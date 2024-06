El espectáculo de MacRumors: Apple Vision Pro disponible en todo el mundo.

En el episodio de esta semana de The MacRumors Show, discutimos el lanzamiento internacional de Apple Vision Pro y el nuevo altavoz Bluetooth Beats Pill.

Los auriculares Vision Pro de Apple ya están disponibles para preordenar en Australia, Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido, con disponibilidad a partir del viernes 12 de julio. El dispositivo también se lanzó hoy en China, Hong Kong, Japón y Singapur. Ha estado disponible en los Estados Unidos desde febrero. Hablamos de consideraciones clave al comprar el Vision Pro, como las configuraciones de almacenamiento y accesorios, así como la importancia del esperado lanzamiento en todo el mundo. También miramos hacia el futuro con los rumores sobre los auriculares Vision de bajo costo de Apple, que pueden depender de un iPhone con conexión para la potencia de procesamiento para reducir costos.

Además, hablamos del nuevo altavoz Bluetooth Beats Pill de Apple, que presenta un sistema de altavoces completamente rediseñado con un tweeter y un woofer de circuito ovalado, un cordón desmontable, conectividad USB-C y Bluetooth, 24 horas de duración de la batería y resistencia al agua y al sudor IP67. The MacRumors Show tiene su propio canal de YouTube, así que asegúrate de suscribirte para mantenerte al día con los nuevos episodios y clips:

También puedes escuchar The MacRumors Show en Apple Podcasts, Spotify, Overcast, o tu aplicación de podcasts preferida. También puedes copiar nuestra fuente RSS directamente en tu reproductor de podcasts.

Si aún no has escuchado el episodio anterior de The MacRumors Show, pónte al día con nuestra discusión sobre Apple Intelligence, la aparente suspensión del trabajo en los auriculares Vision Pro de segunda generación, y los planes rumoreados de Apple para pasar a diseños de dispositivos más delgados.

Suscríbete a The MacRumors Show para nuevos episodios cada semana, donde hablamos de algunas de las noticias actuales que se están produciendo aquí en MacRumors, a menudo acompañados de invitados interesantes como Matthew Cassinelli, Brian Tong, Quinn Nelson, Kevin Nether, Jared Nelson, Eli Hodapp, Luke Miani, Mike Bell, Sara Dietschy, iJustine, Jon Rettinger, Andru Edwards, Arnold Kim, Ben Sullins, Marcus Kane, Christopher Lawley, Frank McShan, David Lewis, Tyler Stalman, Jon Prosser, Sam Kohl, John Gruber, Federico Viticci, Thomas Frank, Jonathan Morrison, Ross Young, Ian Zelbo y Rene Ritchie.

The MacRumors Show está en X @MacRumorsShow, así que asegúrate de seguirnos para estar al tanto del podcast. También puedes ir al hilo del foro de The MacRumors Show para interactuar con nosotros directamente. Recuerda calificar y reseñar el podcast, y háznos saber qué temas e invitados te gustaría ver en el futuro.