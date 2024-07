El encanto retro de ‘descubrir tus colores’

“Oh, dejamos las cuatro estaciones atrás en algún momento hacia finales del siglo pasado,” me dice Cliff Bashforth, director gerente de la empresa de consultoría de color e imagen Colour Me Beautiful. “Ahora, tenemos una paleta de 24 tonos, y todo se trata de si eres claro o profundo, cálido o frío, claro o suave. Ya no decimos a la gente qué colores llevar, ahora les mostramos cómo llevar el color.”

“Haciéndote tu análisis de colores” — un término común para el servicio de análisis de color que famosamente asignaba a cada uno una temporada — es tan sinónimo de los años 80 como las perneras y los maillots. Fue transformador para toda una generación de mujeres. Recuerdo lo emocionada que estaba mi madre por haber sido nombrada “primavera”, abrazando un armario de albaricoque y melocotón durante las siguientes tres décadas; mi media hermana tuvo el suyo “hecho” a principios de los 90, y ha estado felizmente casada con su paleta de invierno desde entonces, prefiriendo las joyas de plata a las de oro y sin miedo al lila. “Mi tía se lo hizo,” me dijo una amiga. “Y todavía solo lleva turquesa.”

Había supuesto que el fenómeno de hacerse el análisis de colores había muerto junto con las perneras. Pero recientemente, después de escuchar que era tendencia en TikTok (#coloranalysis ha sido etiquetado más de 278,000 veces), donde varios filtros te permiten hacer tu propio análisis de colores, descubrí que también está teniendo un momento en la vida real. Durante un fin de semana con una buena amiga, no podía entender por qué se veía tan bien. “Me he hecho mi análisis de colores,” admitió tímidamente, añadiendo, “Lo sé, lo sé,” antes de que pudiera decir nada sobre viajar en el tiempo a 1984. “¡No sabía que todavía se podía!” le respondí.

El bestseller de Carole Jackson ‘Colour Me Beautiful’ salió en 1980 . . . . . . y muchos se mantienen de por vida con los colores elegidos en su consulta © Greg Funnell

Me confesó que había visitado a una mujer en el norte de Londres que había sido consultora de color durante muchos años y le había prescrito a mi amiga tonos cálidos otoñales, que ella adoptó de inmediato, deshaciéndose de cualquier prenda que no fuera óxido, oliva, naranja quemado o mostaza. Junto con un toque de su color de “wow” — un rojo suave para el lápiz labial y los pendientes — todo combinaba tan bien que no tardé en apuntarme para una consulta yo misma. Esto, por supuesto, es justo cómo despegó hace más de 40 años — como un éxito de boca en boca.

Colour Me Beautiful, o como comenzó, Color Me Beautiful, ha estado funcionando desde que salió el exitoso libro de la fundadora estadounidense Carole Jackson con el mismo nombre en 1980 y se mantuvo en la lista de los 500 mejores del New York Times durante muchos años. Se popularizó principalmente entre las mujeres de cierta edad en los Estados Unidos, llevando a muchas de ellas a capacitarse como “consultoras de color” — una opción popular de carrera tardía para mujeres con un garaje o una habitación de sobra, así como una buena dosis de energía.

“Fue en un momento en que las mujeres buscaban un trabajo a tiempo parcial que tuviera algo de glamour y que también pudieran hacer desde casa,” dice Mary Spillane, la consultora de imagen y comunicaciones que llevó Color Me Beautiful — el libro y el negocio — al Reino Unido en 1983, poco después de mudarse allí.

“Nadie me conocía en este país, así que pensé en intentarlo. Se convirtió en un éxito rotundo. Lo establecí en 35 países.” Surgieron un montón de empresas de consultoría de color rivales — algunas de las cuales todavía se adhieren a la doctrina original de las “cuatro temporadas” hoy en día.

A Spillane le divierte ver cómo las generaciones más jóvenes lo están adoptando como una tendencia retro. “Lo he visto en TikTok e Instagram y me ha dado mucha risa,” dice. Su opinión es que los Gen Z eco-conscientes que evitan la moda rápida están deseando comprar de manera inteligente e invertir en piezas que les queden bien y duren. Los usuarios de TikTok están ya sea grabando consultas de color profesionales, generando largos hilos de comentarios — “definitivamente me gusta mucho más el cálido”; “voto por el cálido al 100% 😬😬😬” — o intentando descubrirlo por sí mismos usando filtros especiales de arco iris.

En la opinión de Spillane, no hay sustituto para una consulta en persona. “Ninguno de nosotros es objetivo y las mujeres tienden a ser más negativas y tener complejos . . . tenemos todas estas cosas estúpidas a las que nos hemos cerrado. Es genial que alguien te mire con frescura y diga ‘Vamos, inténtalo.’”

