El diputado de Rochdale, George Galloway, interrumpe entrevista debido a comentarios sobre LGBTEl diputado de Rochdale, George Galloway, abandona entrevista por comentarios sobre LGBT

El líder del Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña y diputado de Rochdale colgó el teléfono cuando le preguntaron en LBC’s Sunday With Lewis Goodall sobre los comentarios que hizo en la entrevista con Novara Media.

El partido del Sr. Galloway espera actuar como desafiante a Labor en las elecciones generales, y ha afirmado que presentará candidatos para enfrentarse a las figuras clave de la Oposición.

En una entrevista con LBC, al Sr. Galloway se le preguntó sobre sus controvertidos comentarios LGBTQ+ a Novara.

El diputado sugirió que se había perdido un punto más amplio que había hecho sobre la identidad de género, diciendo: “Esto es un clip de un clip. Es un clip editado de un clip editado.”

También afirmó que la emisora de radio lo estaba “emboscando”, añadiendo: “Tengo una respuesta simple. Escucha todo esta noche.”

El Sr. Galloway luego declaró que iba a colgar el teléfono, diciéndole a LBC: “Qué tonto de mi parte pensar que su solicitud para que viniera a hablar sobre las elecciones era genuina.”

En un clip de una entrevista con Novara Media, el diputado de Rochdale había dicho: “No quiero que mis hijos sean sexualizados prematuramente en absoluto, no quiero que les enseñen que algunas cosas son normales cuando sus padres no creen que sean normales.

“Ahora hay muchas cosas que no son normales, no significa que tengas que odiar algo que no es normal.

“Pero si a mis hijos les enseñan que hay – cualquiera que sea el número de moda actual – 76 o 97 o cualquier número de géneros supuestos que existen, no quiero que mis hijos sean enseñados eso.”

El Sr. Galloway lidera el Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña y se convirtió en el diputado de Rochdale en febrero, obteniendo casi el 40 por ciento del voto en una contienda marcada por el caos y la controversia y dominada por el conflicto de Gaza.

El Sr. Galloway dijo que no quería que se enseñara a los niños “que las relaciones homosexuales son exactamente iguales y tan normales como una mamá, un papá y niños”.

Añadió: “Quiero que se enseñe a mis hijos que lo normal en Gran Bretaña, en la sociedad en todo el mundo, es una madre, un padre y una familia.

“Quiero que se les enseñe que hay personas homosexuales en el mundo y que deben ser tratadas con respeto y afecto, como yo trato a mis propios amigos y colegas homosexuales con respeto y afecto, pero no quiero que se enseñe a mis hijos que estas cosas son iguales porque no creo que lo sean.”

El Sr. Galloway ha representado anteriormente escaños en Glasgow, este de Londres y Bradford en la Cámara de los Comunes, para Labor y más tarde para el Partido Respect.

