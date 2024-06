El desdoblamiento de acciones de Nvidia 10 a 1 no es una razón para comprar la acción, pero estas 3 razones sí lo son

"

El lunes, el precio de las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) caerá alrededor del 90%. Pero no te preocupes, tenedores de Nvidia, también tendrán 10 veces más acciones, ya que la compañía realizará la división de acciones de 10 por 1 que anunció en su llamada de ganancias del 22 de mayo.

Las divisiones de acciones no cambian la valoración subyacente de una compañía, pero algunos piensan que son razones para comprar una acción. ¿Por qué? Porque un precio de acción más bajo podría atraer a más inversores minoristas que podrían no tener los $1,200 requeridos para comprar una acción de Nvidia hoy.

Pero con la mayoría de los corredores ahora ofreciendo la compra de acciones fraccionarias, las divisiones pueden no tener el impacto que solían tener para fomentar la compra de inversores minoristas.

Nunca se debe comprar una acción basándose en lo que creen que otras personas pueden hacer en términos de comprar o vender a corto plazo. Más bien, uno debería centrarse en los fundamentos a largo plazo. Y para Nvidia, estos serán guiados por estos tres factores tan importantes.

¿Qué tan amplia es la brecha de CUDA?

Nvidia se encuentra en una posición tan fuerte hoy porque ha sido tan visionaria. La compañía comenzó a desarrollar su pila de software CUDA todo el camino de vuelta en 2006. CUDA permite a los desarrolladores programar unidades de procesamiento de gráficos (GPUs) para realizar procesamiento de datos en paralelo, que es la razón por la que los desarrolladores tienen la capacidad de entrenar modelos de inteligencia artificial (IA) en decenas de miles de millones e incluso cientos de miles de millones de parámetros hoy en día.

Los desarrolladores se han acostumbrado no solo a los chips de Nvidia, sino también a CUDA, y es probable que sean reacios a aprender una nueva plataforma completa para programar otros aceleradores. Eso es especialmente cierto, ya que las empresas actualmente están compitiendo para entrenar modelos y desplegarlos lo más rápido posible. Nvidia tiene lo que se conoce como un efecto de red con CUDA: Cuanto más se ha convertido en un estándar para los desarrolladores, más difícil es para los competidores irrumpir en el mercado.

Sin embargo, los inversores deberán mantener un ojo en las ofertas competitivas. Las empresas están pagando una fortuna por las GPUs de Nvidia y definitivamente les gustaría contar con una alternativa convincente.

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) está innovando su plataforma de software de código abierto RocM, que afirma que puede trasladar el código CUDA para programar la línea de GPUs MI300 de AMD. E Intel (NASDAQ: INTC) quizás esté haciendo el mayor impulso, atrayendo a otros gigantes tecnológicos a algo llamado fundación UXL.

UXL se compromete a desarrollar una plataforma de software de código abierto pura que puede programar cualquier tipo de acelerador de hardware, basada en la plataforma Intel OneAPI. Con el firme respaldo de Intel, así como de otros gigantes tecnológicos, es una amenaza a tener en cuenta.

CUDA es clave para la brecha de Nvidia. Los inversores deben estar atentos al desarrollo de alternativas y ver si logran hacer alguna incursión dentro de la comunidad de desarrolladores.

Un ritmo de innovación sin igual

Nvidia, tal vez intuyendo que su brecha de software puede estar bajo fuego, hizo un gran anuncio el otoño pasado de que la compañía estaría duplicando su ritmo de innovación. En adelante, Nvidia procederá desde la introducción de una nueva arquitectura de chip una vez cada dos años a una vez al año. Sobre ese tema, la compañía presentó recientemente su nueva arquitectura de chip para el próximo año, con el nombre en código Blackwell.

Blackwell contará con un rendimiento de 2.5x a 5x la arquitectura previa de Hopper, dependiendo del caso de uso. Cuando se empaqueta Blackwell en un nuevo clúster de Superchips de 72 con la tecnología de red actualizada de Nvidia, ese clúster puede lograr un impresionante rendimiento 30 veces mejor que un clúster de Hopper de tamaño similar.

