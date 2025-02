El enfrentamiento en la agencia ucraniana interrumpe los contratos de armas, dicen los proveedores.

Hace más de una semana que comenzó, un estancamiento entre el ministro de Defensa de Ucrania y el funcionario encargado de la adquisición de armas sigue sin resolverse y comienza a interrumpir los contratos de armas, según dicen las empresas de defensa ucranianas.

El gremio comercial de la industria de armamento de Ucrania ha dicho que más de 80 empresas de defensa, que representan aproximadamente un tercio de los suministros del año pasado al ejército, “no pueden recibir el pago por pedidos completados y firmar nuevos contratos”. En un caso como este, un contrato para producir proyectiles de artillería de 155 milímetros, un calibre utilizado en muchos cañones de campo, ha sido puesto en espera, dijo el fabricante de la munición.

El estancamiento es poco probable que tenga un efecto inmediato en los suministros de armas a las tropas ucranianas, según las empresas, ya que las entregas actuales se extraen de contratos anteriores. Pero si persiste, podría poner en peligro los suministros en los próximos meses en un momento crítico para el Ejército ucraniano, que ya está luchando por contener el avance de Rusia en el campo de batalla.

En el fondo del problema hay un tenso enfrentamiento sobre el liderazgo de la agencia de adquisiciones de defensa de Ucrania, que tuvo un presupuesto de más de $7 mil millones el año pasado. El ministro de Defensa, Rustem Umerov, recientemente destituyó a la directora de la agencia, Maryna Bezrukova, citando “una mala planificación de la adquisición” y suministros retrasados ​​al frente, y nombró a un jefe interino.

La Sra. Bezrukova ha negado las acusaciones de mala gestión y dijo que su despido fue ilegal, porque su contrato fue extendido por la junta supervisora de la agencia. Dijo el lunes que no renunciará.

El estancamiento ha escalado al punto de que tanto la Sra. Bezrukova como el nuevo jefe interino, Arsen Zhumadilov, han estado trabajando desde la sede de la agencia en los últimos días, incluido el lunes, dejando confundidos a los socios internacionales y a las empresas de defensa sobre quién era responsable de firmar contratos.

“El trabajo diario normal de la agencia de adquisiciones de defensa está bloqueado”, dijo Serhiy Honcharov, jefe de la Asociación Nacional de Industrias de Defensa de Ucrania, en una entrevista. “¿Quién está realmente a cargo? Nadie lo sabe. En este caos, es imposible firmar contratos.”

Serhiy Bulavko, jefe del departamento de control de adquisiciones en el ministerio de Defensa, dijo a los periodistas el viernes que no había “disrupciones en los suministros de armas” por ahora y que “los contratos están en marcha.”

El tumulto en el sector de defensa de Ucrania también corre el riesgo de descarrilar los esfuerzos de Kiev para convencer a sus aliados, especialmente al presidente Trump, de mantener el apoyo a su lucha contra Rusia. Una parte clave de estos esfuerzos era un nuevo mecanismo para financiar la producción de armas ucranianas con dinero occidental a través de la agencia, como alternativa a los suministros directos de armas.

El año pasado, se produjeron medio billón de dólares en armas a través de este mecanismo. Kiev tiene como objetivo duplicar esa cantidad este año.

La agencia fue establecida el año pasado en un esfuerzo por frenar la corrupción en el proceso de adquisición, una medida que fue aplaudida por los socios occidentales de Ucrania. Compra armas tanto de productores extranjeros como nacionales.

Olga Stefanishyna, ministra de Integración Europea y Justicia de Ucrania, se quejó la semana pasada de que el estancamiento estaba enviando el mensaje equivocado a los socios de Kiev. Dijo a los medios ucranianos de Suspilne que los miembros de la OTAN habían planteado preguntas sobre el tema en reuniones privadas. “Esta comunicación pública agresiva no ayuda a Ucrania, dentro y fuera”, dijo.

El Sr. Umerov intentó despedir a la Sra. Bezrukova al negarse a extender su contrato como jefa de la agencia. La medida ha suscitado llamados para su renuncia. Pero parece improbable que renuncie después de que el presidente Volodymyr Zelensky expresara su apoyo a él en una entrevista con The Associated Press publicada el domingo.

“El ministro de Defensa tiene el derecho de hacer todo lo necesario para evitar retrasos en los suministros”, dijo Zelensky.

Vladyslav Belbas, jefe de Ukrainian Armor Design and Manufacturing Co., una empresa privada de armas ucraniana, dijo que un contrato para producir proyectiles de artillería de 155 milímetros que estaba programado para ser firmado a finales de enero fue puesto en espera debido a la disputa. La Sra. Bezrukova confirmó que el contrato no había sido firmado.

“Eso afecta nuestras capacidades de producción. Porque si no sabemos qué está pasando, ¿cómo puedo aumentar la producción o al menos planificarla?” dijo Belbas en una entrevista telefónica.