El épico concierto de Liam Gallagher trae Definitely Maybe a Manchester.

Aunque es difícil de creer que el álbum seminal de Oasis, Definitivamente Tal Vez, celebre su 30 aniversario este año.

(Imagen: NQ)



Tanto un éxito comercial como crítico, fue el debut de mayor venta en el Reino Unido en su lanzamiento, trayendo himnos como Live Forever y Cigarettes and Alcohol.

Entonces, cuando Liam Gallagher anunció la gira por arenas de 30 años de Definitivamente Tal Vez para 2024, fue un concierto que no podía perderse para los fans del álbum debut todopoderoso y enormemente influyente.

(Imagen: NQ)

Justo después de las 9pm, se reprodujeron clips de la época dorada de Oasis en las pantallas gigantes junto con portadas de revistas y titulares de periódicos antes de que el hombre principal se dirigiera al escenario e interpretara Rock ‘n’ Roll Star.

Interpretando el álbum completo por primera vez, Liam cantó Up in the Sky y Digsy’s Dinner, canciones que rara vez, si es que alguna vez, se han interpretado desde mediados de los años 90.

(Imagen: NQ)

Además de las canciones de Definitivamente Tal Vez, algunas caras B selectas de la época también formaron parte del setlist.

Half the World Away fue dedicada al hermano Noel y la multitud estalló en aplausos antes de lanzarse al primer gran coro de la noche mientras la orquesta tocaba.

Dedicó Shakermaker al ‘hombre principal del Manchester City, Sheikh Mansour’, lo que recibió una reacción más mixta.

El escenario estaba preparado para traer de vuelta toda la nostalgia de esa icónica portada del álbum de 1994 con un globo gigante y flamencos rosados.

(Imagen: NQ)

Cigarettes and Alcohol enloqueció a la multitud mientras el arena con capacidad para 23,500 personas cantaba cada palabra.

En referencia a los retrasos de Co-op Live en abrir después de problemas iniciales, Liam bromeó: “Este es un edificio bonito, ¿no? Criticándolo y todo eso en GMTV hace un par de semanas”.

Slide Away fue todo un éxito para los ‘futuros tortolitos’ y el bis final de I am the Walrus vio algunos litros arrojados, una costumbre en los conciertos de Liam, aunque ¿quién querría desperdiciar una gota de una cerveza de £8.95?

Parecía haber algunas colas grandes para entrar al recinto para el espectáculo de anoche alrededor de las 8.30 pm. Los jefes del lugar aconsejan a las personas entrar temprano con las puertas abriendo a las 6.30 pm y los actos de apoyo Villanelle y Cast antes de LG.

Con una voz excelente y un catálogo de clásicos absolutos, el concierto de regreso a casa de Liam fue un triunfo. Un verdadero rockero que lo dio todo el sábado por la noche para asegurar que Definitivamente Tal Vez viva para siempre en nuestros corazones.

¡Vibras BÍBLICAS en ese recinto anoche, todos ustedes lo destrozaron por completo, manténganse jóvenes LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 16 de junio de 2024

Estará de regreso en Manchester Co-op Live esta noche (domingo, 16 de junio) antes de terminar su gira allí el jueves, 27 de junio y viernes, 28 de junio.

Visita cooplive.com/events/32/definitely-maybe-30-years/liam-gallagher para entradas e información.