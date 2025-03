El discurso fabulista de Donald Trump.

Desbloquea gratuitamente la newsletter del White House Watch

Es Martes de Carnaval en Nueva Orleans. Sin embargo, ningún desfile podría igualar el carnaval del discurso de Donald Trump ante el Congreso el martes por la noche.

Mientras el presidente de EE. UU. se declaraba autor no solo del mayor regreso que hayamos visto nunca, sino probablemente del mayor que jamás veremos, uno casi podría escuchar los restos de la comunidad de verificación de datos cerrando sus ordenadores portátiles. ¿Qué propósito serviría señalar que millones de centenarios fallecidos no están recibiendo cheques de seguridad social, o que EE. UU. no ha gastado ni de lejos 350.000 millones de dólares en Ucrania?

Sería igualmente inútil comparar el discurso de Trump con el de cualquiera de sus predecesores, incluidos los que dio en su primer mandato. Esto estaba en una categoría aparte. Además de ser el más largo con diferencia en la historia moderna, el discurso de Trump fue un sueño febril de promesas extravagantes. Su promesa de cubrir a América con una “cúpula dorada” modelada sobre la “cúpula de hierro” de Israel agotaría todas las barras de oro en Fort Knox. Unos minutos antes, Trump había prometido equilibrar el presupuesto federal. ¿Era su promesa de tomar Groenlandia “de una manera u otra” una amenaza o una fantasía? Lo mismo para el Canal de Panamá.

Los presidentes solían hacer al menos un intento de encontrar puntos en común. El discurso de Trump fue en sentido contrario: Joe Biden fue el peor presidente de la historia; a Trump lo salvó Dios de la bala del asesino para hacer que América fuera grande de nuevo; todas las demás naciones, ya sean amigas o enemigas, llevaban mucho tiempo estafando a América; Robert F. Kennedy Jr., el nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos y negador de las vacunas, resolvería la epidemia de autismo de América; ningún presidente en la historia de EE. UU. había logrado más que Trump en sus primeros 43 días. Y así sucesivamente. No hizo ningún llamado a la bipartidismo.

Otras dos omisiones destacaron. La primera es que Trump evitó la lista de legislación que quiere que se apruebe. Los presidentes suelen marcar una lista de proyectos de ley prioritarios, especialmente en su primer discurso. Aunque Trump estaba hablando al Congreso, el primer poder del gobierno de EE. UU. nunca ha parecido menos relevante. El mayor reconocimiento de Trump en la galería fue para Elon Musk, quien está ocupado usurpando los poderes del Capitolio a pesar de no ocupar ningún cargo confirmado.

La segunda característica destacada fue la bifurcación de la cámara. Por un lado, los republicanos se levantaron y casi continuamente aplaudieron. Por otro lado, los demócratas se quedaron con el rostro impasible y en su mayoría en silencio, con algunos abucheos ocasionales. Muchos se marcharon mucho antes de que Trump dejara de hablar. La sección más larga del discurso estuvo dedicada a la plaga de los inmigrantes ilegales. Si eso ofrece alguna pista, la campaña de deportación de Trump parece estar a punto de intensificarse pronto.

Cualquiera que busque el pegamento filosófico que sostiene este discurso se quedará corto. Es difícil dar sentido convencional a lo que dijo Trump. La versión resumida es que América ha entrado en una nueva era dorada porque Trump está de vuelta en el poder. El contenido no era ni libertario ni tradicionalmente conservador, ni siquiera convencionalmente nacionalista. Era puramente personalismo trumpiano.

Como tal, es más probable que se recuerde como un espectáculo que por el contenido de lo que dijo. De hecho, cuando los historiadores miren hacia atrás en el 4 de marzo de 2025, es posible que su discurso apenas merezca una nota a pie de página. Al otro lado del Atlántico, el futuro canciller de Alemania, Friedrich Merz, declaró el martes su objetivo de desechar la sagrada regla de endeudamiento del país para volver a armar a Alemania. Eso, más que cúpulas doradas o plantar la bandera de rayas en Marte, es un anuncio que hay que tomarse en serio.

[email protected]