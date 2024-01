El enviado palestino a la ONU agradece a China, “un verdadero amigo”, por su apoyo.

El enviado palestino a las Naciones Unidas llamó a China “un verdadero amigo listo para hacer todo lo posible para ayudar al pueblo palestino” el jueves, días después de que el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se comprometiera a proporcionar más asistencia y presionar por un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Riyad Mansour, que asistió a la 19ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NAM) en Kampala, Uganda, dijo que China había sido “generosa” con su asistencia, incluido el apoyo diplomático, a medida que la guerra entre Israel y Gaza superaba los 100 días y mataba a más de 24,000 personas en Gaza, según las autoridades palestinas.

"Conocemos muy bien la posición de China. Es una posición fundamentada. Trabajamos muy de cerca con ellos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyan todos los esfuerzos y todas las resoluciones que piden un alto el fuego inmediato y la provisión de asistencia humanitaria", dijo Mansour en una entrevista al margen de la sesión de la NAM, donde más de 60 ministros de Relaciones Exteriores también pidieron un alto el fuego inmediato.

En El Cairo el domingo, Wang dijo que China proporcionará una tercera ronda de asistencia humanitaria de emergencia a Gaza. También condenó los ataques de Israel y pidió un alto el fuego inmediato y la formación de un estado palestino independiente.

Al día siguiente, en Túnez, Wang hizo un llamado similar, acordando con los líderes tunecinos continuar “apoyando conjuntamente la justa causa del pueblo palestino para restituir sus legítimos derechos nacionales”.

Wang dijo que se tendría que lograr un acuerdo político de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Iniciativa de Paz Árabe. Pidió el establecimiento de un estado palestino completamente soberano basado en las fronteras previas a 1967, con Jerusalén Este como su capital.

Wang también dijo que China buscaba la convocatoria de una “conferencia internacional de paz” que formularía un plan para establecer una “solución de dos estados”.

Los Estados Unidos y varios aliados occidentales, incluido Gran Bretaña, han respaldado a Israel y continuaron proporcionando asistencia después de que militantes de Hamas lanzaron un ataque sorpresa el 7 de octubre, matando a un estimado de 1,200 israelíes y tomando alrededor de 240 rehenes. Hamas ha liberado a unos 100 de ellos, pero Israel dice que alrededor de 130 permanecen en Gaza.

Si bien la Asamblea General de la ONU designó a Palestina como un estado observador no miembro en 2012, todavía no existe un país llamado Palestina. Palestina no tiene voto en la Asamblea General pero puede unirse a agencias de la ONU.

“Ya es hora de que nos convirtamos en un estado miembro”, dijo Mansour el jueves.

“Cuando marchemos, después de poner fin a la guerra, a legislar en el Consejo de Seguridad, China y muchos otros apoyarán nuestra solicitud de ingreso del estado de Palestina como miembro”, agregó.

“Además, iremos a la Asamblea General para legislar una resolución que pida la convocatoria de una conferencia internacional basada en el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU para hacer realidad la idea de la solución de dos estados”, dijo.

En Kampala, los ministros de Relaciones Exteriores llegaron a un consenso para apoyar la causa del pueblo palestino y su derecho a la autodeterminación de acuerdo con una solución de dos estados.

Henry Okello Oryem, ministro de estado para asuntos exteriores de Uganda, dijo que Palestina fue “el debate más acalorado” durante la reunión, especialmente sobre el fin de la guerra.

Los ministros expresaron una gran preocupación por la situación en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este, así como por la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Los ministros, que se reunieron antes de la cumbre de jefes de estado y de gobierno del viernes y sábado, pidieron un alto el fuego inmediato y ayuda humanitaria. Los ministros se comprometieron a “apoyar los esfuerzos de Palestina para realizar sus derechos inalienables, incluido el de autodeterminación y libertad” en un Palestina independiente y soberano, con Jerusalén Este como su capital, sobre la base de las fronteras previas a 1967. También expresaron su apoyo para la admisión de Palestina como miembro de la ONU.

En Kampala, Naledi Pandor, ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, dijo que la “solución de dos estados sigue siendo la opción más viable, creemos, para la paz y la seguridad tanto de Israel como de Palestina”.

Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia acusándola de “actos genocidas” en sus ataques a Gaza.

Además, un alto el fuego “forma parte de nuestras presentaciones ante la Corte Internacional de Justicia porque necesitamos detener esta guerra en Gaza”, dijo Pandor al margen de la reunión.

Bruno Rodriguez Parrilla, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, dijo que “lo que está sucediendo en los territorios palestinos ocupados es una afrenta a la humanidad y debe ponerse fin inmediatamente”.

Parrilla dijo que Cuba había sugerido que la NAM apoyara el despliegue de una misión internacional de protección, autorizada por la Asamblea General de la ONU, en la Franja de Gaza. Tendría el mandato de garantizar la seguridad y protección de la población civil y agilizar la entrega de ayuda humanitaria y alimentos.

En la reunión, Azerbaiyán cedió la presidencia de la NAM a Uganda, mientras que Sudán del Sur fue admitido como nuevo miembro de la NAM, lo que eleva la membresía total a 121 con 18 estados observadores. China tiene estatus de observador y apoyó a Uganda en la organización de la cumbre, donando 70 SUV para el transporte de delegados.

Formado en 1961 para promover los intereses de los países en desarrollo durante la Guerra Fría, el NAM se está posicionando ahora para centrarse más en oportunidades comerciales e inversiones entre los estados miembros.

Este artículo apareció originalmente en el South China Morning Post (SCMP), la voz más autorizada en la información sobre China y Asia desde hace más de un siglo. Para leer más historias del SCMP, visite el sitio web del SCMP o explore las páginas de Facebook y Twitter del SCMP. Derechos de autor © 2024 South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.

