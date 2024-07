El ejército israelí ordena la evacuación de todos los residentes de la ciudad de Gaza

El ejército israelí ha ordenado a todos los residentes de la ciudad de Gaza que evacuen hacia el sur, hasta el centro de la Franja de Gaza, en medio de una ofensiva intensificada allí. Panfletos arrojados desde aviones instruyen a “todos en la ciudad de Gaza” a abandonar lo que se describe como una “zona de combate peligrosa” a través de rutas seguras designadas, marcadas como dos carreteras que conducen a refugios en Deir al-Balah y al-Zawaida. La ONU ha expresado su profunda preocupación por las órdenes de evacuación que se están dando. En las últimas dos semanas, las fuerzas israelíes han emitido órdenes de evacuación y han vuelto a entrar en varias áreas de la ciudad de Gaza donde creen que Hamás y la Yihad Islámica Palestina se han reagrupado desde el comienzo del año. La lucha continúa mientras se espera que se reanuden las negociaciones indirectas sobre un posible alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes entre Israel y Hamás en Qatar. Las conversaciones contarán con la asistencia de los jefes de inteligencia de Egipto, Estados Unidos e Israel. Se estima que más de un cuarto de millón de personas siguen viviendo en la ciudad de Gaza, y algunas fueron observadas evacuando hacia el sur. Sin embargo, otras no estaban dispuestas a marcharse. “No dejaré Gaza. No cometeré el error estúpido que otros han cometido. Los misiles israelíes no distinguen entre el norte y el sur”, dijo Ibrahim al-Barbari, residente de Gaza de 47 años, a la BBC. “Si la muerte es mi destino y el de mis hijos, moriremos con honor y dignidad en nuestros hogares”, agregó. En un comunicado emitido previamente el miércoles, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que sus tropas habían “realizado una operación contra el terrorismo” durante la noche contra combatientes de Hamás y la YIP que operaban dentro de una sede de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa) en la ciudad de Gaza. Las tropas abrieron un “corredor definido para facilitar la evacuación de civiles” de la zona antes de ingresar a la estructura y “eliminar a terroristas en combate a corta distancia”, añadieron. No hubo comentarios inmediatos de Unrwa. Las FDI también dijeron que habían matado a docenas de combatientes en el distrito de Shejaiya, en el este de la ciudad de Gaza, y habían desmantelado una ruta de túnel subterráneo durante el día anterior. Hablando en el parlamento israelí el miércoles, el ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que el 60% de los combatientes de Hamás habían sido muertos o heridos desde que comenzó la ofensiva de Israel. La BBC no pudo verificar de forma independiente estas cifras. El martes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo estar “consternada” por las órdenes de las FDI para que los residentes evacúen a “áreas donde continúan las operaciones militares israelíes y donde los civiles siguen siendo asesinados y heridos”. También advirtieron que el área de Deir al-Balah ya estaba seriamente superpoblada con palestinos desplazados de otras áreas de Gaza y que había poca infraestructura y acceso limitado a la asistencia humanitaria. El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza para destruir el grupo Hamás en respuesta a un ataque sin precedentes en el sur de Israel el 7 de octubre, durante el cual aproximadamente 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron tomadas como rehenes. Más de 38,295 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el ministerio de salud dirigido por Hamás en el territorio.