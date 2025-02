El dilema de diversidad de Wall Street se profundiza mientras Dimon de JPMorgan critica los costos de DEI ‘estúpidos’

La defensa de Wall Street de sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) de repente se tornó mucho más complicada.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, un defensor de largo plazo de la diversidad y del uso de recursos bancarios para ayudar a comunidades minoritarias, les dijo a los empleados esta semana durante una reunión que “nunca creyó firmemente en el entrenamiento sobre sesgos” y que tenía interrogantes sobre el dinero que se estaba gastando en ciertos programas de DEI.

“Vi cómo estábamos gastando dinero en algunas de estas estupideces, y realmente me enfadó”, dijo Dimon, según una grabación de la reunión obtenida por Yahoo Finance. “Simplemente las voy a cancelar. No me gusta el dinero desperdiciado en burocracia”.

Dimon no fue específico sobre qué cancelaría. También dijo que el enfoque del banco hacia las comunidades negras, hispanas y LGBTQ no cambiaría, y que cualquier plan para ciertas iniciativas de DEI no estaba relacionado con la elección de Donald Trump como presidente.

Lo notable de los nuevos comentarios de Dimon es lo contundente que ha sido sobre su disposición a luchar contra los esfuerzos externos para cambiar las políticas de DEI de JPMorgan.

“Tráiganlos”, dijo Dimon sobre los esfuerzos de activistas que apuntan a la DEI durante una entrevista con CNBC el mes pasado.

Algunas de las mayores empresas de Wall Street, incluida JPMorgan, son cada vez más blanco de activistas conservadores que buscan cambios en las políticas de DEI en toda América corporativa.

En el último año, esta presión ha contribuido a retiradas de DEI en varias otras empresas de alto perfil, como Meta, Walmart, McDonald’s, Lowe’s, Ford, Tractor Supply, John Deere y Target.

Muchas de estas retiradas se vieron influenciadas por una reciente decisión de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la acción afirmativa en universidades y colegios, una sentencia que impulsó a grupos conservadores a intensificar sus esfuerzos para eliminar prácticas de contratación diversas.

Los objetivos de diversidad corporativa también están bajo una intensa escrutinio en Washington, D.C. Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día en el cargo que termina con programas federales de DEI y otra que pedía a las agencias de EE. UU. “combatir las acciones de DEI ilegales del sector privado”.

“Mi administración ha tomado medidas para abolir todo el disparate discriminatorio de diversidad, equidad e inclusión”, dijo Trump a líderes empresariales y políticos el mes pasado durante un discurso virtual en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

El Centro Nacional de Políticas Públicas, el Centro Nacional y Legal de Políticas y la Fundación Heritage han presentado propuestas de accionistas buscando cambios o exámenes más profundos de las prácticas en varios grandes bancos.

NCPPR y NLPC presentaron propuestas anti-DEI a Goldman Sachs y JPMorgan, mientras que Bank of America y Citigroup recibieron propuestas de NLPC y Heritage pidiendo auditorías sobre cómo los bancos tratan a los clientes con ciertas creencias políticas.

Robby Starbuck, quien ganó seguidores en redes sociales criticando a las empresas por sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, también tiene a JPMorgan en la mira.

“JPMorgan… terminarán siendo un objetivo para nosotros”, dijo el activista conservador latino a Yahoo Finance recientemente.

Un portavoz de JPMorgan dijo esta semana pasada que la perspectiva de la empresa sobre la DEI no está cambiando, pero que la empresa “revisa y hace ajustes apropiados a las políticas y programas de forma regular, incluido tras la decisión de la Corte Suprema en 2023”.

El término DEI “significa cosas diferentes para diferentes personas”, pero para JPMorgan, se trata de “hacer lo que hemos hecho durante décadas: hacer todo lo posible para asegurar que cada cliente y empleado tenga una oportunidad justa y que sirvamos a las comunidades y hagamos crecer nuestra empresa”, dijo el portavoz de JPMorgan.

El rival de JPMorgan en Nueva York, Goldman, reveló un cambio en su DEI esta semana pasada. Eliminó una promesa de evitar llevar una empresa a bolsa si esa empresa tenía un consejo formado exclusivamente por hombres blancos.

Tony Fratto de Goldman, jefe global de comunicaciones corporativas, dijo en un comunicado que “debido a desarrollos legales relacionados con los requisitos de diversidad en los consejos, terminamos con nuestra política formal de diversidad en los consejos”.

Goldman no comentó si planea mantener firme otras políticas de DEI publicadas en su sitio web, que incluyen avanzar en la diversidad en términos de raza, género y orientación sexual en la contratación, el mentorazgo y las redes de empleados, la selección de proveedores y la asignación de capital.

Goldman dijo que aunque su mandato de OPI ya no está, aún planea ofrecer su iniciativa de diversidad en los consejos a clientes interesados a través de su importante división global de banca y mercados.

“Seguimos creyendo que los consejos exitosos se benefician de antecedentes y perspectivas diversos, y los alentaremos a adoptar este enfoque”, dijo Fratto.

El activista conservador que pide a los accionistas de Goldman que aprueben una auditoría de las políticas de DEI del gigante de Wall Street dijo que la retirada no es suficiente.

“Si hubieran venido a nosotros primero y hubieran dicho, ‘¿retirarías tu propuesta si hacemos esto?’, creo que fácilmente habríamos dicho ‘sí’”, dijo Stefan Padfield, director ejecutivo del Proyecto de Empresa Libre del Centro Nacional de Políticas Públicas, a Yahoo Finance.

NCPPR ya ha logrado una victoria prominente en Wall Street. Fue co-demandante en una demanda que resultó en una sentencia en diciembre que rechazó el requisito de Nasdaq de que las empresas en su bolsa establecieran objetivos raciales y de género.

El grupo, que se comprometió con Goldman a principios de este año, está pidiendo al banco que lleve a cabo una “auditoría independiente de discriminación racial” realizada por un tercero que analice los “riesgos legales y reputacionales de Goldman derivados de sus iniciativas basadas en la raza”.

La promesa de OPI abandonada por Goldman fue una de esas iniciativas destacadas por NCPPR. Pero quieren más cambios.

Ahora “si vuelven a la mesa y nos piden que retiremos la propuesta, vamos a tener que tener movimientos adicionales porque ya se han comprometido a hacer esto, y no hablaron con nosotros”, agregó Padfield.

David Hollerith es un reportero senior de Yahoo Finance que se encarga de la banca, las criptomonedas y otras áreas de las finanzas.

Haz clic aquí para obtener un análisis profundo de las últimas noticias del mercado de valores y eventos que afectan los precios de las acciones.

Lee las últimas noticias financieras y de negocios de Yahoo Finance