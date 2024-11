El director médico de Gilead Sciences vende $15 millones en acciones según Investing.com

En transacciones recientes reportadas a la Comisión de Valores y Bolsa, Merdad Parsey, el Director Médico de Gilead Sciences, Inc., una destacada empresa biotecnológica con una capitalización de mercado de $115 mil millones, llevó a cabo importantes ventas de acciones. Según datos de InvestingPro, la acción ha mostrado una notable fortaleza con un aumento del 47% en los últimos seis meses. El 27 de noviembre, Parsey vendió un total de 163,311 acciones comunes de Gilead, por un valor aproximado de $15.1 millones. Las acciones se vendieron a precios que oscilaron entre $91.7949 y $92.00 por acción, cerca del máximo en 52 semanas de la acción. El análisis de InvestingPro sugiere que la acción está actualmente valorada de forma justa, con 12 ideas exclusivas adicionales disponibles para suscriptores.

Antes de las ventas, Parsey ejerció opciones para adquirir 145,413 acciones a precios entre $57.92 y $65.38, totalizando aproximadamente $9.1 millones. Tras estas transacciones, Parsey mantiene la propiedad directa de 80,801 acciones en la empresa. Estas operaciones se llevaron a cabo bajo un plan de negociación preestablecido. Para un análisis comprehensivo de la salud financiera y métricas de valoración de Gilead, accede al detallado Informe de Investigación Pro disponible exclusivamente en InvestingPro.

En otras noticias recientes, Gilead Sciences, Inc. ha demostrado un progreso significativo en diversos ensayos clínicos y actividades financieras. El fármaco investigacional de prevención del VIH de la compañía, lenacapavir, ha mostrado una reducción del 96% en las infecciones por VIH en un crucial ensayo de Fase 3. Además, Gilead ha emitido $3.5 mil millones en notas senior, destinadas para propósitos corporativos generales, incluyendo el pago de deudas existentes.

RBC Capital Markets y Citi han mostrado confianza en Gilead, manteniendo una calificación de Sector Perform y asignando respectivamente una calificación de Compra. Los prometedores resultados intermedios del estudio de Fase 3 ASSURE sobre Livdelzi, un tratamiento para la colangitis biliar primaria (PBC), revelaron que el 81% de los pacientes con PBC lograron una respuesta bioquímica compuesta.

A pesar de los detalles no revelados de las ganancias del tercer trimestre de 2024, estos desarrollos recientes indican el potencial de crecimiento y rentabilidad de Gilead. Además, el análisis de Citi sugiere una sólida perspectiva a largo plazo para Gilead, prediciendo una tasa de crecimiento anual compuesta de ingresos y ganancias por acción (EPS) ajustadas no GAAP de 3% y 18%, respectivamente, de 2024 a 2029. Estos desarrollos enfatizan el compromiso continuo de la empresa con el tratamiento y prevención del VIH, así como sus esfuerzos por satisfacer las necesidades no cubiertas de los pacientes con PBC.

Este artículo fue generado con el apoyo de la IA y revisado por un editor. Para obtener más información, consulta nuestras T&C.