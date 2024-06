El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, comienza su condena en prisión en California

“

El ex CEO de Binance Changpeng Zhao, en el centro, sale de la corte federal en Seattle el 30 de abril de 2024.

El multimillonario fundador de Binance, Changpeng Zhao, se ha presentado en una prisión federal de baja seguridad en Lompoc, California. CNBC se comunicó con el equipo de defensa de Zhao en Latham & Watkins para confirmar que el ex jefe de criptomonedas ahora está bajo custodia.

Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión en abril después de declararse culpable de cargos de facilitar el lavado de dinero en su bolsa de criptomonedas.

La sentencia impuesta al ex jefe de Binance fue significativamente menor que los tres años que los fiscales federales habían solicitado para él. La defensa había pedido cinco meses de libertad condicional. Las pautas de sentencia establecían una condena de 12 a 18 meses de prisión.

“Lo siento”, dijo Zhao al juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Richard Jones antes de recibir su sentencia, según Reuters.

“Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer completamente los errores”, dijo Zhao en la corte. “Aquí no logré implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero. … Ahora me doy cuenta de la gravedad de ese error.”

En noviembre, Zhao, comúnmente conocido como “CZ”, llegó a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. para resolver una investigación plurianual sobre Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo. Como parte del acuerdo, Zhao renunció como CEO de la compañía.

Aunque ya no dirige la empresa, se informa ampliamente que Zhao tiene una participación estimada del 90% en Binance.

El alcance de sus presuntos crímenes incluyó no implementar de manera deliberada un programa efectivo contra el lavado de dinero como lo requería la Ley de Secreto Bancario, y permitir que Binance procesara transacciones que involucraban ingresos de actividades ilegales, incluidas transacciones entre estadounidenses e individuos en jurisdicciones bajo sanciones.

Estados Unidos ordenó a Binance pagar $4.3 mil millones en multas y decomiso. Zhao acordó pagar una multa de $50 millones.

El fundador y ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, también está cumpliendo una condena en prisión federal en EE. UU. Bankman-Fried, quien fue condenado por los siete cargos criminales en su contra en noviembre, fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo por la conspiración de fraude de valores que condenó su bolsa de criptomonedas y un fondo de cobertura relacionado, Alameda Research. También se le ordenó a Bankman-Fried pagar $11 mil millones en decomiso en la sentencia del tribunal federal de Manhattan.

A diferencia de Zhao, Bankman-Fried no llegó a un acuerdo con el gobierno. En cambio, otros miembros de su cúpula directiva cooperaron con los fiscales. Caroline Ellison, la ex CEO de Alameda y ex novia de Bankman-Fried, fue una testigo estrella para el gobierno durante su juicio criminal.

