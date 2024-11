El espectáculo de MacRumors: ¡Se revelan los diseños del iPhone 17!

En el episodio de esta semana de The MacRumors Show, discutimos el diseño filtrado recientemente del iPhone 17 “Air” y ‌iPhone 17‌ Pro.

A principios de esta semana, un informe de Wayne Ma de The Information reveló que el ‌iPhone 17‌ Air tendrá un grosor de entre 5mm y 6mm, lo que lo convertiría en el iPhone más delgado hasta la fecha. En comparación, los modelos de iPhone 16 tienen un grosor de 7.8mm y los modelos de iPhone 16 Pro tienen un grosor de 8.25mm.

Debido a este diseño ultrafino, se dice que se necesitan algunos compromisos. Actualmente, el dispositivo carece de una bandeja de tarjeta SIM física, un altavoz en el borde inferior, una cámara ultra ancha y soporte para 5G mmWave ultra rápido. No sorprende que el dispositivo también tenga una “batería más pequeña” que los iPhones actuales, pero aún está por verse cómo se comparará la duración de la batería en última instancia.

Con solo una cámara, se espera que la unidad sea grande y centrada en la parte trasera del dispositivo para un aspecto dramáticamente diferente en comparación con los modelos actuales. Se espera que el dispositivo se lance en septiembre de 2025 junto con los modelos estándar ‌iPhone 17‌ y ‌iPhone 17‌ Pro, sin que se espere un ‌iPhone 17‌ Plus.

Mientras tanto, se espera que el ‌iPhone 17‌ Pro y ‌iPhone 17‌ Pro Max ofrezcan algunos de los cambios de diseño más significativos en años. Ambos modelos dejarán de usar titanio y volverán a un marco de aluminio para un diseño más ligero y presentarán una nueva parte trasera de aluminio y vidrio para seguir contando con soporte para carga inalámbrica. Se dice también que la protuberancia de la cámara es más grande y rectangular, cortada en la mitad superior de aluminio de la parte trasera en lugar de vidrio 3D.

Discutimos las implicaciones de estos cambios de diseño y más. The MacRumors Show también tiene su propio canal de YouTube, así que asegúrate de estar suscrito para mantenerte al día con los nuevos episodios y clips:

También puedes escuchar The MacRumors Show en Apple Podcasts, Spotify, Overcast o tu aplicación de podcasts preferida. También puedes copiar nuestro feed RSS directamente en tu reproductor de podcasts.

Si aún no has escuchado el episodio anterior de The MacRumors Show, ponerte al día con nuestra discusión sobre algunos de los mayores cambios en nuestros ecosistemas personales de Apple este mes.

Suscríbete a The MacRumors Show para obtener nuevos episodios todas las semanas, donde discutimos algunas de las noticias más actuales aquí en MacRumors, a menudo acompañados de invitados interesantes como Kevin Nether, Jon Prosser, Luke Miani, Matthew Cassinelli, Brian Tong, Quinn Nelson, Jared Nelson, Eli Hodapp, Mike Bell, Sara Dietschy, iJustine, Jon Rettinger, Andru Edwards, Arnold Kim, Ben Sullins, Marcus Kane, Christopher Lawley, Frank McShan, David Lewis, Tyler Stalman, Sam Kohl, John Gruber, Federico Viticci, Thomas Frank, Jonathan Morrison, Ross Young, Ian Zelbo y Rene Ritchie.

‌The MacRumors Show‌ está en @MacRumorsShow en X, así que asegúrate de seguirnos para mantenerte al día con el podcast. También puedes ir al hilo del foro de The MacRumors Show para interactuar con nosotros directamente. Recuerda calificar y reseñar el podcast, y dinos qué temas e invitados te gustaría ver en el futuro.