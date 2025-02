El dueño de Politico elogia a JD Vance por su ‘mensaje inspirador’

"

El propietario de Politico ha elogiado el "mensaje inspirador" del discurso de JD Vance que fue recibido con horror en Europa, mientras criticaba a los políticos del continente por su respuesta "quejica" a la vicepresidenta de los EE. UU.

Mathias Döpfner, director ejecutivo de Axel Springer, dijo que muchas personas "malinterpretaron intencionalmente" el discurso de Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich del fin de semana pasado, en el que dejó atónita a la audiencia al afirmar que las restricciones a la libertad de expresión en Europa eran una mayor amenaza para la región que Rusia o China.

La vicepresidenta de EE. UU. también pidió poner fin al aislamiento político de la extrema derecha justo una semana antes de las elecciones federales en Alemania, en las que se espera que el partido Alternativa para Alemania (AfD) asegure un histórico segundo lugar.

El discurso provocó una enérgica respuesta de destacados políticos alemanes, incluyendo al canciller Olaf Scholz y al líder de la oposición Friedrich Merz. Sin embargo, Döpfner, un ciudadano alemán que co-owna el imperio mediático con sede en Berlín, dijo que el mensaje pretendido de Vance era que Washington quería trabajar con Europa, pero el continente necesita primero definir en qué debe basarse y dejar de tener miedo de su propia gente.

“Honestamente, creo que es un mensaje inspirador”, dijo a Financial Times. “No hay que tomarlo todo literalmente, pero se debe intentar tomarlo en serio. Y el hecho de que la mayoría de los europeos simplemente reaccionaron… de una manera quejumbrosa – creo que es poco inteligente, es poco estratégico y es incluso peligroso porque necesitamos una alianza de seguridad transatlántica y necesitamos una relación comercial transatlántica.”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles a los bienes de la UE y retirar las garantías de seguridad para el continente.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, sorprendió a los asistentes a la Conferencia de Seguridad de Múnich el fin de semana pasado © Tobias Schwartz/AFP/Getty Images

Döpfner, un autodenominado contradictor que ha denunciado la "esclavitud" de la así llamada cultura ‘woke’, también minimizó la seriedad del reciente ataque de Trump a Politico como un "malentendido".

Axel Springer compró el medio en 2021 como parte de su expansión en el mercado mediático estadounidense.

Trump este mes describió a Politico, que se enorgullece de su imparcialidad política, como un "panfleto de izquierda" y afirmó falsamente que había recibido $8 millones en financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una organización a la que el presidente de EE. UU. ha pretendido reducir drásticamente.

Döpfner dijo que Trump estaba confundiendo subsidios con suscripciones a un producto comercial. “Esto solo puede ser un malentendido”, dijo. “Y espero que se aclare.”

Pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que "las suscripciones a Politico pagadas por los contribuyentes estadounidenses ya no ocurrirán".

La crítica del presidente de EE. UU. a Politico puso a Döpfner en la inusual posición de ser criticado desde la derecha. El jefe de Axel Springer dijo que era "absolutamente obvio" que había algo de verdad en la afirmación de Trump y sus seguidores de que hay un sesgo de izquierda en los medios de comunicación convencionales.

Pero dijo que esperaba que el compromiso de la administración Trump con la libertad de expresión "también se mantuviera para el periodismo que no te gusta".

Donald Trump ha descrito a Politico, que se enorgullece de su imparcialidad política, como un ‘panfleto de izquierda’, lo que puso al CEO de Axel Springer, Mathias Döpfner, en la inusual posición de ser criticado desde la derecha © Richard Levine/Alamy

“Para mí, es casi gracioso, después de dos décadas y media siendo representado en Alemania como el centro de la conspiración derechista, ahora soy retratado en Estados Unidos como el centro de una conspiración izquierdista”, dijo. “Honestamente, esa es exactamente la posición en la que debería estar un editor independiente.”

Döpfner, de 62 años, es una figura controvertida en Alemania. Los críticos, especialmente en la izquierda, acusan a su tabloide Bild y al diario conservador Die Welt de seguir una agenda de derecha, incluida en temas de migración.

Döpfner se vio sacudido por un escándalo hace cuatro años cuando fue acusado de proteger a un ex editor de Bild y pupilo que enfrentaba acusaciones de abuso de poder por dormir con el personal y que finalmente fue despedido.

En 2023, Döpfner se disculpó después de la publicación de mensajes de texto privados filtrados en los que se quejaba de los "musulmanes intolerantes" y le pedía al editor de Bild que "reforzara" al liberal económico Partido Demócratas Libres dos días antes de una elección.

El ex periodista de música — que se convirtió en multimillonario de la noche a la mañana en 2020 cuando la viuda del fundador de la empresa le vendió el 4 por ciento de sus acciones en Axel Springer, le regaló 15 por ciento más y le cedió sus derechos de voto — ha mantenido un perfil más bajo en los EE. UU. a pesar de su expansión en el mercado estadounidense y su asiento en la junta directiva de Netflix.

Pero en 2020, se hizo noticia después de que se revelara que envió un correo electrónico al personal invitándolos a "rezar" por la reelección de Trump, un comentario que más tarde dijo que era "una declaración irónica y provocativa en el círculo de personas que odian a Donald Trump”.

La sede de Axel Springer en Berlín, Alemania. El director ejecutivo, Mathias Döpfner, ha pedido que se prohíba TikTok en Europa © Krisztian Bocsi/Bloomberg

También ha cortejado a empresarios de tecnología de EE. UU., incluido el director ejecutivo de Tesla y simpatizante de Trump, Elon Musk, quien asistió a su fiesta de cumpleaños número 60 en la Toscana.

Envió mensajes de texto a Musk instándolo a comprar Twitter, ahora conocido como X, poco antes de que se hiciera pública la oferta del fundador de Tesla por la plataforma en 2022.

Döpfner, quien ha pedido que se prohíba TikTok en Europa debido a sus vínculos con el gobierno chino y la proliferación de opiniones antisemitas y extremistas de derecha, evitó responder a una pregunta sobre contenido similar en X desde la compra de Musk, diciendo: “Honestamente, no puedo juzgarlo”, dijo. "No soy lo suficientemente activo.”

También abordó la especulación de larga data de que estaría interesado en comprar el Wall Street Journal de Rupert Murdoch, describiéndolo como una "súper marca" que podría tentarlo a hacer una adquisición impresa, aunque restó importancia a la posibilidad de que saliera a la venta.

Hablando en medio de la especulación de que Murdoch podría buscar deshacerse del título para evitar pasárselo a tres de sus hijos en medio de una amarga disputa familiar, Döpfner dijo que se enfocaba en su cartera digital y "en general . . . no compraríamos periódicos”.

