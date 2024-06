El edificio Empire State presenta a Vhagar el Dragón de 270 pies enroscado al mástil del edificio, en asociación con Max de Investing.com.

El dragón masivo corona la toma de la Casa del Dragón de una semana en el Observatorio

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Un dragón de 270 pies de largo ha aterrizado en el centro de la ciudad de Nueva York ” en la cima del icónico Edificio Empire State (ESB). En asociación con Max, ESB ha reconocido que Vhagar el Dragón se ha enrollado alrededor de su mástil justo cuando ESB y Max culminan su toma de la Casa del Dragón de una semana.

El Empire State Building presenta a Vhagar el Dragón de 270 pies enrollado alrededor del mástil del edificio, en asociación con Max (Foto: Business Wire)

Las mejores vistas de Vhagar están en Manhattan desde el sur de ESB, y momentos únicos para selfies están disponibles desde ESB mismo donde ella escanea en busca de presas con su enorme cabeza extendida sobre la terraza sur de la planta 86 del Observatorio del ESB. Las luces de ESB han sido configuradas para que los fanáticos puedan presenciar una serie de espectáculos de luces dinámicos que presentan al dragón contra esquemas de oro, verde y rojo.

Justo después de que el Empire State Building prometiera su lealtad al Rey, Vhagar descendió sobre el corazón de la ciudad de Nueva York y ha reclamado el mástil del “Edificio más Famoso del Mundo” como su posadero, dijo el Presidente y CEO de ESRT, Tony Malkin. Los ciudadanos de Westeros pueden ahora sentarse en el Trono de Hierro en la gran escalinata del Observatorio y luego subir al piso 86 para enfrentarse a la bestia colosal de cerca mientras disfrutan de las vistas inigualables de 360 grados desde nuestro famoso Observatorio, la atracción #1 de Tripadvisor en los Estados Unidos.

Sujeto por más de 153 puntos de izaje, Vhagar está compuesta por 1,700 patrones en total y 600,000 pulgadas de costuras cosidas. El gigantesco dragón fue creado en asociación con la agencia creativa Giant Spoon y fabricado por Bigger Than Life Advertising Inc. El Presidente de la compañía, Mark Bachman, fue gerente en la instalación de King Kong en el Empire State Building en 1983.

La toma de la Casa del Dragón incluyó una oportunidad de foto con el icónico Trono de Hierro, una visita del elenco de la Casa del Dragón y un fotomatón interactivo en el piso 80. Esta asociación con Max es solo uno de varios eventos recientes en el Empire State Building que han captado la atención global, que incluyen asociaciones con Mercedes-AMG Petronas F1 x WhatsApp, Outward Bound y Star Wars.

El Observatorio del Empire State Building recientemente se sometió a una reimaginación de $165 millones que incluyó la adición de una entrada dedicada para los visitantes, un museo inmersivo con nueve galerías, uniformes nuevos y personalizados para los anfitriones del Observatorio y un nuevo Observatorio en el piso 102 con vistas inigualables. La experiencia reimaginada del Observatorio ha sido votada como la atracción #1 en los EE. UU. en los Premios Travelers’ Choice de Tripadvisor Mejor de lo Mejor durante dos años consecutivos.

Las entradas para ver al dragón en el Observatorio del Empire State Building se pueden comprar aquí. Envíe CONECTAR al 274-16 para recibir información en tiempo real sobre las luces de la torre del Empire State Building.

Se pueden encontrar imágenes de alta resolución y videos de todos los elementos de la toma de la Casa del Dragón aquí.

Sobre el Empire State Building

El Empire State Building, el Edificio más Famoso del Mundo”, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: NYSE), se eleva 1,454 pies sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. La reimaginación de $165 millones de la Experiencia del Observatorio del Empire State Building crea una experiencia completamente nueva con una entrada dedicada para los invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un Observatorio rediseñado en el piso 102 con ventanas de piso a techo. El viaje al famoso Observatorio del piso 86, el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia en la ciudad de Nueva York y cubre todo, desde la histórica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La Experiencia del Observatorio del Empire State Building recibe millones de visitantes cada año y fue declarada “El Edificio Favorito de América” por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino de viaje más popular del mundo por Uber (NYSE:), la atracción #1 en EE. UU. en los Premios Travelers’ Choice de Tripadvisor Mejor de lo Mejor durante dos años consecutivos, y la atracción #1 de la ciudad de Nueva York en la Lista de Viajes Definitiva de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio ha sido alimentado completamente por energía eólica renovable, y sus diversos pisos albergan una variedad de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock (NYSE:), así como opciones minoristas como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks (NASDAQ:). Para obtener más información y entradas para la Experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga el Facebook del edificio (NASDAQ:), X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo (NASDAQ:), YouTube o TikTok.

Sobre House of the Dragon

Basada en Fire & Blood de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos, cuenta la historia de la Casa Targaryen. Co-Creador/Productor Ejecutivo George R.R. Martin; Co-Creador/Showrunner/Productor Ejecutivo, Ryan Condal; Productores Ejecutivos Sara Hess (NYSE:), Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. El elenco que regresa en la segunda temporada incluye a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. El elenco adicional que regresa incluye a Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham. El nuevo elenco de la segunda temporada incluye a Abubakar Salim como Alyn of Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Clinton Liberty como Addam of Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne.

