrgicamente del cráneo para tratar el sangrado y aliviar la presión. El hueso luego se reemplaza. El sangrado cerebral, o hemorragia intracraneal, fue causado por un golpe en la cabeza que sufrió cuando cayó en su baño en la residencia presidencial en octubre, según un comunicado del hospital. “Muchas gracias por las oraciones”, agregó Lula el domingo. “Y para aquellos que solo tienen odio, se les perdona. Estoy aquí, vivo, entero y con más deseos de trabajar”. El martes, los médicos dijeron que el presidente estaba en condición estable después de la cirugía y estaba consciente. “Lula estaba “lúcido” y conversando con el personal médico, agregaron. También insistieron en que no había sufrido ninguna lesión cerebral y no estaba experimentando efectos secundarios de la cirugía. Cuando le preguntaron cuándo volvería a la capital, los médicos dijeron que si todo salía bien, esperaban que Lula regresara a Brasilia “la próxima semana”. Mientras Lula estaba en el hospital, el vicepresidente Geraldo Alckmin asumió algunos de los compromisos del presidente. Los médicos dijeron que la hemorragia fue resultado de la caída que Lula había sufrido en octubre. Explicaron que no era inusual que problemas de un golpe en la cabeza aparecieran “meses después”. Lula se resbaló en el baño en el Palacio de Alvorada el 19 de octubre y golpeó la parte posterior de su cabeza. El domingo, explicó que estaba cortándose las uñas de los pies en ese momento y estaba sentado. Luego tuvo cinco puntos. Por consejo de sus médicos, el presidente canceló su viaje planeado a Rusia para una cumbre de los países del Brics. Regresó a sus funciones completas días después. Lula ha estado en el poder desde enero del año pasado después de vencer por poco al titular, Jair Bolsonaro, en una elección amargamente peleada. Durante la campaña electoral, a menudo bromeaba diciendo que tenía “la energía de un joven de 30 años”. Información adicional de Malu Cursino.