El Este Furioso – The New York Times

Fotografías de Ingmar Nolting, Texto por Christopher F. Schuetze. Ingmar Nolting y Christopher Schuetze pasaron tiempo este verano en el Distrito de Görlitz, la parte más oriental de Alemania, hablando con votantes, activistas y políticos. Aug. 31, 2024. Sea cual sea el resultado de las elecciones del domingo en los estados orientales de Sajonia y Turingia, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania ha dejado hace mucho tiempo de ser una fuerza marginal y se ha convertido en parte del panorama político en Görlitz. Justo en la frontera con Polonia, el distrito de Görlitz en el estado de Sajonia dio más del 40 por ciento de sus votos a la AfD, como se conoce al partido, en las elecciones al Parlamento Europeo en junio. Eso fue lo más alto de cualquier distrito en Alemania. A pesar de que partes de la AfD han sido catalogadas como extremistas por inteligencia interna, el partido ha estado en el gobierno estatal durante 10 años ya. Se espera que el domingo sea la primera vez desde la era nazi que un partido de extrema derecha gane elecciones estatales en Alemania. La región, hogar de vastas minas de carbón a cielo abierto, solía ser el motor de la antigua Alemania del Este. Pero desde la reunificación de Alemania en 1990, muchas de las minas han cerrado, llevándose consigo empleos y hundiendo la economía casi al último lugar en el país. Aunque su región tiene menos inmigrantes que la mayoría de los lugares en Alemania, muchos residentes están descontentos con lo que consideran un gasto excesivo en solicitantes de asilo, migrantes y apoyo militar para Ucrania. Después de ser despedido de las minas en 2001, Klaus-Peter Jerga, 69 años, ayudó a trasladar la última excavadora gigante una milla más arriba de la carretera, donde ahora se encuentra, un monumento oxidado de 110 pies de altura que recuerda los siglos de minería de carbón que alguna vez trajo empleos y prestigio a este distrito. Hoy en día, el Sr. Jerga da recorridos por el antiguo sitio, Bagger 1452, que ahora es un museo al aire libre. Una vez votó por los sucesores de extrema izquierda del Partido Comunista, que gobernaron Alemania del Este hasta 1990. Pero ya no lo hace. “No quieres ser de derecha; quieres tener tu propia opinión”, dijo el Sr. Jerga. “Pero puedes encontrar muchas cosas buenas sobre la AfD, como el control fronterizo, por ejemplo”. Espera que un nuevo partido pueda revitalizar la región, dijo. “Estoy impaciente por ver” que la AfD llegue al poder, dijo. Pero incluso en Görlitz, la mayoría de los votantes no votarán por la AfD, y activistas y otros trabajadores de la sociedad civil están trabajando activamente en contra del partido. La extrema izquierda, también, es fuerte. Después de asistir a una escuela agrícola en el oeste, Marcus Ender, 35 años, y su esposa, Fenja, 33, regresaron a su hogar en el pueblo de Tetta para reconstruir la granja familiar que los comunistas les habían quitado a sus abuelos y colectivizado. Junto con sus padres, se enfocaron en productos orgánicos, construyendo un pequeño negocio basado en suscriptores. Un raro seguidor de la plataforma del Partido Verde en la región, es parte de un movimiento que intenta rejuvenecer el campo y dice que está feliz de debatir con sus vecinos de la AfD. “Quiero revitalizar el pueblo”, dijo. Otros agricultores en el distrito se unieron a protestas nacionales contra los recortes de subsidios agrícolas. Como en otras partes de Alemania, en señal de protesta contra el gobierno federal, se cuelgan botas de los letreros amarillos que delimitan los pueblos rurales. El Festival Fokus es un punto culminante anual para la escena progresista de Görlitz, celebrado en el sitio de una antigua destilería de grano donde una asociación de izquierda llamada RABRYKA dirige programas culturales y educativos. Allí, los activistas L.G.B.T.Q. se mezclan con recién llegados a Alemania y izquierdistas urbanos sin tapujos. La gente puede aprender a bailar salsa, divertirse en la antigua discoteca de patinaje sobre ruedas, visitar una exposición sobre la naturaleza o simplemente pasar el rato. Los organizadores se aseguran de mantener la política fuera del evento, diciendo que su objetivo es reducir las barreras. Aún así, para muchos, el festival es una zona segura donde pueden disfrutar sin tener que estar alerta contra sus