El Ejército de los Estados Unidos enfrenta la realidad en Gaza mientras el proyecto de ayuda lucha

En la semana desde que los militares de EE. UU. y aliados adjuntaron un muelle temporal a la costa de Gaza, los planificadores del Pentágono se han encontrado con la pesadilla logística que los críticos habían advertido que acompañaría el esfuerzo. El Departamento de Defensa predijo que ahora ya estaría llegando un flujo constante de ayuda humanitaria a Gaza a través del muelle, pero esta semana los funcionarios reconocieron que poco alivio ha llegado a los palestinos en la franja asediada. Varios camiones fueron saqueados en su camino a un almacén, dijo el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, y la complejidad de operar el proyecto de muelle en una zona de guerra continúa retrasando la distribución. Los problemas, como se esperaba, están en la parte posterior de la operación. Los saqueos de camiones de ayuda han continuado, dijeron los funcionarios, y obligaron al Programa Mundial de Alimentos a suspender las operaciones durante dos días. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, suspendió la distribución de alimentos en Rafah el martes, citando la falta de seguridad. Además, agregó que no había recibido suministros médicos en 10 días debido a cierres y perturbaciones en los cruces fronterizos de Rafah y Kerem Shalom. La situación en Gaza se vuelve más apremiante cada día que pasa. Más de 34,000 personas han muerto y más de 77,000 han resultado heridas, según las autoridades sanitarias del territorio. El número de víctimas solo aumentará a medida que Israel expanda su operación en Rafah, en el sur de Gaza. Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, acusó el lunes al primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y al ministro de Defensa Yoav Gallant de causar “hambruna como método de guerra, incluida la negación de suministros de ayuda humanitaria, apuntando deliberadamente a civiles en conflicto”. Los israelíes negaron enérgicamente los cargos. Pero muchos gazatíes están experimentando un hambre inmensa, dicen grupos de ayuda. Los palestinos han tomado a la fuerza la ayuda de los camiones, lo cual los funcionarios de la ONU han dicho que refleja la desesperación de las personas que intentan alimentarse a sí mismas y a sus familias. Los grupos de ayuda y las Naciones Unidas también han culpado a los traficantes de mercado negro que han tomado los suministros para venderlos a precios inflados. Es extremadamente difícil distribuir ayuda sin escoltas policiales para proteger los convoyes de multitudes de personas, dicen la UNRWA y funcionarios de EE. UU. El proyecto de muelle es el intento de la administración de Biden de aliviar parte del sufrimiento humanitario en Gaza. El general de división Patrick S. Ryder, el portavoz del Pentágono, describió el proceso el martes como un “enfoque de gatear-caminar-correr”. El presidente Biden anunció el proyecto durante su discurso del Estado de la Unión en marzo, en medio de advertencias de que Gaza estaba al borde de la hambruna. El Pentágono construyó y ensambló el muelle junto a un barco del Ejército frente a la costa con la participación de unos 1,000 soldados estadounidenses, dijeron funcionarios de EE. UU. Está conectado con Gaza central. El viernes, los primeros camiones de ayuda comenzaron a desembarcar. Hasta ahora, sin embargo, la operación no ha alcanzado su objetivo de traer 90 camiones al día y eventualmente aumentar a 150 camiones. Diez camiones llegaron al almacén del Programa Mundial de Alimentos el viernes, dijo la agencia, pero el sábado, 11 de 16 camiones fueron saqueados. Las operaciones se suspendieron durante dos días. El martes, llegaron 17 camiones, y 27 el miércoles. El Pentágono llama al proyecto JLOTS, por logística conjunta sobre la costa, una capacidad que ha utilizado para ayuda humanitaria en Somalia, Kuwait y Haití. Los funcionarios militares que han trabajado en esfuerzos anteriores dicen que distribuir ayuda humanitaria a los necesitados es más difícil que establecer la infraestructura. “Colocar un muelle y llevar suministros al muelle y a tierra es una cosa”, dijo Rabih Torbay, presidente de la organización de ayuda Project Hope, en una entrevista. “Poner la logística en su lugar para llevar la ayuda a los lugares que más la necesitan es un juego completamente diferente, y ahí es donde la falta de planificación y coordinación entra en juego”. Paul D. Eaton, un general de división retirado, estaba en Somalia en 1993 cuando los militares de EE. UU. colocaron un muelle para entregar ayuda humanitaria a civiles atrapados en la guerra allí. Alrededor de cuatro batallones de infantería ligera del Ejército, o sea, 2,000 tropas, estaban en el terreno para ayudar a que la ayuda llegara, dijo el general Eaton en una entrevista. “Los barcos con ayuda humanitaria entregaban al puerto, que controlábamos absolutamente, y luego se cargaban los camiones”, dijo. “Y luego poníamos fuerzas armadas, tropas armadas estadounidenses, en los vehículos para proteger a los conductores”. Agregó: “Los suministros llegaban en un entorno protegido, se cargaban en un entorno protegido y se movían hacia adelante en un entorno protegido hasta el lugar de uso final”. Eso no está sucediendo en Gaza. El Programa Mundial de Alimentos advirtió el martes que el proyecto de muelle podría fracasar si Israel no hace más para asegurar la distribución segura de la ayuda. La agencia suspendió las entregas desde el muelle después de que los camiones de ayuda fueran saqueados y un hombre palestino fuera asesinado. Aunque ha habido algo de comida y mercancías comerciales entrando en Gaza en los últimos días, pocas personas en la devastada por la guerra enclave pueden permitirse comprarlos después de meses de guerra sin ingresos regulares. La crisis de efectivo ha aumentado la importancia de la ayuda a los empobrecidos gazatíes. Abeer Etefa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, dijo que una clave para superar el impase de la ayuda era recibir el permiso de Israel para entregar bienes en rutas alternativas. Nuevas rutas se utilizaron el martes y miércoles, y los convoyes llegaron a sus destinos sin incidentes, dijo. Los fracasos iniciales del proyecto de muelle han reforzado las críticas entre algunos diplomáticos, que han dicho que la iniciativa era demasiado costosa e ineficiente. Funcionarios del Pentágono se han quejado en privado de que la administración de Biden ideó el proyecto de muelle con poca consulta con los militares, que han tenido que construir y operar la empresa en el Mediterráneo. Los funcionarios de Defensa se apresuraron a poner el plan en marcha después de estimar que tomaría dos meses completarlo. Incluso si se resolvieran todos los problemas, la operación marítima seguiría siendo menos eficiente que una ruta terrestre, dicen las organizaciones de ayuda. Si el proyecto alcanza su objetivo de pasar 150 camiones por día, los envíos de alimentos y otros suministros todavía serían insuficientes para lo que los grupos de ayuda consideran necesario para una población devastada por la guerra. Los trabajadores de ayuda han descrito cuellos de botella para los envíos en los cruces fronterizos causados por inspecciones prolongadas de camiones, horarios limitados de operación y protestas de israelíes. Los funcionarios israelíes niegan que estén obstaculizando el flujo de ayuda, culpando a las Naciones Unidas por los retrasos. “Todavía no hay un proceso y una arquitectura establecidos para la entrega de ayuda en Gaza”, dijo el general Joseph L. Votel, ex comandante del Comando Central de EE.UU. “Esta es responsabilidad de la comunidad internacional de ayuda y de las Fuerzas de Defensa de Israel”, dijo, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa de Israel. “Esto sigue siendo muy claramente una zona de combate”.