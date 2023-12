‘El Diario,’ el primer periódico exclusivo para iPad, cierra

3 de diciembre de 2012: News Corp retira el enchufe a The Daily, el primer periódico solo para iPad del mundo, menos de dos años después de lanzar la publicación.

Aunque la escritura ha estado en la pared durante algún tiempo, el cierre es un golpe para aquellos que ven el iPad como el salvador de la industria editorial tradicional.

The Daily: el primer periódico para iPad cierra

El aumento en el tamaño de la pantalla del iPad en comparación con el iPhone no solo significaba una pantalla más grande para jugar juegos móviles. Para aquellos en la publicación, significaba el reemplazo digital perfecto para los medios impresos moribundos, particularmente cuando se tenía en cuenta el exitoso modelo comercial de la App Store de Apple.

The Daily fue todo en esta idea. Aunque fue ideado por un editor de la vieja escuela, News Corp, era un periódico completamente digital con historias disponibles solo en iPad. (Más tarde agregó soporte para ambos el Galaxy Tab y Facebook.)

Rupert Murdoch le dio a The Daily un presupuesto semanal de $500,000. Las suscripciones costaban 99 centavos por semana, con News Corp recibiendo 70 centavos, más cualquier ingreso publicitario que la compañía pudiera generar. Debido al tamaño y la influencia de News Corp, negoció el primer sistema de pago recurrente de Apple para suscripciones.

News Corp lanzó el servicio en febrero de 2011, y Apple CEO Steve Jobs estaba entre sus fans y prominentes animadores.

Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir problemas. Aunque obtuvo más de 100,000 suscriptores pagos en su primer año, The Daily perdió $30 millones. Adam C. Engs de Tidbits calculó que el periódico necesitaría aproximadamente 715,000 suscriptores pagos solo para recuperar la inversión.

El Daily sufre fallas importantes

Al igual que con intentos similares de ofrecer noticias detrás de muros de pago, The Daily sufrió porque no ofrecía contenido lo suficientemente diferente de las salidas gratuitas.

También enfrentó un problema con compartir historias, ya que solo aparecían en la aplicación. Eso dificultaba que ocurriera un crecimiento orgánico. Además, algunas ediciones del periódico digital aumentaron hasta 1GB de tamaño y tomaron a muchos usuarios de 10 a 15 minutos para descargar.

Finalmente, News Corp decidió que no estaba para el largo plazo. En julio de 2012, recortó el 30% del personal de The Daily. Sin embargo, esto resultó nada más que una medida temporal.

Cuando The Daily cerró, el editor en jefe fundador Jesse Angelo pasó a ser editor del tabloide del News Corp, el New York Post. Algunos empleados de The Daily y “tecnología y otros activos” se integraron en el Post también.

“Desde su lanzamiento, The Daily fue un experimento audaz en la publicación digital y un vehículo increíble para la innovación”, dijo Murdoch en un comunicado anunciando el cierre. “Desafortunadamente, nuestra experiencia fue que no pudimos encontrar una audiencia lo suficientemente grande rápidamente como para convencernos de que el modelo de negocio era sostenible a largo plazo. Por lo tanto, tomaremos lo mejor de lo que hemos aprendido en The Daily y lo aplicaremos a todas nuestras propiedades”.

Hoy, The Daily parece que estaba adelantado a su tiempo. Apple News+ ofrece una variedad de revistas y periódicos por una suscripción mensual dentro de un agradable jardín amurallado. Sin embargo, el hecho de que el nuevo servicio de Apple no haya barrido exactamente el mundo sugiere que tal vez este tipo de distribución simplemente nunca va a funcionar.