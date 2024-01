El enviado palestino Husam Zomlot acusa al Reino Unido de hipocresía.

El principal representante de los palestinos en el Reino Unido acusó al gobierno de “doble rasero e hipocresía” en sus políticas hacia ellos.

Husam Zomlot criticó al primer ministro Rishi Sunak por oponerse a una solicitud en la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de genocidio en la guerra en Gaza.

Dijo que el Reino Unido había sufrido “daño reputacional” en el Medio Oriente.

Pero también dio la bienvenida a la reciente decisión del gobierno de prohibir la entrada a violentos colonos israelíes en el Reino Unido.

El mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, dijo en X que los colonos responsables de ataques a los palestinos serían prohibidos. El movimiento siguió al anuncio de un plan similar por parte de los Estados Unidos.

“[Esto es] bienvenido”, dijo el Sr. Zomlot. “En mi opinión, ese fue un momento muy significativo, no por la política en sí misma, sino porque esta es la primera vez en 75 años que el Reino Unido toma cualquier paso que tenga que ver con sanciones [a Israel].”

Ha habido un aumento de violencia por parte de colonos en los últimos meses, especialmente desde los ataques masivos de Hamas a Israel el 7 de octubre y la campaña militar israelí en Gaza que siguió.

Hay alrededor de 700,000 colonos judíos que viven en unos 140 asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, áreas ocupadas por Israel desde la guerra de Oriente Medio de 1967 y reclamadas por los palestinos para un futuro estado.

La mayoría de la comunidad internacional considera que los asentamientos son ilegales, aunque Israel lo disputa.

Sin embargo, el Sr. Zomlot condenó un proyecto de ley gubernamental que prohíbe a los organismos públicos boicotear la actividad económica con Israel o los asentamientos israelíes. El proyecto de ley pasó su tercera y última lectura en la Cámara de los Comunes el miércoles pasado y ahora irá a la Cámara de los Lores.

“Esta es la incoherencia”, dijo el Sr. Zomlot en una conferencia de prensa en Londres. “¿Dónde estás [el Reino Unido] exactamente? ¿Consideras que la ocupación de Israel de las fronteras de 1967 es una ocupación militar y colonización?

“Hay tal inconsistencia en la política del Reino Unido que ya no entiendo si me preguntan “¿Cuál es la política del Reino Unido vis-à-vis Palestina?” No lo sé. Inconsistente, contradictoria.”

El Sr. Zomlot, quien es el Jefe de la Misión Palestina en el Reino Unido, también reprendió al Primer Ministro Sunak por rechazar el caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de genocidio.

La CIJ comenzó a escuchar el caso la semana pasada.

Un portavoz del primer ministro dijo que el Sr. Sunak consideraba que la acusación era “completamente injustificada y errónea.”

“El gobierno del Reino Unido respalda el claro derecho de Israel a defenderse dentro del marco del derecho internacional”, dijo el portavoz.

La oposición del Reino Unido a la acusación de genocidio de Sudáfrica, dijo el Sr. Zomlot, fue “un auto nombramiento como jueces internacionales, es una intervención e interferencia en el sistema judicial internacional”.

El Reino Unido, dijo, era culpable de “doble rasero” e “hipocresía” en su enfoque hacia Israel y el derecho internacional.

El enviado acusó a Israel de un “desastre humanitario sin precedentes” en Gaza, y pidió a la comunidad internacional exigir un alto el fuego.

“Nada es más importante que un alto el fuego inmediato”, dijo. “Esto sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

Aproximadamente 24,000 personas han muerto en el bombardeo a Gaza por parte de Israel, la mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas. Israel lanzó su guerra con el objetivo declarado de destruir a Hamas después de que el grupo mató a 1.300 personas, la mayoría civiles, y llevó a unos 240 otros de regreso a Gaza como rehenes en su ataque a Israel.