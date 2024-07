El especialista en plantas de Kenia que defiende la medicina tradicional africana.

Martin Odhiambo siempre ha estado interesado en las propiedades curativas de las plantas, y durante años ha compartido entusiastamente ese conocimiento con sus compatriotas kenianos. Cada jueves en un anfiteatro en el Museo Nacional de Nairobi, habla con docenas de personas que han venido a aprender e intercambiar información sobre medicina tradicional. A pesar de las preocupaciones sobre la eficacia y seguridad de estos tratamientos, se estima que alrededor del 80% de las personas en los países africanos dependen de ellos cuando están enfermos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una forma de tranquilizar las preocupaciones sobre la seguridad en Kenia sería que las autoridades encuentren una forma de supervisar la medicina tradicional, como sucede en otros países. Pero por ahora, el Sr. Odhiambo está ansioso por informar a otros sobre remedios a base de plantas que él cree que pueden tratar enfermedades comunes, como resfriados, afecciones cutáneas y malestares estomacales. Sostiene que mucho antes de la aparición de la medicina convencional, existían sanadores tradicionales que sabían, a partir de sus predecesores, qué era bueno para tratar cada afección. La información existe dentro de las comunidades, pero no se difunde realmente. El Sr. Odhiambo trabaja para el Trust for Indigenous Culture and Health (Ticah), que ha formado una asociación con el museo, considerado como un repositorio del patrimonio cultural del país. Allí se encarga de un jardín especial, conocido como jardín físico, que cuenta con más de 250 especies de plantas medicinales, las cuales no están a la venta sino para fines educativos. La gente se reúne alrededor de Martin Odhiambo mientras habla sobre algunas de las plantas medicinales en el jardín del museo. Durante años, el Sr. Odhiambo ha estudiado plantas medicinales, investigando científicamente y hablando con las personas que las utilizan, absorbiendo tanto folklore como conocimiento indígena que ahora dice que tiene “tendencia a soñar con plantas”. En una de sus charlas semanales sobre plantas, suena profesoral, transmitiendo sus vastos conocimientos a todos los presentes, incluyendo herbolarios, una partera proveniente de los Estados Unidos, un psicólogo, un maestro, un estudiante universitario y una empresaria. La charla comienza con una oración y un resumen de lo aprendido la semana anterior, para luego pasar rápidamente a las plantas del día. El enfoque inicial es en la Lantana camara – un arbusto común que tiene diferentes nombres locales como “nyabende” y “mukige”. Tradicionalmente, se dice que trata dolores de cabeza, alivia dolores de dientes y puede actuar como repelente de insectos. Además, sus ramas se pueden usar como cepillo de dientes. También aporta “buenas vibraciones y crea energía positiva”, dice un participante. A medida que avanza la reunión, la gente discute, comparte y aprende sobre una amplia gama de remedios vegetales para diversos problemas de salud. También hablan sobre los contextos culturales en los que se utilizan las plantas, como en ritos tradicionales, conservación de alimentos o incluso sus poderes místicos que infunden “buena voluntad” dentro de una comunidad. El Sr. Odhiambo está ansioso por transmitir su conocimiento en las charlas semanales. Este foro no se utiliza para discutir investigaciones científicas y si las afirmaciones pueden ser demostradas en un experimento controlado. “No validamos esta información,” dice Vitalis Ochieng, gerente de programa senior de Ticah, enfatizando que el punto es que las personas compartan lo que saben. El mandato principal de la organización es mostrar el valor de la medicina tradicional y amplificar las voces de quienes la practican, agrega. Una de las cosas que dificulta la adopción más amplia de la medicina tradicional en Kenia es que no hay una política gubernamental que fomente su uso seguro. El Sr. Ochieng sostiene que el conocimiento indígena podría ser la base de investigaciones científicas, añadiendo que en países como China, la medicina tradicional es aceptada e incluso exportada como “medicina alternativa”. Está haciendo campaña para que los medicamentos tradicionales sean regulados y estandarizados en Kenia, legislación que ha estado en proceso durante varios años. En este momento, las llamadas “clínicas herbales”, muchas de las cuales venden remedios de mala calidad, han dado mala reputación a la medicina tradicional, algo que reconocen los expertos en la nación del este africano. Ha habido problemas con estafadores, así como la contaminación deliberada o accidental de los productos, dice la Dra. Ruth Nyangacha, directora adjunta del Centro para la Investigación de la Medicina Tradicional (CTMDR) – una agencia gubernamental que asesora al ministerio de salud sobre medicina tradicional. Ella le dice a la BBC que esto es especialmente arriesgado para pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes, ya que a menudo recurren a estos remedios, en parte por el costo pero también porque son más fáciles de conseguir en áreas remotas. En su primera charla sobre plantas en el museo, la empresaria Joyce Ng’ang’a dice que recurrió a la medicina tradicional ya que encontró que la medicación convencional no había ayudado su condición. De hecho, los medicamentos que le recetaron después de ser diagnosticada con reflujo ácido crónico hace ocho años habían tenido efectos secundarios como hacerla olvidadiza. Incluso un viaje a India para tratamiento no había ayudado, por lo que dice que buscó remedios herbales. “Nunca he encontrado una razón para volver a ellos,” exclamó, refiriéndose a la medicina convencional que ahora ha abandonado. Es un curso de acción que los médicos no recomendarían por preocupaciones de seguridad, pero la Sra. Ng’ang’a dice que espera que su experiencia signifique que las terapias herbales tradicionales eventualmente se formalizarán. El herbolario Patrick Mwathi asiste a las charlas sobre plantas casi cada semana, deseando mejorar su oficio. Ha estado practicando durante décadas, aprendiendo de primera mano de su padre en la década de 1970. Desarrolla y vende productos herbales localmente, algunos de los cuales comparte con otros en la charla, incluyendo un “té herbal” con empaque que dice que puede ayudar con la infertilidad. También puede “desintoxicar” y “activar” el riñón y “limpiar” el hígado, dice. Otro producto se dice que trata la depresión. Tales tratamientos no han sido científicamente probados como efectivos y Ticah anima a los herbolarios a registrarse y trabajar con las autoridades para formalizar sus remedios. El Sr. Mwathi ha llevado muestras a laboratorios gubernamentales para análisis químico – y han superado las pruebas para demostrar que son efectivos y no dañinos. Pero el proceso requerido para sacar un producto al mercado – incluyendo estandarización y control de calidad – es largo e implica muchas agencias gubernamentales. Al igual que otros practicantes tradicionales, le falta tiempo y dinero para hacer esto. La Dra. Nyangacha explica que algunos de los desafíos incluyen saber cuándo expiran los componentes activos de los remedios, señalando que a menudo se reduce a “adivinanzas”. La CTMDR, una unidad del Instituto de Investigación Médica de Kenia (Kemri), no tiene financiamiento para que los remedios herbales que prueban su eficacia sean aprobados para uso convencional. Pero no hay razón para que no se pueda hacer, argumenta la Dra. Nyangacha, señalando que Kemri ha desarrollado sus propios productos, incluyendo una medicina herbal utilizada en el tratamiento del herpes genital y una sal que se utiliza para la hipertensión. “Tenemos los verdaderos y la medicina tradicional, que debo decir, funciona.” El Sr. Odhiambo no necesita convencerse – de hecho, espera que su pasión por las plantas muestre a los kenianos que las enfermedades comunes pueden tratarse sin sospecha utilizando remedios “como en los viejos tiempos”.