Una variedad de muestras ayudan a encontrar los tonos adecuados © Greg Funnell

En respuesta a este aumento sorpresa, Colour Me Beautiful lanzó el año pasado un servicio “Color Express” que dura alrededor de 40 minutos (costo desde £40) en lugar de 90 minutos (desde £160), diseñado para los “jóvenes tímidos”, dice Bashforth. Se capacitó como consultor en 1988 y ha trabajado para la empresa desde entonces, comprándola en 2016. Miles han sido entrenados a lo largo de las décadas, con una actual fortaleza de 800 consultores en todo el mundo. Es particularmente popular en Sudáfrica, Suecia y Suiza — pero al parecer, a los franceses no les gusta tanto. El grupo demográfico ha evolucionado y ya no es solo el refugio de ese glorioso grupo de los años 80 “damas que almuerzan”, sino una opción potencialmente lucrativa a tiempo parcial para aquellos con hijos en casa, o que simplemente desean diversificarse. Le pregunto a Bashforth si todavía son principalmente mujeres las que se inscriben en la formación. “Noventa y nueve a uno. Yo soy la excepción,” se ríe.

Cuesta £2,000 (más IVA) para 24 horas de entrenamiento en línea durante seis días, pero, una vez que hayas comprado tus muestras de color, “literalmente puedes empezar al día siguiente”. Algunos han permanecido fieles durante 35 años, pero otros, como Spillane, “se han cansado”. El promedio de permanencia es — impresionantemente — alrededor de los 15 años, según Bashforth.

Angi Jones, que opera desde su luminoso piso en la planta baja en Muswell Hill de Londres, ha estado con Colour Me Beautiful durante casi 20 años. Su sala de estar está equipada con una mesa llena de muestras de telas de colores variados, y una silla colocada frente a un espejo. Jones es elegante y sonriente, con cabello rubio, vistiendo tonos neutros y un toque de verde manzana — “lo más brillante que uso,” me dice, “dada mi coloración.” Me mira mi camiseta blanca y mi cárdigan rosa pálido, pero se abstiene de hacer comentarios.

Me siento en la silla y Jones cubre mis hombros con una serie de “faldones” divididos en segmentos coloridos como las partes de Trivial Pursuit. Mientras me miro en el espejo, guiada por Jones, los faldones revelan de inmediato si soy cálida o fría, clara o profunda, clara o suave (muted es el término preferido por los hombres, aparentemente). Es claro por qué me veo apagada contra ciertos tonos pálidos que soy cálida, profunda y clara. Jones, ahora totalmente en su elemento, comienza a colocar las muestras de los diferentes montones de color sobre mí. “Mi madre me dijo que nunca debería usar beige,” aventuro, cuando sostiene el siguiente juego — tonos neutros. “Impermeables, bolsos, básicos,” responde Jones, “para eso son.” Me sorprende que el carbón esté en mi rango, y decepcionada de que el blanco brillante esté definitivamente fuera — aunque se permite el blanco suave. El color bisque FT está permitido, pero mi cárdigan no lo está.

Jones tiene fuertes opiniones sobre el significado y el poder del color. “El rojo emociona a las personas — a los niños les gusta,” me dice. “El púrpura es un color aprendido — la gente piensa que eres más inteligente si llevas púrpura.” Admito que el púrpura es el color con el que realmente no me llevo bien. “¡Está bien!” dice, poniéndolo a un lado y sacando un azul verdoso oscuro. “¡Ah! ¡Mira eso! Eso realmente resalta el contraste entre tu piel y tus ojos y tu cabello, lo que queremos.” El azul verdoso oscuro va a una pila corta de posibles colores de “wow”.

La gente tiende a sonreír cuando encuentran un color que realmente les favorece, me dice. Sonrío como loca cuando coloca una muestra amarillo narciso sobre mis hombros — principalmente porque es uno de mis colores favoritos, y estoy feliz de poder usarlo.

Luego entramos en combinaciones de colores — cuanto más llamativas, mejor, aparentemente, para mi coloración. Caoba y color primavera: la seriedad del Dalai Lama. Marrón chocolate y lapis — “Los franceses lo hacen, es muy inteligente” — es elegante, bien combinado, como un equipaje elegante. Sin embargo, el marrón chocolate y el azul celeste son más aire de azafata.

Al final de la sesión, Jones arma mi billetera de muestras en miniatura personalizadas — lo suficientemente pequeñas como para meterlas en mi bolso beige para una salida de compras por la ciudad. Me siento con ganas de desechar mis habituales camisetas blancas y vaqueros pálidos en favor del azul marino francés y el marfil. Quizás con un toque de verde azulado.

No todo el mundo responde bien a que le digan qué deben y qué no deben llevar: una periodista del FT contó cómo se había sentido horrorizada cuando su esposo le compró una consulta de análisis de color para su cumpleaños. Otros prefieren rebelarse, vistiendo colores que saben que no están en su billetera.

Tras salir corriendo después de mi consulta y gastar una fortuna en un mono coral y pantalones color café, una semana después me encontré volviendo a mi uniforme de descanso. Al desobedecer los consejos de Angi, sentí un pellizco de culpa, pero también una emoción ilícita.

Rebecca Rose es la editora de FT Globetrotter