Blackwell fue anunciado recién en marzo, pero en la reciente conferencia Computex 2024 en Taiwán, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, decidió anunciar la próxima arquitectura después de Blackwell, con el nombre en código Rubin. La compañía no divulgó ningún detalle de rendimiento alrededor de Rubin, pero lo que se puede asegurar es que ofrecerá un salto aún mayor en rendimiento respecto a Blackwell.

Ahora, Nvidia está ganando mucho dinero, lo que le otorga una enorme cantidad de recursos para invertir en futuras innovaciones frente a AMD, Intel, aceleradores internos de gigantes en la nube y otros competidores respaldados por capital de riesgo. Pero al igual que en el software, los competidores no se quedan quietos.

También en Computex, AMD anunció que ahora pasaría a un ritmo anual de arquitectura. E Intel está invirtiendo mucho en avanzar a través de "cinco nuevos nodos en cuatro años" mientras busca superar a su socio fabril de Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), en términos de liderazgo de transistores. Si Intel logra su hoja de ruta y supera a TSMC en términos de capacidad de fabricación pura, eso sería una interesante jugada competitiva.

Ambos competidores definitivamente están en modo de recuperación, y ambos tienen una cuota minúscula del mercado de chips de IA hoy en día. Pero estos esfuerzos son algo a tener en cuenta, incluso mientras Nvidia sigue adelante con Blackwell y Rubin.

¿Qué tan grande es el mercado de chips de IA?

Finalmente, otra razón para comprar Nvidia es el tamaño futuro del mercado de chips de IA en sí. Por supuesto, el tamaño final del mercado actual es motivo de debate.

Algunos especialistas tecnológicos creen que el mercado de IA actual está sobrevalorado y puede desinflarse a medida que el auge de hoy genere resultados decepcionantes. No hay que ir muy lejos para ver un artículo del Wall Street Journal del fin de semana pasado en el que un artículo altamente opinativo proclamaba que la revolución de la IA estaba "perdiendo impulso" en términos de beneficios para los usuarios finales.

Otros discrepan. Interesantemente, algunos de los mayores beneficiarios de la IA hoy no son los consumidores, sino las empresas tecnológicas que están utilizando la IA para escribir código que tomaría muchas horas de trabajo, o incluso para ayudar en el diseño de semiconductores mismos. Según Deloitte, el mercado de chips de IA en 2027 podría oscilar entre los conservadores $110 mil millones hasta los más agresivos $400 mil millones recientemente propuestos por la CEO de AMD, Lisa Su.

Nvidia acaba de registrar $22.6 mil millones en ingresos de centros de datos en el último trimestre. De estos, $19.4 mil millones correspondían a chips de computación, y los otros $3.2 mil millones en ingresos de redes. Por lo tanto, los resultados del último trimestre colocan a Nvidia en una tasa de ejecución de $80 mil millones ya. Si el crecimiento del mercado de chips de AI se ralentiza para llegar solo a $110 mil millones en 2027, sería muy malo para Nvidia, dada su valoración actual.

Sin embargo, un mercado de chips de IA de $400 mil millones sería lo más adecuado, y el resultado más probable. TSMC predijo recientemente en su última llamada de ingresos que el mercado de chips de IA crecerá a una tasa de crecimiento anual del 50% hasta 2027. Asumiendo de manera conservadora un mercado de $80 mil millones este año, eso se traduciría en un mercado de $270 mil millones en 2027.

Ni que decir tiene que el tamaño final del mercado es importante para cualquier acción que cotice a una relación precio-ganancias de 71, como lo hacía Nvidia después del cierre del jueves. Los inversores deben estar atentos a las nuevas previsiones de chips de IA, así como a los casos de uso de los clientes finales, a medida que estos se refinan aún más por los principales participantes de la industria.

No prestes atención a una división de acciones

Mientras que una división de acciones puede obtener grandes titulares, más importante para la historia de Nvidia es la fortaleza de su brecha de software, su ritmo de innovación en comparación con sus competidores, y el tamaño total del mercado de chips de IA, que dependerá de la utilidad de la IA. Esos son los factores en los que los inversores deben concentrarse más allá de la próxima semana.

