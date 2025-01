El equipo de tarea SEC aviva un nuevo optimismo en criptomonedas mientras la industria espera acciones de Trump

Un nuevo grupo de trabajo de criptomonedas de la SEC anunciado en el segundo día de Donald Trump en el cargo ayudó a generar entusiasmo entre los inversionistas por los activos digitales mientras el mundo cripto esperaba órdenes ejecutivas del nuevo presidente.

El objetivo del “grupo de trabajo de cripto” de la Comisión de Valores y Bolsa es ayudar al regulador estadounidense “establecer líneas regulatorias claras, proporcionar caminos realistas para el registro, elaborar marcos de divulgación sensatos y desplegar recursos de ejecución de manera prudente”, según la SEC.

El precio de bitcoin (BTC-USD), la criptomoneda más grande del mundo, subió el martes por encima de los $106,000 después de caer el lunes tras la inauguración de Trump.

La SEC chocó repetidamente con algunos de los actores más importantes del mundo cripto durante el tiempo de Joe Biden en el cargo. Trump prometió reemplazar al jefe de la SEC de Biden, Gary Gensler, con alguien más favorable a la industria.

Su elección, Paul Atkins, sigue buscando confirmación en el Senado, y el Comisionado de la SEC Mark Uyeda está dirigiendo la agencia como presidente interino.

Los ejecutivos de la industria están probando la nueva SEC de Trump esta semana con nuevas solicitudes para fondos cotizados en bolsa que, de ser aprobados, darían a los inversionistas aún más exposición a diversos activos cripto.

El martes, Rex Shares y Osprey Funds presentaron conjuntamente siete solicitudes diferentes para lanzar ETF relacionados con cripto, incluidos aquellos que contienen acciones de XRP, SOL, Dogecoin (DOGE) y la mememoneda oficial del presidente (TRUMP). El año pasado, la SEC permitió a BlackRock y a otros gigantes gestores de fondos lanzar ETF de bitcoin al contado.

“Definitivamente estamos anticipando un enfoque más acogedor por parte de la SEC, y verán más presentaciones de productos de nuestra parte”, dijo Matthew Sigel, jefe de investigación de activos digitales de la gestora de activos VanEck, una de las gestoras autorizadas para emitir ETF de bitcoin al contado en 2024.

Una leve decepción para la industria hasta ahora esta semana es que Trump, quien en 2024 prometió convertir a Estados Unidos en la “capital cripto del planeta”, terminó su primer día en el cargo sin mencionar las criptomonedas ni emitir órdenes ejecutivas dirigidas a la industria. Muchos en la industria aún esperan que esas órdenes ocurran.

“El mercado está absolutamente decepcionado de que no haya habido actividad relacionada con las criptomonedas ayer”, dijo Dan Hughes, director de tecnología y fundador de la startup cripto Radix, en comentarios por correo electrónico.

“Cualquier orden ejecutiva dirigida positivamente hacia las criptomonedas, incluso si es menor, cambiaría rápido las cosas,” agregó Hughes.

Una acción inmediata que el nuevo presidente podría haber tomado es derogar la propia orden ejecutiva de marzo de 2022 de Biden sobre activos cripto, que instó a los reguladores a “tomar medidas contundentes para reducir los riesgos que podrían plantear los activos digitales”.

“Me siento un poco decepcionado de que no se haya derogado, junto con las 80 órdenes ejecutivas que sí se derogaron,” dijo Sigel de VanEck.

“Mientras más tiempo pase sin una orden ejecutiva respecto a esta clase de activos, es probable que el mercado se impaciente, pero creo que [la administración de Trump] se ganó algo de tiempo con la retórica,” añadió Sigel.

Una regla crucial que muchos en la industria cripto y bancaria esperan ver derogada es una guía contable de la SEC que prácticamente impide a los bancos custodiar cripto para clientes.

Donald Trump en el evento Bitcoin 2024 en Nashville, Tennessee, el pasado julio. REUTERS/Kevin Wurm/File Photo · Reuters / Reuters

Gran parte de lo que Trump ha prometido al mundo cripto se puede cumplir con cambios de personal. Y la administración entrante ya ha nombrado a tres reguladores procripto como jefes interinos de agencias reguladoras.

El martes, el presidente interino de la FDIC, Travis Hill, publicó una lista de prioridades para la agencia reguladora bancaria bajo su supervisión. Una de ellas incluía más transparencia en cómo la agencia aborda los activos digitales.

La Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos también nombró a uno de sus comisionados más amigables con las criptomonedas, Caroline Pham, como su presidenta interina el lunes. Pham, una nominada de Biden y ex banquera de Citigroup, apoyó una regulación más clara para los activos digitales, así como otorgarle a la CFTC más supervisión en la vigilancia del mercado.

Muchos en la industria cripto están dispuestos a esperar más tiempo para cambios más sustanciales.

Leonard Lancia, CEO del creador de mercado de cripto Portofino Technologies, dijo que “para el mercado cripto, el potencial de una Orden Ejecutiva significativa y bien pensada sigue siendo una oportunidad emocionante.”

Un jefe de banco regional, Tim Spence, CEO de Fifth Third, le dijo a Yahoo Finance que a medida que las reglas regulatorias generales para las criptomonedas se vuelvan más claras, las stablecoins son un área en la que Fifth Third Bank “ciertamente contemplaría participar”.

Uno de los actores más importantes en la industria cripto, el CEO de Coinbase (COIN) Brian Armstrong, dijo a Yahoo Finance el martes que está convencido de que Trump “realmente quiere ser el primer presidente de bitcoin”.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase. REUTERS/Brendan McDermid · REUTERS / Reuters

Armstrong se reunió con Trump antes y después de las elecciones para abogar por la industria cripto.

Dijo que Trump está “emocionado” con la idea de una reserva estratégica de bitcoin. La senadora Cynthia Lummis (R-Wyo.) lidera los esfuerzos en el Congreso para crear dicha reserva.

“Cualquier gobierno que tenga oro también debería tener bitcoin como reserva,” dijo, señalando, “Si Estados Unidos obtiene una reserva estratégica de bitcoin, probablemente el resto del G20 seguirá, o muchos de ellos, y eso simplemente impulsará los precios de bitcoin aún más.”

David Hollerith es un reportero senior de Yahoo Finance que cubre banca, cripto y otras áreas en finanzas.

Corrección: Una versión anterior de este artículo escribió mal el nombre de Leonard Lancia. Lamentamos el error.