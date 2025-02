El dólar se dispara, acciones listas para caer por los aranceles de Trump: Resumen del mercado.

El dólar se disparó en las operaciones asiáticas tempranas y las acciones estaban listas para sufrir pérdidas luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumpliera su amenaza de imponer aranceles generales del 25% a Canadá y México y del 10% a productos chinos a partir del martes, provocando promesas de represalias.

La moneda estadounidense avanzó frente a la mayoría de sus principales pares, enviando al dólar canadiense a su nivel más débil desde 2003, al euro a su nivel más bajo desde noviembre de 2022 y al peso mexicano a un mínimo casi de tres años. Los futuros de acciones en Australia y Japón cayeron el viernes después de que Trump prometiera imponer los aranceles.

La rápida escalada en las tensiones comerciales está alimentando una fuga hacia activos seguros a medida que aumenta la incertidumbre sobre todo, desde la inflación y el alivio de las políticas de los bancos centrales hasta el próximo movimiento de Trump. Mientras que Trump ha prometido aranceles comerciales exhaustivos desde su victoria electoral en noviembre para combatir temas como la inmigración ilegal y las drogas ilícitas, las acciones globales habían subido más del 3% mientras que el dólar se mantenía estable este año en anticipación de que los aranceles se retrasarían o evitarían mientras los funcionarios buscaban negociar acuerdos.

“El mercado necesita reconsiderar estructural y significativamente la prima de riesgo de guerra comercial” con los anuncios del fin de semana aproximadamente tres veces más grandes de lo previsto, escribió George Saravelos, jefe de investigación de divisas de Deutsche Bank, en una nota a los clientes. “Para Canadá y México, vemos este impacto comercial – si se mantiene – como siendo mucho mayor en magnitud económica que el de Brexit en el Reino Unido y esperaríamos que ambos países entren en recesión en las próximas semanas.”

El S&P 500 revirtió las ganancias y cayó un 0.5% después del anuncio de la Casa Blanca el viernes, el dólar subió frente a los principales pares y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos. El Bitcoin cayó.

Detrás del repunte del dólar está la apuesta a que los aranceles alimentarán las presiones inflacionarias y mantendrán elevadas las tasas de interés de EE. UU., mientras también dañan más a las economías extranjeras que a la de EE. UU. y aumentan el atractivo del dólar como refugio seguro. Las monedas extranjeras se ven afectadas a medida que la demanda estadounidense disminuye por importaciones más costosas.

Los operadores están alerta de grandes movimientos en los mercados de acciones en sectores que se consideran la primera línea de cualquier guerra comercial. Una cesta de acciones de UBS Group AG en riesgo debido a los aranceles propuestos cayó casi un 4% el viernes por preocupaciones de que los aranceles avivarían la inflación y afectarían los márgenes.

Fabricantes de automóviles como General Motors Co. y Stellantis NV, que tienen cadenas de suministro globales y una exposición masiva a México y Canadá, podrían ver movimientos significativos. Los fabricantes de vehículos eléctricos Tesla Inc. y Rivian Automotive Inc. también podrían sentir el impacto. Las menciones de la palabra “aranceles” ya están aumentando en las llamadas de ganancias.

“Lo que hace que el problema sea más preocupante para los mercados riesgosos, y un desafío mayor para los participantes del mercado para fijar precios, es el hecho de que los canadienses respondieron tan rápidamente”, dijo Chris Weston, jefe de investigación en Pepperstone Group en Melbourne. “El mercado ahora mira más allá, con China siendo un problema mucho mayor para los mercados globales, y ya hemos escuchado que responderán, aunque tenemos una claridad limitada sobre cómo se verá eso.”

En Asia el lunes, los operadores también estarán enfocados en las ventas minoristas de Australia para evaluar la salud del consumidor a medida que continúan ajustando las apuestas sobre el alivio de las políticas del Reserve Bank of Australia. El PMI manufacturero de Caixin China también será analizado para evaluar la salud de la segunda economía más grande del mundo.

En commodities, el petróleo será observado de cerca después de que las importaciones de energía desde Canadá enfrentaron un arancel del 10%.

Algunos eventos clave de esta semana:

Ventas minoristas en Australia, aprobaciones de construcción, lunes

PMI manufacturero Caixin China, lunes

PMI manufacturero HCOB de la Eurozona, IPC, lunes

PMI manufacturero S&P Global del Reino Unido, lunes

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre la perspectiva económica, lunes

Ganancias de Alphabet, UBS Group, BNP Paribas, martes

Desempleo de Nueva Zelanda, miércoles

Ganancias de Toyota, miércoles

PMI de servicios Caixin China, miércoles

PMI de servicios y PPI HCOB de la Eurozona, miércoles

Ventas minoristas de la Eurozona, jueves

Decisión sobre tasas del Reino Unido, jueves

Ganancias de Amazon, jueves

Decisión sobre tasas de México, jueves

Decisión sobre tasas de India, viernes

Desempleo de Canadá, viernes

Nóminas no agrícolas de EE. UU., desempleo, índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Monedas

El euro cayó un 1% a $1.0254 a las 7:14 a.m. hora de Tokyo

El yen japonés subió un 0.1% a 155.85 por dólar

El yuan offshore cayó un 0.5% a 7.3582 por dólar

El dólar australiano cayó un 0.9% a $0.6165

Criptomonedas

El Bitcoin subió un 0.7% a $97,646.56

El Ether subió un 0.9% a $2,934.31

Acciones

Bonos