compañeros de extrema derecha. “Vengo de un pueblo cerca de Görlitz. Para ser honesto, todos allí son de derecha”, dijo Lucas Kretschmer, 20 años. Quiere dejar la región, dijo, pero necesita ganar el dinero para hacerlo. Para muchos, las calles pueden ser un lugar hostil donde los activistas de extrema derecha realizan manifestaciones semanales. En un lunes reciente por la noche, alrededor de 200 personas se reunieron para marchar por el casco antiguo de Görlitz y mostrar su descontento con el gobierno en Berlín. Junto con pancartas que piden paz, algunos sostienen en alto la bandera negra, blanca y roja del antiguo Reich o la bandera de Wirmer roja, amarilla y negra, que originalmente fue un símbolo de resistencia al régimen nazi. Ambas banderas han sido adoptadas por extremistas de extrema derecha. (Las banderas nazis están prohibidas en Alemania, y la policía vigila cuidadosamente para su presencia). Los cantos provenientes de los manifestantes ruidosos y enojados resonaron en los edificios del centro de la ciudad antigua. Un grupo de hombres jóvenes, en su mayoría rubios, vestidos de negro, se unieron a la marcha. Eran pacíficos, pero el mensaje era claro: las calles son nuestras. “No me importa tener que trabajar por mi dinero, pero cuando veo a alguien más obteniéndolo gratis, eso me enoja”, dijo Andre Kendzia, 42 años, quien estaba conversando con amigos en su pueblo de Hainewalde, a solo unas millas de la frontera con la República Checa. El Sr. Kendzia no quiso decir por quién planea votar, pero dijo que le gusta lo que escucha de la AfD. “Me gusta que digan las cosas tal como son”, dijo. Repara bombas de agua subterránea para uno de los pocos sitios de carbón activos restantes, el último de los cuales está programado para cerrar para 2038. “Si eso va mal, todo aquí se vendrá abajo, y solo quedarán los ancianos”, dijo. Gottfried Hanzl, 74 años, que ha trabajado como médico rural en el distrito por más de 50 años, dice que la mayoría de sus pacientes tienen entre 70 y 90 años, viejos incluso según los estándares de uno de los distritos más antiguos de Alemania (49,5 años de edad en promedio). Muchos están descontentos con el gobierno actual y están listos para votar por la AfD, dijo. “La gente aquí no la está pasando mal”, dijo el Sr. Hanzl. “Pero están frustrados y están buscando una salida”. Algunos, como Anass Halime, 28 años, quien se mudó a Görlitz hace seis años desde su Marruecos natal, han encontrado el ambiente demasiado hostil. Finalmente decidió mudarse a la parte occidental del país, llevándose consigo su empresa de tecnología de la información y cuatro empleos. A pesar de haber hecho todo lo posible, unirse a los bomberos voluntarios, aprender excelente alemán, dice que ya no podía soportar la constante lluvia de acosos a la que era sometido como extranjero. “Los amigos me advirtieron sobre el Este antes de que me mudara aquí”, dijo. Incluso fue agredido físicamente, dijo, pero nunca sintió que las autoridades lo apoyaran. “No puedo confiar completamente en el sistema, no al cien por cien, he perdido esa confianza”, dijo. Johanna-Marie Stiller, 28 años, quiere cambiar eso. Está compitiendo por un escaño en la legislatura estatal con el boleto del partido de izquierda. Se vistió con un disfraz de unicornio en un esfuerzo ligero para atraer posibles votantes, pero cuando se trata de su tema principal, los derechos de las personas con discapacidad, es seria. Aún así, es posible que su partido, sucesor del Partido Socialista que alguna vez gobernó Alemania del Este, no logre regresar a la legislatura estatal, lo que sería otro primer lugar para Sajonia. (Está perdiendo mucho apoyo frente a un nuevo partido de extrema izquierda, la Alianza Sahra Wagenknecht.) Los otros partidos tradicionalmente dominantes de Alemania tampoco lo están teniendo fácil. El Partido Socialdemócrata del Canciller Olaf Scholz está tan debilitado que, también, es posible que no alcance el umbral para entrar en la casa legislativa estatal. Michael Kretschmer, el gobernador cristiano demócrata en funciones de Sajonia que llama a su partido una “roca en las olas”, ha instado a todos los partidarios de los partidos tradicionales a darle el voto a su partido para evitar un posible toma de control por extremistas. Esta elección, más que cualquier otra desde la reunificación, es por el alma del este.