El equipo de transición de Donald Trump busca sacar a EE. UU. de la OMS ‘el primer día’

Desbloquea gratis el boletín White House Watch

Tu guía sobre lo que significa la elección presidencial de Estados Unidos en 2024 para Washington y el mundo

El equipo de transición de Donald Trump está presionando para que Estados Unidos se retire de la Organización Mundial de la Salud el primer día de la nueva administración, según expertos que advierten del impacto “catastrófico” que esto tendría en la salud global.

Algunos miembros del equipo de Trump informaron a los expertos de su intención de anunciar la salida del organismo de salud global el día de la inauguración del presidente electo el 20 de enero. La partida eliminaría la mayor fuente de fondos de la OMS, dañando su capacidad de responder a crisis de salud pública como la pandemia de coronavirus.

“Estados Unidos va a dejar un vacío enorme en la financiación y liderazgo de la salud global. No veo a nadie que vaya a llenar esa brecha”, dijo Lawrence Gostin, profesor de salud global en la Facultad de Derecho de Georgetown, añadiendo que el plan de retirarse “el primer día” sería “catastrófico” para la salud global.

La batalla sobre las relaciones de Estados Unidos con la OMS surge después de que Trump nominara a varios aliados, como el escéptico de vacunas Robert F Kennedy, para puestos de salud importantes en la próxima administración. Sin embargo, Gostin dijo que no estaba seguro de que Trump diera tanta prioridad a una retirada inmediata como algunos de su equipo.

Estados Unidos es el mayor donante individual de la OMS, proporcionando aproximadamente el 16 por ciento de su financiamiento en 2022-23.

En 2020, Trump inició el proceso para abandonar la OMS a medida que se propagaba el Covid-19, acusando a la agencia de estar bajo control de China. Pero el proceso nunca se completó y su sucesor, Joe Biden, reinició las relaciones con la agencia en su primer día de mandato en 2021.

Se ha informado a los expertos de que algunos en el equipo de Trump quieren moverse mucho más rápido esta vez después de iniciar el proceso inmediatamente.

Ashish Jha, ex coordinador de respuesta al Covid en la Casa Blanca de Biden y decano de la escuela de salud pública de la Universidad Brown, dijo que el equipo de transición quería que Trump se retirara el primer día debido al “simbolismo” de revertir la acción de Biden en su propio día de inauguración.

“Hay muchas personas que formarán parte del círculo cercano de la administración que no confían en la OMS y quieren mostrar simbólicamente el primer día que están fuera”, dijo.

Agregó que algunos en el equipo querían permanecer en la organización y presionar por reformas, pero otro grupo que creía en cortar lazos estaba ganando la discusión.

Recomendado

Organismos como la OMS son clave para la cooperación global en el desarrollo y distribución de vacunas, así como en otros tratamientos durante emergencias de salud, dijo Jha.

“Si no estás involucrado en estas instituciones, no tienes oídos en el suelo cuando ocurre el próximo brote”, advirtió.

Gostin dijo que habría “años muy difíciles para la OMS, donde luchará por responder a emergencias de salud y tendrá que reducir considerablemente su personal científico”.

Advirtió que si Estados Unidos se retiraba de la OMS, es poco probable que los países europeos aumenten su financiamiento y que China podría intentar ejercer más influencia. “No sería una decisión inteligente, ya que la retirada cedería el liderazgo a China”, dijo.

El equipo de transición de Trump no comentó directamente sobre la posible retirada. Una persona familiarizada con los planes le dijo al Financial Times: “¿La misma OMS de la que nos retiramos en la primera administración? Parece que no nos importa mucho lo que tengan que decir”.

La OMS no comentó. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, dijo este mes que era una “organización única” que esperaba asociarse con los responsables políticos de Estados Unidos.

“Desde nuestro lado, estamos listos para trabajar juntos”, dijo. “Creo que los líderes estadounidenses entienden que Estados Unidos no puede estar seguro a menos que el resto del mundo esté seguro”.