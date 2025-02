El ejército de Sudán planea un nuevo gobierno mientras avanza en la capital.

El ejército sudanés ha solicitado apoyo diplomático para un nuevo gobierno que dice que quiere formar después de que recaptura la capital, Jartum, de las fuerzas rivales. El ejército sudanés ha estado recuperando el control de áreas en la ciudad previamente mantenidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en las últimas semanas. El líder del ejército, el general Abdel Fattah al-Burhan, dijo en una reunión de políticos que apoyan al ejército durante el fin de semana que formaría un gobierno “tecnócrata” de guerra con un primer ministro. Insistió en que no habría negociaciones con las FAR. Los dos bandos han estado luchando durante casi dos años, un conflicto que ha obligado a 12 millones de personas a abandonar sus hogares y dejar a muchas pasando hambre. El general Burhan también dijo que habría una nueva constitución antes de la formación del gobierno de transición. “Podemos llamarlo un gobierno de cuidado, un gobierno de guerra, pero es un gobierno que nos ayudará a completar lo que queda de nuestros objetivos militares, que es liberar a Sudán de estos rebeldes”, dijo el sábado. Una declaración del ministerio de exteriores el domingo hizo un llamamiento a “la comunidad internacional, en particular a las Naciones Unidas, a la Unión Africana y a la Liga Árabe, para apoyar el plan presentado por el estado como un consenso nacional para establecer la paz y la estabilidad y completar las tareas de la transición”. El ejército y las FAR, que una vez trabajaron juntos, desde entonces han estado involucrados en una lucha de poder feroz. La guerra en curso, en la que han sido asesinadas decenas de miles de personas, estalló en abril de 2023 después de que el general Burhan y el jefe de las FAR, el general Mohamed Hamdan Dagalo, se pelearan sobre la forma futura del gobierno. El conflicto ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo, según las agencias de ayuda internacionales. Tanto el ejército como las FAR han sido acusados de cometer atrocid…