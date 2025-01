El ex árbitro de la Premier League David Coote se declara homosexual

El hombre de 42 años fue despedido en diciembre por el Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) después de que surgiera un video en el que parecía hacer comentarios despectivos sobre Liverpool y su exentrenador Jurgen Klopp.

Más fotografías compartidas por The Sun en noviembre, que el periódico afirmaba que fueron tomadas durante Euro 2024, parecían mostrar a Coote inhalando un polvo blanco a través de un billete de banco enrollado.

Hablando con The Sun, Coote habló sobre los desafíos de su horario de trabajo, el abuso que recibió como árbitro y sus “dificultades para ocultar” su sexualidad.

Dijo: “Mi sexualidad no es la única razón que me llevó a estar en esa posición. Pero no estoy contando una historia auténtica si no digo que soy gay y que he tenido verdaderas dificultades para ocultarlo.

“Oculté mis emociones como árbitro joven y también oculté mi sexualidad, una buena cualidad como árbitro pero una cualidad terrible como ser humano. Y eso me llevó a todo un curso de comportamientos.”

Dirigiéndose al video en el que parece inhalar un polvo blanco, Coote dijo: “No me reconozco en el video de cocaína.

“No puedo identificarme con cómo me sentía en ese momento, pero esa era yo. Estaba luchando con el horario y no había oportunidad de parar. Y así me encontré en esa posición, escapando.”

“Recibí amenazas de muerte durante mi carrera”



Coote dijo que él y su difunta madre habían recibido amenazas de muerte tras decisiones que tomó en el campo y citó su propio ejemplo para mostrar cómo el abuso implacable desde las gradas y en las redes sociales podría afectar la salud mental de los árbitros.

En una declaración separada emitida la noche del lunes (27 de enero), Coote dijo: “Este ha sido uno de los períodos más difíciles de mi vida. Acepto toda la responsabilidad por mis acciones, que estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba de mí.

“Lamento profundamente cualquier ofensa causada por mis acciones y por la luz negativa que pusieron sobre el deporte que amo. Espero que la gente comprenda que fueron momentos privados tomados durante momentos muy bajos de mi vida. No reflejan quién soy hoy ni lo que pienso.

“Ahora mi enfoque está en seguir priorizando mi salud mental y bienestar. Espero que mis experiencias, tanto dentro como fuera del campo, puedan ser utilizadas en el fútbol en algún momento en el futuro.

“Finalmente, quiero agradecer a todos los que me han apoyado recientemente, en particular a mi familia, amigos, excolegas, PGMOL y Howard Webb, y a innumerables personas en todo el fútbol.

“Un agradecimiento especial también a los muchos desconocidos que han expresado palabras de ánimo y apoyo, lo he apreciado más de lo que puedo expresar adecuadamente.”