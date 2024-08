El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es un ‘desafío’ para las mujeres, según Sallie Krawcheck.

“

La veterana de Wall Street, cuya carrera ilustre ha abarcado casi tres décadas, recientemente dijo a Fortune que todavía recuerda haber estado sentada en un panel a mediados de la década de 2000. Entonces, CFO de Citigroup, Krawchek se sentó junto a ejecutivos de nivel C de otros gigantes del Fortune 500, incluidos IBM y GE. Pero mientras a sus homólogos masculinos se les preguntaba sobre “la gestión del balance”, a Krawcheck le preguntaban sobre cómo equilibraba sus responsabilidades como madre trabajadora.

“Recuerdo haber pensado, ‘no es suficiente que haya llegado a esta mesa como CFO’”, le dijo a Fortune.

Krawcheck, quien asumió el cargo de CFO en Citi en 2004 con solo 38 años, ha ocupado una variedad de puestos de alto nivel en titanes de Wall Street como Sanford C. Bernstein, Smith Barney, Merrill Lynch y Bank of America. Apodada la “Última Analista Honesta” por el reportero de Fortune David Rynecki en 2002, Krawcheck solidificó su ascenso a la alta dirección guiando a Sanford Bernstein a través de la turbia explosión de la burbuja punto com de 2000. ¿Su estrategia? Decir la verdad, a diferencia de sus colegas que exageraban las acciones mientras las criticaban en privado.

Fortune

Sin embargo, durante su ascenso a la alta dirección, dice que era la “única mujer, o una de las únicas dos mujeres” en la sala.

“Creo que mi género siempre fue un factor”, dijo. “Creo que fue un factor en mi éxito, y creo que fue un factor en los momentos en los que tropecé”.

“Hubo momentos en mi vida, cuando simplemente seguí adelante con la carrera y hice un trabajo perfectamente adecuado como madre,” dijo. “Pero [yo] no fui esa madre perfecta con galletas caseras.”

De la misma manera, Krawcheck dijo: “hubo momentos en mi vida en los que mis hijos me necesitaban cuando la carrera pasaba a un segundo plano”.

Ahora, a sus 59 años, Krawcheck es la fundadora y CEO de Ellevest, una plataforma de inversión que lanzó en 2016 y que fue “fundada por, financiada por, construida por, construida para, invirtiendo en la inversión a través de mujeres”, dice ella. Bajo su liderazgo, el robo-advisor ha crecido hasta más de $2 mil millones en activos gestionados y ha contado con el apoyo de respaldos como Melinda French Gates y Penny Pritzker.

Después de pasar años de su carrera en firmas tradicionales “buscando hacer cambios desde adentro hacia afuera”, Krawcheck ahora está en una misión para romper el “club masculino de Wall Street” y ayudar a introducir a las mujeres en la inversión.

“Ellevest es como el inverso de Wall Street en términos de la composición de nuestra empresa; somos aproximadamente un 85% de mujeres”, dijo.

Ellevest

La empresa de Krawcheck ahora es completamente remota, y no tener que desplazarse es un “enorme beneficio” para los padres trabajadores, dijo. Cuando se le preguntó sobre su opinión sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y si lo ha logrado, Krawcheck dijo que tiene “tantas ideas” sobre el objetivo.

“Simplemente no me gusta que pongamos esta pregunta como un desafío para las mujeres como otro nivel de éxito que se debe alcanzar,” dijo. “Has tenido éxito en los negocios, señora, pero eso no es suficiente, ahora también necesitas tener equilibrio.”

Entre las reuniones del equipo, Krawcheck ofreció a Fortune un vistazo exclusivo a su rutina diaria que comienza tan pronto como sale del sueño.

El arte de la merienda de la tarde

5:30 a.m.: Si no está intentando dormir en un vuelo nocturno —lo que sucede “relativamente a menudo”—, Krawcheck suele levantarse cuando sale el sol. Inmediatamente es recibida por sus gatos, Newcomb y Meekum, este último de los cuales es “muy exigente”.

“Lo primero es que necesita un masaje, y me refiero a un masaje de tejido profundo para comenzar su día y el mío.”

Una vez que Meekum está satisfecha, Krawcheck prepara un café con leche de avena descafeinado y reta a su hermano menor a un juego virtual de competencias de ortografía.

Ellevest

7 a.m.: La siguiente hora se dedica a hacer ejercicio, ya sea caminar por un parque cerca de su apartamento en la ciudad de Nueva York o montar en su bicicleta Peloton.

“Me encanta sudar mucho, me encanta hacer un poco de pesas ligeras y me encanta estirarme”, dijo la CEO.

9 a.m.: Después de una ducha rápida, Krawcheck inicia su desplazamiento: una breve caminata por su dormitorio y sala de estar hasta su oficina en casa.

“Cuando estoy secándome el cabello, cuando me estoy maquillando, en esa primera hora en el escritorio suele ser absolutamente mi yo más creativo”, dijo. “Aprendí hace mucho tiempo que soy mi mejor yo pensante por la mañana; por la tarde, mi cerebro es un desastre.”

12 p.m.: Después de una mañana muy ocupada llena de llamadas por Zoom, Krawcheck se toma un tiempo para reunirse con un cliente potencial o inversor a la hora del almuerzo y tomar un poco de aire fresco antes de regresar a su escritorio.

A partir de entonces, “es una reunión tras otra”.

3 p.m.: Hay dos cosas que suceden por la tarde, “y ambas son muy importantes”, dijo Krawcheck.

Para obtener un impulso de energía para pasar el resto de su jornada laboral, Krawcheck se toma una siesta de 15 minutos. Es un “beneficio” de trabajar desde casa, dijo.

“Me siento en el sofá para hacerlo porque si me acuesto, esa siesta de 15 minutos se convertirá en una siesta de dos horas, seguro.”

Luego, una “galleta de la tarde”, un diferenciador clave “que es el azúcar que necesito para pasar el día.”

6 p.m.: Las noches a menudo están llenas de eventos de networking y cócteles que Krawcheck organiza en su casa en la ciudad de Nueva York para pequeños grupos de mujeres para hablar sobre dinero, poder, inversión y más.

Si no está organizando un evento de Ellevest y tiene tiempo libre después de su día laboral, Krawcheck dijo que le encanta cocinar y a menudo prepara la cena para sus hijos los domingos por la noche.

“Mi pollo asado es mejor que el de tu abuela. Quiero decir, te dejaría asombrado”, dijo. “¿Mi pastel? La hojaldría, la corteza es increíble.”

8 p.m.: Krawcheck comienza a relajarse alrededor de las 8 p.m., y su familia y amigos están bien informados de cuándo está lista para irse a la cama.

“Digo, ‘Voy a subir con mi malhumorado trasero’”, dijo. “Eso es solo una señal [de que] la conversación ha terminado, me dirijo a ese lugar tranquilo donde leo durante un par de horas.”

Krawcheck puede disfrutar de una copa de Chardonnay antes de quedarse dormida y soñar con su próxima gran idea de negocio.