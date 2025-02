El éxito de DeepSeek debilitará la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China.

“

El escritor es un socio fundador de la firma de capital de riesgo con sede en Hong Kong IN. Capital

DeepSeek ha alterado para siempre la trayectoria de la rivalidad global en tecnología. En China, el fundador Liang Wenfeng se ha convertido en un campeón local. En un país donde los títulos en el extranjero, especialmente los de Estados Unidos, siguen siendo percibidos como más prestigiosos que sus equivalentes nacionales, estudiantes y padres se han sorprendido al descubrir que el equipo de investigación de su startup de inteligencia artificial se formó internamente.

Pekín está más confiado que nunca en su búsqueda de la tecnología. El éxito de DeepSeek socava las barreras que se han creado en la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China.

La decisión de la empresa con sede en Hangzhou de lanzar un modelo de inteligencia artificial de código abierto y de bajo costo, junto con una detallada divulgación de sus métodos de entrenamiento, significa que todos, desde investigadores en São Paulo hasta startups en Estocolmo y médicos en Nairobi, pueden acceder a la inteligencia artificial de última generación a poco o ningún costo.

Dentro del sector de startups chino está teniendo lugar una reacción en cadena. Se están creando nuevas aplicaciones de IA. La competencia va a ser más feroz. El apetito por el riesgo de la inversión en etapas tempranas está aumentando. La decisión de DeepSeek de perseguir un modelo de IA de código abierto es inspiradora y está poniendo presión sobre otros para hacer lo mismo. El primero en reaccionar fue el equipo Qwen de Alibaba, que lanzó Qwen2.5 como código abierto el mes pasado en vísperas del Año Nuevo chino.

Este es un cambio notable. Después de que la startup estadounidense OpenAI lanzara su modelo de IA generativa ChatGPT a finales de 2022, la economía digital global se dirigía hacia el control por parte de un puñado de gigantes tecnológicos. Estos jugadores buscan escala sobre eficiencia, construyendo modelos cada vez más grandes que requieren un cálculo, energía y capital asombrosos mientras guardan sus métodos de entrenamiento como secretos comerciales.

Los modelos centralizados y cerrados crean un peligroso círculo vicioso. Cuantos más datos acumulan, más poderosos se vuelven, marginando aún más a cualquiera fuera de sus puertas. Para los consumidores, esto significa grandes tarifas, datos entregados y ver cómo se desarrolla el futuro de la IA sin una participación significativa.

La promesa del modelo de razonamiento R1 de DeepSeek radica en su adaptabilidad. Al ser de código abierto, puede adaptarse a las necesidades locales. Evita cálculos redundantes utilizando algo llamado entrenamiento de red neuronal dispersa, lo que significa que su eficiencia reduce las necesidades de cálculo y energía en órdenes de magnitud.

Esto significa que la IA avanzada puede beneficiar a las masas, no solo a unos pocos. Demuestra que la tecnología es una mercancía. No es necesario derrochar miles de millones de dólares en la competencia entre gigantes tecnológicos con modelos cerrados. El valor de la IA no debería residir en modelos propietarios, sino en lo que todos podemos hacer con ella.

Como inversor, me preocupa que la prominencia de DeepSeek pueda llevar a Estados Unidos a optar por sanciones aún más duras. En China, las restricciones a la exportación de unidades de procesamiento gráfico (GPUs) como las potentes H100 de Nvidia han obstaculizado el crecimiento de las startups. La financiación de inversores extranjeros está limitada debido a preocupaciones por el riesgo de cumplimiento. Pero el verdadero peligro radica en limitar el acceso a la educación global y la colaboración en investigación, lo que sofoca el flujo de conocimientos global que es crítico para mantener el progreso. El talento puede sortear las escaseces de chips, pero erigir barreras al aprendizaje pone en riesgo una estancamiento a largo plazo.

Sin embargo, incluso con restricciones adicionales de Estados Unidos, teorías de conspiración y campañas de difamación dirigidas a DeepSeek no pueden cambiar la realidad de que la startup china ha puesto la IA en manos de la humanidad.

Contra todo el ruido, consideremos esto como un momento en la historia. En 1440, Johannes Gutenberg trajo a Europa la imprenta, una invención que rompió el monopolio del conocimiento que antes tenían las élites. El logro de DeepSeek se suma a esta tradición de hacer que la información sea más accesible. Su modelo de razonamiento de bajo costo demuestra que la IA puede pertenecer a todos, no solo a aquellos que están acaparando códigos, chips y capital.

