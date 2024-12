El diseño de los nuevos Vault Hunters en Borderlands 4 está bien en realidad, solo están siendo malos.

Otro año, otro lanzamiento de tráiler de los Game Awards que molesta a la gente en Reddit. Esta vez es Borderlands 4, un juego que tiene la difícil tarea de superar tanto la segunda entrega fenomenal de la serie como la respuesta muy mixta a Borderlands 3. No, no voy a hablar de la película aquí, borré mis recuerdos con un Neuralyzer que presté de Will Smith.

Ya sabíamos que un cuarto título de Borderlands estaba en camino gracias a un tráiler de presentación en CGI en agosto, pero este nuevo tráiler nos dio tanto imágenes del juego real en el motor gráfico (que, sorprendentemente, se parece mucho al tercer juego) como el primer vistazo a los cuatro Vault Hunters jugables del nuevo título. Y vaya, algunos redditors no están contentos con ellos.

En realidad, creo que este podría ser uno de los mejores diseños de Sirena. Me gustan sus pendientes y su extraña cosa en el brazo. (Crédito de la imagen: Gearbox)

La principal preocupación, al leer varios comentarios extensos sobre estos nuevos protagonistas, es que simplemente son un poco genéricos. “Ninguno de ellos tiene la misma cantidad de personalidad en su aspecto como en cualquier juego excepto Wonderlands”, dice el usuario u/SmileJakoby, refiriéndose al (bastante mediocre) juego derivado Tiny Tina’s Wonderlands. Otro usuario, u/k_afka_, dice: “Esos vaulthunters me parecen un poco insulsos, pero esperemos que sean más interesantes de lo que parecen”.

Lo entiendo, en serio. Estos cuatro nuevos héroes no me emocionan puramente por su aspecto. Sin embargo, aquí está la cosa: Borderlands básicamente nunca ha sido bueno haciendo diseños de personajes jugadores verdaderamente icónicos.