El editor del Washington Post, Will Lewis, mantiene vínculos con una firma de relaciones públicas que lleva sus iniciales.

El editor del Washington Post, Sir Will Lewis, está enfrentando una crisis de relaciones públicas, con su propio periódico y rivales investigando su pasado como ejecutivo principal en el imperio mediático de Rupert Murdoch.

Es el tipo de problema que Lewis ha intentado resolver para clientes de su firma de comunicaciones y consultoría, WJL Partners, nombrada a partir de sus iniciales.

El fundada en 2020, WJLP ha organizado cenas y otros eventos para jefes de la industria de alto poder, inversores como Sequoia Capital y políticos, además de proporcionar servicios como preparar a los clientes para entrevistas en medios de comunicación, según personas familiarizadas con su negocio.

En su sitio web, WJLP dice que se sienta “al lado de los líderes que buscan un espacio seguro, consejo sabio y alguien al otro lado del teléfono”.

La firma ha seguido operando incluso después de que Lewis fuera contratado a finales del año pasado para dirigir The Washington Post por Jeff Bezos, el fundador de Amazon que adquirió el periódico en 2013.

En enero invitó a contactos a un evento en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, dos semanas después de que Lewis tomara su nuevo cargo en el periódico, con Lewis y el director ejecutivo de Drax, la compañía de energía del Reino Unido.

“La cena será una reunión íntima, reuniendo a un grupo selecto de invitados de alto rango de negocios, medios de comunicación y políticas para discutir qué papel jugará el cambio climático en las elecciones de 2024”, prometía la invitación.

Según una persona cercana al ejecutivo, Lewis ya no tiene ningún interés comercial o participación en WJLP, habiendo cedido la propiedad a sus socios comerciales.

Pero además de mantener sus iniciales, la firma de relaciones públicas ha seguido distribuyendo correos electrónicos regulares de Lewis, ofreciendo sus pensamientos sobre eventos globales empresariales y políticos.

Los correos electrónicos y el branding inalterado han causado confusión entre las personas en contacto con la agencia, según fuentes de la industria.

La firma no cobra una tarifa por la distribución del boletín de Lewis, que claramente establece que Lewis es el director ejecutivo y editor del Washington Post, según una persona cercana a la situación.

Jeff Bezos, en la foto, nombró a Will Lewis para detener las crecientes pérdidas en The Washington Post, pero sus cambios han enfurecido a la redacción © J. Scott Applewhite/AP

Según los registros en la Companies House del Reino Unido, Lewis renunció su participación controladora en el negocio a Victoria Davies, directora de la compañía, a finales del año pasado después de que Lewis fuera nombrado por Bezos.

Ahora Davies posee una participación entre el 50 y el 75 por ciento del negocio, según los registros, lo que coincidiría con la participación que tenía Lewis. Lewis declinó hacer comentarios.

La firma dijo: “WJLP es una firma asesora de alto nivel con sede en Londres. William Lewis no ha tenido interés financiero en WJLP desde el 29 de diciembre de 2023 y WJLP no tiene una relación contractual con The Washington Post”.

Además de clientes corporativos, Lewis también brindó asesoramiento en comunicaciones al ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson después de la crisis de “Partygate” en 2022, la llamada operación “Salvar al gran perro” que finalmente no logró defender al gobierno de Johnson de las acusaciones de que no cumplió con las reglas de Covid-19 durante la pandemia.

Lord Ross Kempsell, ex portavoz de Johnson, designado por el entonces primer ministro a la Cámara de los Lores, actúa como asesor principal de WJLP pero no participa en sus operaciones diarias.

Una persona que asistió a algunas de las reuniones, incluidas cenas con Lewis, lo describió como un gran relacionador: “Es un extraordinario convocador de personas [y] tenía una gran forma de ayudar [a las empresas]… fue muy astuto con sus consejos y útil con las presentaciones”.

Lewis es un experiodista del Financial Times y editor del Telegraph que se desempeñó como director ejecutivo de Dow Jones, propiedad de Murdoch, y editor del Wall Street Journal de 2014 a 2020.

Sin embargo, su carrera en el periodismo y las comunicaciones ha sido objeto de escrutinio desde que fue nombrado editor del Washington Post en noviembre de 2023.

Además de WJLP, Lewis fundó The News Movement, un sitio de noticias en línea dirigido a audiencias más jóvenes. The News Movement fue financiado en parte con dinero de Heritage Advisors, una firma de capital de riesgo dirigida por el jeque Sultan bin Jassim Al Thani, un ex funcionario del gobierno de Qatar.

Heritage Advisors también ha invertido en el canal de cable de derecha Newsmax. The Washington Post informó a principios de este año que a los empleados de Newsmax se les había dicho que evitaran criticar a Qatar, aunque esto fue negado por Heritage, que ha dicho que no tiene vínculos con el estado de Qatar.

Lewis fue nombrado por Bezos para frenar las crecientes pérdidas y la disminución de la audiencia, pero enfureció a los periodistas en la redacción después de reemplazar a la editora ejecutiva Sally Buzbee por excolegas del WSJ y del Telegraph.

En medio de su partida y el anuncio de sus planes para renovar la redacción, los medios de comunicación estadounidenses han cubierto extensamente sus vínculos con un presunto encubrimiento del escándalo de las escuchas telefónicas que sacudió la operación de noticias del Reino Unido de Murdoch hace más de una década.

Es uno de los ex empleados y actuales empleados de News Corp nombrados en procesos legales interpuestos por el príncipe Harry por acusaciones de escuchas telefónicas en las publicaciones de Murdoch. Lewis siempre ha negado cualquier mala conducta.

Los medios de comunicación estadounidenses también han alegado que trató de impedir que The Washington Post y otros medios estadounidenses publicaran historias negativas sobre su pasado, algo que su portavoz ha negado.

Bezos envió un memo a los editores principales del periódico esta semana que fue ampliamente visto como un respaldo a la posición de Lewis, argumentando que “el mundo está evolucionando rápidamente y necesitamos cambiar como negocio”, pero que los altos estándares editoriales seguirían siendo inalterados.

Reporte adicional por Arash Massoudi en Londres

