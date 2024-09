El director de First of Long Island Corp vende más de $2.1 millones en acciones de la compañía por Investing.com

“

En una reciente transacción, John Abbott Root, un director de First of Long Island Corp (NASDAQ: FLIC), vendió 166.633 acciones de la compañía a un precio promedio de $12,7042, lo que resultó en un monto total de venta que supera los $2,1 millones. Esta venta dejó a Root sin acciones en la compañía, según lo indicado en la última presentación ante la SEC.

La transacción tuvo lugar el 5 de septiembre de 2024 y fue reportada a la Comisión de Valores y Bolsa al día siguiente. Las acciones se vendieron a un precio único, sin rango indicado, lo que facilita el cálculo del valor total de la venta.

Es importante destacar que las acciones eran indirectamente propiedad de Root a través de Driver Opportunity Partners I LP, como se menciona en una nota al pie de la presentación ante la SEC. Root, a través de su control de Driver Management Company LLC, la empresa gestora de Driver LP, era considerado el propietario beneficiario de las acciones. Sin embargo, ha renunciado a la propiedad beneficiosa de estas acciones, excepto en la medida de su interés pecuniario.

First of Long Island Corp, un banco comercial nacional con sede en Melville, Nueva York, no ha hecho ninguna declaración pública con respecto a esta transacción. La venta es un movimiento significativo por parte de uno de los directores de la compañía, pero los motivos detrás de la venta o sus implicaciones para la empresa siguen sin revelarse.

Los inversores a menudo monitorean las transacciones de los insiders ya que pueden proporcionar información sobre la perspectiva de un director sobre la valoración actual y las perspectivas futuras de la empresa. Sin embargo, dichas ventas pueden estar motivadas por una variedad de razones personales o financieras que no necesariamente están relacionadas con el desempeño de la empresa.

Para aquellos interesados en el rendimiento de las acciones de la compañía y en las transacciones de los insiders, se pueden encontrar detalles adicionales en las presentaciones del Formulario 4 ante la SEC.

“En otras noticias recientes, The First of Long Island Corporation reveló un incidente de transferencia bancaria no autorizada que resultó en un reclamo potencial de fraude de aproximadamente $11,1 millones. A pesar de esto, las operaciones de la compañía continúan sin interrupciones y el banco ha expresado confianza en que la situación está aislada. En la misma línea, The First of Long Island Corporation informó de un sólido desempeño en el segundo trimestre de 2024, con crecimiento en el retorno sobre activos, patrimonio, depósitos, préstamos e ingresos no interesados. La compañía también enfatizó su sólida calidad crediticia y posición de capital, con un ratio de apalancamiento del 9,9%.

Además, el banco ha inaugurado una nueva sucursal y está considerando una mayor expansión geográfica. Sin embargo, se notó un aumento en los préstamos deteriorados, atribuido principalmente a un préstamo específico. A pesar de esto, el banco sigue viendo una mayor originación de préstamos, especialmente en la financiación comercial. La compañía tiene $13 millones restantes en el programa de recompra, que podrían considerar utilizar en el futuro. Estos desarrollos recientes indican el compromiso del banco con la expansión y el valor para los accionistas.”

InvestingPro Insights

La reciente transacción de insiders involucrando a John Abbott Root en First of Long Island Corp (NASDAQ: FLIC) invita a un análisis más detallado de la salud financiera y el rendimiento de mercado de la compañía. Según datos de InvestingPro, FLIC actualmente tiene una capitalización de mercado de $285,92 millones, con un ratio Precio/Ganancias (P/E) de 12,97. Esta valoración presenta a la compañía como potencialmente subvaluada, con su ratio P/E por debajo del promedio del mercado de 15. Además, la compañía ha demostrado un fuerte retorno en los últimos tres meses, con un retorno total de precio del 32,96%, lo que podría haber influenciado la decisión de Root de vender sus acciones en este momento.

En términos de dividendos, First of Long Island Corp se destaca con un rendimiento de dividendos del 6,59% según la última fecha registrada, lo cual es notablemente alto en el entorno de mercado actual. Esto se alinea con uno de los Consejos de InvestingPro que resalta el significativo dividendo de FLIC para los accionistas, una característica que ha sido consistente durante 41 años consecutivos. Para los inversores en busca de dividendos, esto podría ser una razón convincente para considerar a FLIC en sus carteras.

Por otro lado, otro Consejo de InvestingPro señala que la compañía sufre de márgenes brutos débiles, lo cual podría ser una preocupación para los inversores enfocados en la rentabilidad y eficiencia operativa. A pesar de esto, los analistas se mantienen optimistas, previendo que la compañía mantendrá su rentabilidad este año.

Para aquellos que deseen profundizar en el rendimiento de la compañía y las perspectivas de los insiders, hay más Consejos de InvestingPro disponibles. Para explorar estos análisis y más, los inversores pueden visitar https://www.investing.com/pro/FLIC para obtener un análisis completo.

