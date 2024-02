El ejército de Pakistán está influenciando las elecciones, ahora más que nunca.

Desaparecida en un pedazo de pasto moribundo en las afueras de Islamabad, la concentración apenas parecía una manifestación política en plena temporada electoral. Dos docenas de hombres estaban sentados en sillas de plástico en silencio. No había carteles para promocionar campañas, no había micrófonos para pronunciar discursos, ni sistemas de sonido para animar a la multitud.

Incluso el candidato, Aamir Mughal, estaba desaparecido: se había escondido meses antes, al primer indicio del ataque liderado por militares a su partido político, Pakistan Tehreek-e-Insaf, o PTI. Las autoridades ya habían registrado su casa, arrestado a dos de sus hijos y presentado un caso en su contra en relación con protestas contra el ejército.

“Están presionando para que abandonemos el partido y la política”, dijo Mughal en una entrevista desde una casa segura donde se alojó antes de presentarse en las reuniones de este fin de semana. “Todo es parte de un esfuerzo para debilitar y eliminar al partido”.

A medida que Pakistán se dirige a las urnas el jueves, su poderoso ejército está usando un manual familiar para marginar a su enemigo del momento, dejando a PTI en una posición precaria en las primeras elecciones nacionales desde que el líder del partido, el ex primer ministro Imran Khan, cayó en desgracia.

Los candidatos de PTI han sido detenidos y obligados a denunciar al partido, según dicen los candidatos. Sus familiares han sido arrestados y sus hogares allanados en un intento de intimidarlos, según los observadores de derechos humanos. Los funcionarios han impedido a otros candidatos de PTI hacer campaña, censuraron la cobertura de noticias del partido y realizaron bloqueos de internet para evitar los discursos en vivo de los líderes de PTI. La redada también ha atrapado a cientos de partidarios de PTI que han sido detenidos.

La intervención militar en las elecciones de Pakistán no es nada nuevo, según los analistas, pero el ataque actual ha sido más visible que en años anteriores, lo que hace que esta votación sea una de las menos creíbles en los 76 años de historia de Pakistán.

“Estas elecciones no tendrán legitimidad, incluso menos que las elecciones de 2018”, dijo Zaigham Khan, analista político y columnista con sede en la capital, Islamabad. “Y si un gobierno electo no tiene legitimidad, no se puede esperar ver estabilidad política o económica”.

El ejército ha ejercido un control más firme cuando enfrenta un momento particularmente turbulento en Pakistán, una nación de 240 millones de habitantes armada con armas nucleares donde la frustración por el firme control de los generales ha aumentado en los últimos meses.

Durante la mayor parte de la existencia de Pakistán, el ejército ha gobernado el país directamente o ha ejercido una influencia enorme sobre los gobiernos civiles. Cuando Khan fue derrocado después de una disputa sobre el liderazgo militar, acusó a los generales de orquestar el movimiento. En mítines a los que asistieron miles de seguidores, Khan arremetió contra esos generales por su nombre, crítica directa que una vez fue inaudita en un país donde la gente solía quejarse en código, refiriéndose al ejército como “el establecimiento”.

Videos virales creados por el partido de Khan avivaron la frustración con el ejército entre una gran base de jóvenes seguidores que por primera vez se están enfrentando a lo que significa el control de los generales para la búsqueda aparentemente eterna de la política sostenible del país. Cuando Khan fue arrestado en mayo, cientos de manifestantes atacaron instalaciones militares en escenas que antes eran impensables.

Desde entonces, el ejército ha tratado de reafirmar su control y dejar claro que su intervención en la política será duradera, dicen los analistas.

Los funcionarios del gobierno han negado cualquier interferencia ilegal en las elecciones destinada a marginar a P.T.I. Han defendido los arrestos de miembros y líderes de P.T.I. como una respuesta necesaria a las violentas protestas de mayo.

