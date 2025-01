El exministro de la ciudad Afolami regresará a HSBC en un puesto en la junta | Noticias financieras

Bim Afolami, el ex ministro de la Ciudad, regresará a HSBC, el banco para el que trabajó antes de embarcarse en una carrera política, en un papel de la junta directiva. Se ha sabido que el Sr. Afolami, quien perdió su escaño en Hitchin en las elecciones generales del año pasado, se convertirá en un director no ejecutivo de la entidad del Reino Unido del prestamista FTSE-100. El nombramiento de Mr. Afolami, quien impulsó una serie de importantes reformas en la Ciudad durante su breve tiempo como secretario de Estado de Economía del Tesoro, se espera que se confirme en unos días. Será su primer papel significativo en el sector privado desde que dejó Westminster, donde fungió como diputado durante siete años. El Sr. Afolami fue un ejecutivo senior en HSBC durante varios años, antes de lo cual trabajó como abogado corporativo en la firma Magic Circle Freshfields, y en el bufete de abogados estadounidense Simpson Thacher and Bartlett. Se entiende que su reclutamiento en la junta de HSBC UK fue aprobado por el Comité Asesor sobre Nombramientos Empresariales (ACOBA), que supervisa los movimientos del sector privado de ex ministros y altos funcionarios. Una fuente cercana al banco dijo que también se entendía que había sido aprobado por reguladores de la industria. En HSBC UK, cuya junta es presidida por la ex jefa de la Bolsa de Londres, Dame Clara Furse, el Sr. Afolami ayudará a supervisar uno de los mayores bancos de la calle principal de Gran Bretaña. La compañía opera 327 sucursales y emplea a 23,000 personas. En total, tiene alrededor de 15 millones de clientes. Un portavoz de HSBC UK declinó hacer comentarios el miércoles por la noche. Enlace de origen.