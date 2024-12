El Dow, S&P 500, y el Nasdaq suben mientras las acciones tecnológicas lideran, con Powell de la Fed en espera.

Las acciones estadounidenses subieron el miércoles, ya que las tecnológicas ayudaron a establecer el escenario para nuevos máximos históricos y los inversores esperaban escuchar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para obtener pistas sobre lo que viene para las tasas de interés.

El Dow Jones Industrial Average (^DJI) subió un 0,6%, o más de 200 puntos, mientras que el S&P 500 (^GSPC) agregó un 0,3% tras alcanzar un máximo histórico de cierre. El Nasdaq Composite (^IXIC), que se enfoca en tecnología, ganó alrededor del 0,5%.

Las acciones de Salesforce (CRM) se dispararon en la apertura después de que los ingresos trimestrales del fabricante de software superaran las expectativas, lo que impulsó las esperanzas en sus productos de inteligencia artificial. Las acciones de Okta (OKTA) y Marvell (MRVL) también subieron debido a informes de ganancias bien recibidos, estableciendo un tono positivo para las tecnológicas.

La anticipación está creciendo para la aparición de Powell en Nueva York más tarde, con Wall Street ansioso por saber si la creciente confianza en un recorte de tasas en diciembre está justificada. Los funcionarios de la Fed han señalado su apoyo a más flexibilización mientras se preparan para su última reunión del año.

Se espera ampliamente que el banco central reduzca las tasas en su reunión del 18 de diciembre. Los traders ven un 74% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos, en comparación con alrededor del 66% de la semana anterior, según la herramienta CME FedWatch.

Una lectura sobre nóminas privadas mostró que las empresas añadieron 146,000 empleos en noviembre, ligeramente por debajo de las estimaciones de los economistas, y una desaceleración respecto a los 184,000 empleos revisados a la baja del mes anterior. Los datos de ADP sugieren que el mercado laboral se está debilitando, pero no demasiado. El informe es uno de varios lanzamientos económicos clave esta semana, liderando hacia el informe mensual de empleo del viernes.

Los inversores también estaban atentos a la agitación política en Francia después de que los problemas en Corea del Sur hicieran que las acciones allí cayeran. Los legisladores franceses votarán sobre una moción de censura que podría derrocar al gobierno. Mientras tanto, el presidente de Corea del Sur ahora enfrenta un juicio político después de sumir al país en una crisis política al declarar brevemente la ley marcial.

En noticias corporativas, UnitedHealth Group (UNH) canceló su día de inversores después de que el CEO de la unidad de seguros UnitedHealthcare, Brian Thompson, fuera asesinado a tiros en Manhattan el miércoles por la mañana.

Las acciones suben mientras la tecnología lidera, Salesforce se dispara

Buenos días. Esto es lo que está sucediendo hoy.

Datos económicos: Solicitudes de hipoteca MBA (semana que terminó el 29 de noviembre); Nóminas privadas ADP (noviembre); PMI de servicios de S&P Global EE.UU. y PMI compuesto de EE.UU. (noviembre final); índice de servicios ISM (noviembre); Precios pagados por servicios ISM (noviembre); Órdenes de fábrica y Órdenes de bienes duraderos (octubre final)

Ganancias: American Eagle Outfitters (AEO), Campbell’s (CPB), ChargePoint (CHPT), Chewy (CHWY), Cracker Barrel (CBRL), Dollar Tree (DLTR), Five Below (FIVE), Foot Locker (FL), Hormel Foods (HRL), RBC (RBC), Victoria’s Secret (VSCO)

