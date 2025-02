El escritor acusa al LA Times de “distorsionar” un editorial, de acuerdo con las opiniones pro-RFK del propietario.Traducción: El autor acusa al LA Times de ‘distorsionar’ un artículo de opinión – de una manera que se alinea con las opiniones pro-RFK del propietario.

Un escritor que recientemente publicó una columna de opinión en Los Angeles Times que advirtió sobre la confirmación de Robert F. Kennedy Jr. como Secretario de Salud y Servicios Humanos dice que el periódico dio a la pieza un titular engañoso y omitió partes de su argumento para promover a Kennedy.

El propietario multimillonario del periódico, Patrick Soon-Shiong, publicó la pieza en las redes sociales, que tenía como título “La interrupción del cuidado de la salud de Trump podría tener éxito – si empuja una verdadera reforma.” Soon-Shiong añadió su propio comentario como parte de una serie de publicaciones a favor de Kennedy, diciendo que la elección del presidente “es nuestra mejor oportunidad para hacerlo.”

El autor de la pieza, Eric Reinhart, dijo en una entrevista con POLITICO que abogaba por un enfoque “populista” para la atención médica, pero claramente no estaba argumentando a favor de la confirmación de Kennedy. Añadió que los cambios tardíos en la pieza – en particular la elección del titular y la foto, que dijo no haber visto ni aprobado antes de la publicación – ocurrieron “de tal manera que distorsiona y cambia el significado original” de su historia.

“Mi título sugerido, que refleja el contenido que esperaba que se publicara, era ‘La Bola de Demolición de RFK Jr. No Arreglará la Salud Pública,'” escribió Reinhart en X, en respuesta a Soon-Shiong. “Un voto por RFK Jr. es un voto por nada más que caos, lo contrario de la construcción esencial de sistemas públicos de la que hablo en la columna, y muerte masiva.”

En un comunicado, un portavoz de Los Angeles Times rechazó la afirmación de Reinhart de que no aprobó la pieza antes de su publicación.

“Nuestros editores en Opinión trabajan con los colaboradores de los artículos para editar piezas por longitud, claridad y precisión, entre otras cosas,” dijo la vicepresidenta de comunicaciones Hillary Manning en un comunicado. “Ningún artículo de opinión se publica, tal como fue editado, sin el permiso del autor. Eso incluye el artículo de opinión escrito por Eric Reinhart.”

Reinhart, un antropólogo político que también es clínico psicoanalítico y psiquiatra social y ha escrito para varias otras organizaciones de medios, dijo que está muy familiarizado con el proceso de publicación y entiendo que un editor tiene la última palabra sobre lo que se imprime y, en última instancia, controla el titular y la foto.

Algunos de los cambios en la pieza, que según dijo incluían recortes de partes en las que dejaba claro que Kennedy era la elección incorrecta para dirigir HHS, le habrían parecido bien si la pieza se hubiera publicado con su titular sugerido.

Pero en cambio, quedó con un titular más ambiguo y una foto de Kennedy en su audiencia de confirmación, Reinhart se siente “bastante preocupado de que esto haya sido en realidad una manipulación deliberada”.

Estos cambios, dijo Reinhart, dejaron abierta la posibilidad de que realmente estaba respaldando a Kennedy en lugar de advertir sobre la amenaza que representa mientras pedía un nuevo modelo de atención médica pública en los EE. UU.

“Lo que me preocupa es el trasfondo político del propietario y el historial conocido de interferencia en los procesos editoriales del periódico,” dijo Reinhart, refiriéndose a intervenciones recientes de Soon-Shiong en la toma de decisiones editoriales. La tensión ha ido aumentando entre los empleados por su propiedad del periódico desde hace años.

Soon-Shiong el martes dio su total apoyo a Kennedy, diciendo en X, “Realmente creo que tiene los mejores intereses del público estadounidense en su corazón.”

“He estado preocupado por las toxinas y la causa del cáncer toda mi carrera,” añadió. “Como científico médico, realmente espero que sea confirmado mañana.”

Reinhart dejó claro que cree que no se violaron contratos ni acuerdos con los procesos de su artículo de opinión, pero dijo que toda la situación “no es consistente con el espíritu de edición” dada la proximidad del tiempo de publicación con la audiencia de Kennedy.

“El inquietante problema de salud pública que se estaba desarrollando justo cuando se publicó la columna de opinión,” dijo, “que es, ‘¿estamos o no vamos a confirmar a RFK Jr. para este puesto increíblemente importante para el que está masivamente y peligrosamente mal calificado?'”