“Parece que el partido ve que se avecina su derrota y está usando la carta de víctima para encubrir las acciones criminales de algunos de sus líderes”, dijo Murtaza Solangi, el ministro de información interino. “La ley ha seguido su curso”, agregó.

La mayoría de los observadores electorales esperan una victoria del partido Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz, o PMLN, del ex primer ministro Nawaz Sharif, quien en 2017 también cayó en desgracia con el ejército, solo para encontrarse una vez más en su favor en estas elecciones.

La represión ha hecho que estas sean quizás las elecciones más silenciadas de Pakistán en décadas. Calles que normalmente estarían llenas de mítines políticos han permanecido vacías. Durante semanas, muchas personas estaban convencidas de que las elecciones ni siquiera se celebrarían en la fecha programada. Al desmoralizar y confundir a los partidarios de P.T.I., los analistas dijeron que el ejército esperaba evitar que acudieran a las urnas.

“Parece poco probable que los votantes de PTI salgan: sienten que ya conocen el resultado de la elección, está predeterminado”, dijo Mohammad Waseem, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Gestión de Ciencias de Lahore.

El mes pasado, el partido de Khan fue prohibido de usar su icónico símbolo de un bate de cricket, un guiño a su fama deportiva, para representar a sus candidatos en las papeletas. Eso fue un golpe crítico para el partido en un país donde alrededor del 40 por ciento de las personas son analfabetas y los votantes dependen de los símbolos para identificar a los candidatos.

Los candidatos de PTI también han perdido efectivamente la capacidad de hacer campaña. A los organizadores se les revocaron o denegaron los permisos para celebrar mítines públicos, según los organizadores y documentos vistos por The New York Times. Se les dijo a las empresas de impresión que no produjeran carteles de PTI, dicen los empleados. Los pocos que logran ser impresos desaparecen rápidamente.

Para apuntalar el apoyo, los candidatos de PTI están haciendo campaña a la sombra en pequeñas reuniones privadas. El lunes por la noche, decenas de simpatizantes de PTI se reunieron en un destartalado edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad oriental de Lahore para escuchar a un candidato de PTI hablar.

Los hombres entraron por una calle oscura, usando la linterna en sus teléfonos para subir tres tramos de escaleras de concreto hasta llegar a la azotea. Sobre una baranda, ondeaba una bandera verde y roja de PTI.

“Estamos yendo de puerta en puerta para difundir el mensaje de Imran Khan en estos tiempos difíciles”, dijo el candidato, Wasim Qadir, a la audiencia. “Sé que todos ustedes nos están apoyando”. Recordó a los votantes que, con el ícono del bate de cricket del partido prohibido, sería representado en la papeleta por un wicket, mientras que otro candidato estaba usando un símbolo de medallón.

Qadir había planeado hacer un mitin público esa mañana después de recibir permiso de las autoridades por primera vez desde que comenzó la campaña. Pero esa mañana, cuatro vehículos sin marcar llegaron a la sede de su campaña, y los funcionarios de seguridad arrestaron a uno de sus conductores y confiscaron un sistema de sonido, según el gerente de su campaña. El mensaje fue no oficial pero claro: no se permitiría ningún mitin.

La represión a los partidarios de PTI ha llegado a bolsillos de la sociedad paquistaní que antes estaban a salvo del acoso militar. Mujeres han sido arrestadas en masa en relación con las protestas violentas contra el ejército en mayo. Incluso la élite de Pakistán, que ha mantenido tradicionalmente estrechos lazos con el ejército, ha sido atrapada.

En Lahore, una metrópolis extensa y la capital de la provincia de Punjab, el arresto en mayo de la nieta de un ex jefe del ejército causó conmoción en los altos cargos de la sociedad paquistaní. La nieta, Khadijah Shah, una conocida simpatizante de PTI, enfrenta cargos de terrorismo, sedición y alboroto.

The New York Times contribuyó con la traducción de este artículo.