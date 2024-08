El Ejército de Sudán rechaza las conversaciones de alto el fuego en Suiza.

Las conversaciones lideradas por Estados Unidos para detener la guerra en Sudán, convocadas en una exclusiva estación de esquí suiza, terminaron después de 10 días el viernes con acuerdos para entregar alimentos y medicinas a millones de sudaneses hambrientos en las áreas más afectadas por la hambruna del país.

Pero los mediadores no lograron negociar un alto el fuego, ni siquiera lograron reunir a ambas partes en la mesa, ya que el ejército de Sudán se negó a asistir. Diplomáticos estadounidenses y árabes frustrados dijeron que el fracaso expuso la desorganización y divisiones internas en el debilitado ejército de Sudán, que son un gran obstáculo para poner fin a la mayor guerra de África.

Estados Unidos esperaba que las conversaciones en Villars-sur-Ollon, un pintoresco pueblo a 80 millas por carretera desde Ginebra, pudieran romper un punto muerto diplomático de ocho meses. El ejército y su enemigo, las Fuerzas de Apoyo Rápido, o F.A.R., no han celebrado conversaciones directas desde enero. Desde entonces, la guerra se ha extendido, provocando una crisis humanitaria generalizada que este mes llevó a una rara declaración de hambruna.

En un área cerrada dentro de un hotel que de otro modo estaba ocupado por turistas desprevenidos, diplomáticos de Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza asistieron a las conversaciones. También lo hicieron representantes de la Unión Africana y las Naciones Unidas.

Las F.A.R. enviaron una delegación que los suizos alojaron en un pueblo a orillas del lago a 25 millas de distancia.

En un momento de esta semana, Tom Perriello, el enviado de Estados Unidos a Sudán, se separó de las conversaciones y voló a El Cairo para reunirse con una delegación oficial sudanesa, con la esperanza de persuadir a sus miembros para que asistieran. Pero los sudaneses enviaron delegados a los que los estadounidenses y egipcios pensaron que no estaban interesados en la paz. El jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, quien había mediado la reunión, la canceló en el último momento, según dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las negociaciones.

El Sr. Perriello dijo en X que la reunión fue cancelada porque los sudaneses habían “violado los protocolos”.

Cada vez que el líder del ejército de Sudán, el General Abdel Fattah al-Burhan, da pasos hacia la paz, “se enfrenta de inmediato a la oposición de fuerzas políticas en su coalición con razones nefastas para prolongar esta guerra”, dijo Perriello en una entrevista el viernes. “Necesitan esta guerra, con todo su sufrimiento inimaginable, para poder recuperar el poder que el pueblo sudanés nunca les daría voluntariamente.”

El ejército no respondió de inmediato a preguntas sobre las negociaciones. Anteriormente, había dicho que no asistiría si los Emiratos Árabes Unidos, que apoyan a las F.A.R., estaban presentes.

Con las negociaciones de alto el fuego fuera de la mesa, los mediadores se centraron en cuestiones humanitarias. Aunque algunos están en lados opuestos de la guerra —Egipto ha respaldado tradicionalmente al ejército de Sudán, mientras que los emiratíes respaldan a las Fuerzas de Apoyo Rápido— varios diplomáticos dijeron que dejaron a un lado sus diferencias políticas y trabajaron juntos para negociar concesiones de ambas partes sobre el acceso humanitario.

“Necesitamos llevar camiones ahora. Necesitamos llevar suministros médicos ahora”, dijo Lana Nusseibeh, embajadora de los Emiratos Árabes Unidos en las Naciones Unidas. “Es esa urgencia la que está impulsando la presencia de todos aquí.”

La presencia emiratí recibió duras críticas de líderes de la sociedad civil sudanesa que señalaron informes de que los emiratíes siguen operando un canal de armas hacia las Fuerzas de Apoyo Rápido, según varios funcionarios.

Algunos acusaron a Perriello de “blanquear” el papel emiratí al invitarlos. Pero para el viernes, pudo señalar algunos logros concretos para salvar vidas.

