“Él es un maestro. La mayoría de los maestros viven de un sueldo a otro”, dice Anthony Scaramucci sobre Tim Walz, que no posee acciones.

‘Es un profesor. La mayoría de los profesores viven de cheque en cheque’, dice Anthony Scaramucci sobre Tim Walz, que no posee ninguna acción

En un episodio reciente de “The Rest is Politics”, Anthony Scaramucci, ex Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, hizo un comentario revelador sobre Tim Walz, el recién anunciado compañero de fórmula de Kamala Harris.

Scaramucci señaló que Walz, a diferencia de muchos políticos, no posee ninguna acción. Según Scaramucci, esto refleja su formación como profesor: “La mayoría de los profesores viven de cheque en cheque”, explicó.

Tim Walz, el gobernador de Minnesota, ha construido su carrera en el servicio público. Antes de ingresar a la política, fue profesor de secundaria y entrenador de fútbol, roles que probablemente moldearon sus hábitos financieros frugales. Scaramucci sugiere que la falta de inversiones de Walz coincide con la realidad financiera de muchos educadores estadounidenses, que a menudo luchan por ahorrar o invertir debido a salarios modestos.

“Tengo familiares que son profesores y están en la educación y ciertamente debería poseer algunas acciones, pero para mí es totalmente comprensible por qué está dependiendo del ingreso de profesor y la pensión”, dijo Scaramucci.

Sus comentarios no están en el vacío. Incluso este hecho aparentemente simple no ha pasado desapercibido para críticos en el acalorado ambiente de la política estadounidense. La campaña de Trump argumenta que alguien que no invierte en el mercado de valores puede que no sea la persona adecuada para manejar la economía del país o dar consejos financieros.

Por otro lado, las personas que apoyan a Walz ven esto como un distintivo de honor, un signo de que es un hombre común del pueblo que comprende los desafíos cotidianos de los estadounidenses comunes. Para ellos, se está centrando en el servicio público en lugar de en ganancias personales.

“Es normal en el Reino Unido que estas inversiones tengan que ir a fideicomisos ciegos”, explicó Scaramucci. “Pero lo que pasa con este gobernador, ni siquiera tiene un fideicomiso ciego porque no tiene activos. Hay algo simpático en eso, y es algo que es ‘Murica”. Su coanfitrión intervino para agregar, “¡Vendió su casa. ¡Ni siquiera tiene una casa!”

Toda esta charla sobre las finanzas del gobernador muestra una división entre la izquierda y la derecha. Los partidarios lo ven como un líder cercano a la gente que quiere servir al público en lugar de centrarse en ganar dinero.

Por otro lado, los críticos, especialmente los alineados con Trump, piensan que las elecciones financieras son un problema y se preguntan si alguien que no ha acumulado riqueza personal está apto para manejar la economía del país.

