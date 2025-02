El estudio encuentra que la mortalidad infantil en EE. UU. aumenta en estados con prohibiciones de aborto.

La revocación de Roe contra Wade en 2022 ha polarizado a las comunidades en los Estados Unidos. Las tasas de mortalidad infantil han aumentado en estados de EE. UU. que han promulgado prohibiciones del aborto después de la histórica decisión de revocar el derecho nacional de las mujeres a acceder al procedimiento, según un nuevo estudio. Según los investigadores, hubo un estimado de 478 muertes de bebés en 14 estados con prohibiciones o restricciones severas después de las seis semanas de embarazo, lo cual dicen que no habría ocurrido si no estuvieran en vigor. Alison Gemmill, coautora del estudio, dijo que las “políticas restrictivas de aborto” podrían estar “revirtiendo décadas de progreso” en la reducción de las muertes de bebés en todo Estados Unidos. En su decisión de 2022, la Corte Suprema de EE. UU. revocó su decisión de Roe contra Wade de 50 años, que protegía el derecho constitucional de una mujer a terminar un embarazo hasta el punto de viabilidad fetal, alrededor de la semana 24. El estudio, publicado esta semana por investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de John Hopkins, encontró un aumento en las tasas de mortalidad para bebés nacidos con problemas congénitos, así como entre grupos donde las tasas de mortalidad ya eran más altas que el promedio. Esto incluía a bebés negros, así como a bebés cuyos padres no estaban casados, eran más jóvenes, no asistían a la universidad, y a aquellos que vivían en estados del sur. Hasta enero de 2025, 17 estados han prohibido casi todos los abortos, aunque algunos tienen excepciones para casos de violación, incesto o la salud de la madre. Los estados con prohibición total incluyen Idaho, Alabama, Arkansas, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia Occidental. Florida, Georgia, Iowa y Carolina del Sur prohíben el procedimiento después de las seis semanas de embarazo. Mientras tanto, hay prohibiciones en Nebraska y Carolina del Norte para procedimientos después de 12 semanas, mientras que es de 18 semanas en Utah. En los estados que optaron por promulgar las nuevas leyes, las tasas de mortalidad infantil aumentaron a 6,26 por 1.000 nacimientos vivos, comparado con una tasa esperada de 5,93 por 1.000, un incremento relativo del 5,6%. El estudio también encontró un aumento en el número de muertes de bebés por anomalías congénitas, aumentando de 1,24 por 1.000 nacimientos vivos esperados a 1,37 por 1.000, un incremento relativo del 10,87%. La mortalidad por otras causas se elevó a 4,89 por 1.000, desde los 4,69 esperados; un incremento del 4,23%. Entre los bebés negros no hispanos, hubo 11,81 muertes por 1.000 nacimientos vivos después de las prohibiciones, comparado con una tasa esperada de 10,66 por 1.000, un aumento de casi el 11%. Según la investigación, el aumento en la mortalidad infantil debido a malformaciones congénitas fue consistente con mujeres a las que se les negó abortar embarazos no viables, donde un embarazo no puede resultar en un bebé nacido vivo. Pero el aumento por causas no congénitas “es menos directo”, dicen los investigadores. El estudio también encontró que la prohibición puede estar impactando de manera desproporcionada a poblaciones desfavorecidas que ya tienen un mayor riesgo de mortalidad infantil, así como retrasos en recibir atención médica. Una investigación separada de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de John Hopkins encontró que las prohibiciones del aborto también estaban vinculadas a un aumento en las tasas de fertilidad. Después de la revocación de Roe contra Wade, que devolvió el control sobre el procedimiento a los estados individuales, los investigadores encontraron que el número de nacimientos por 1.000 mujeres en edad reproductiva en los estados afectados aumentó un 1,7%, o 22.180. Las diferencias estimadas en la fertilidad fueron mayores en estados con entre los “peores resultados de salud materna e infantil”, sugiere la investigación.