Perriello dijo que el grupo había asegurado garantías de ambas partes para permitir un acceso humanitario sin restricciones a dos arterias clave: el cruce fronterizo principal con Chad, que había estado cerrado desde febrero, y la carretera principal al campamento de Zamzam para personas desplazadas, en la región de Darfur. La autoridad global sobre el hambre declaró una hambruna en Zamzam el 1 de agosto, la primera del mundo en cuatro años.

Michel O. Lacharité de Médicos Sin Fronteras, una de las pocas organizaciones de ayuda que trabajan en el campamento de Zamzam, recibió la noticia con agrado, diciendo que “no hay tiempo que perder” en aumentar la ayuda y “traducir los anuncios en acción sobre el terreno”.

Pero incluso esos avances no han sido sencillos. Para el jueves, 16 camiones de las Naciones Unidas habían cruzado la frontera occidental hacia Sudán desde Chad, aumentando las esperanzas de que podrían marcar el comienzo de una avalancha de ayuda contra la hambruna en Darfur. Otros 100 camiones más estaban esperando en la frontera.

Pero luego el organismo gubernamental sudanés que coordina la ayuda humanitaria ordenó que los camiones se detuvieran, aparentemente anulando una orden anterior emitida a instancias del ejército.

Las conversaciones estaban en marcha el viernes para resolver el bloqueo. Pero los funcionarios dijeron que parecía ser emblemático de las divisiones más amplias dentro del gobierno militar de Sudán. Los islamistas leales al derrocado presidente, Omar Hassan al-Bashir, que fue derrocado en 2019, han ganado más poder en los últimos nueve meses a medida que el ejército de Sudán ha sufrido una sucesión de derrotas en el campo de batalla.

Eso, a su vez, ha debilitado la autoridad del gobernante militar, el general al-Burhan, quien en una búsqueda desesperada de armas se ha vuelto hacia nuevas fuentes, incluidas Irán, los hutíes de Yemen y Rusia, dijeron los funcionarios.

El caos en las filas del ejército ofreció una victoria propagandística fácil para las Fuerzas de Apoyo Rápido, cuya delegación pasó la mayor parte de las últimas dos semanas en el pueblo a orillas del lago de Vevey, donde se reunieron con diplomáticos y se comprometieron a controlar a los combatientes acusados de violación, masacres y limpieza étnica.

La delegación incluía a Algoney Hamdan, el hermano de 34 años del líder de las F.A.R., el teniente general Mohamed Hamdan. En una entrevista, Algoney Hamdan afirmó estar listo para las conversaciones. Pero también acusó al ejército de “jugar a juegos” y dijo que su renuencia a hablar de paz reflejaba su posición débil en el terreno.

“Una vez gobernaron Sudán”, dijo. “Tuvieron su oportunidad. Y ahora han terminado.”

Durante las conversaciones, una constante de violencia en Sudán recordaba los riesgos de la guerra creciente. El ejército sudanés bombardeó un hospital en Al Daein, un pueblo en Darfur, matando al menos a 15 personas, según medios de comunicación locales. Las F.A.R. bombardearon un almacén perteneciente al grupo de ayuda Relief International en El Fasher.

Al menos 10 millones de sudaneses han huido de sus hogares desde que comenzó la guerra en abril de 2023. Más de la mitad de los 48 millones de habitantes del país pasan hambre aguda, según las Naciones Unidas.

Durante las conversaciones, los diplomáticos también se reunieron dos veces con un grupo de 15 mujeres sudanesas, que ofrecieron algunas sugerencias que fueron tenidas en cuenta. Algunas de las mujeres, sin embargo, no estaban muy entusiasmadas con reunirse con representantes de países acusados de avivar la guerra.

“Fue muy desafiante no mostrar nuestra profunda emoción”, dijo una joven mujer, que habló bajo condición de anonimato para proteger su seguridad.

“Les dijimos que esta no es nuestra guerra. Nosotros no la creamos”, dijo la mujer, que recientemente dejó la capital de Sudán, Jartum, donde trabajaba como voluntaria en un hospital que las F.A.R. bombardearon recientemente, matando a una amiga. “Es responsabilidad de los países que están alimentando el conflicto, proporcionando armas a los combatientes.”

Después de la reunión en Suiza, hubo una pequeña recepción con pizza, donde las mujeres y los mediadores se mezclaron incómodamente, dijo. “Pero nadie quería festejar.”